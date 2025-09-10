Megvan a következő Föld? Elképesztő felfedezésről számoltak be csillagászok

A TRAPPIST-1e a TRAPPIST-1 rendszerben kering, mintegy 40 fényévre a Földtől. Ez a Föld-szerű bolygó méretében és tömegében nagyon közel áll a mi planétánkhoz, ráadásul a lakhatósági zónában található. Így nem kizárt, hogy a felszínén folyékony víz lehet. A legújabb vizsgálatok azt mutatják, az égitest nem kopár kőzetbolygó, hanem valódi légkör boríthatja.
A James Webb űrtávcső érzékeny műszerei képesek közvetett módon információt gyűjteni a csillag előtt átvonuló bolygók légköréről. A kutatók a TRAPPIST-1e több tranzitját, vagyis áthaladását összegezve elemezték a beérkező fényt.
A mérések során bizonyos hullámhosszokon fényelnyelődést észleltek, ami légköri gázokra utalhat.
Ryan MacDonald, a St Andrews-i Egyetem kutatója szerint a legizgalmasabb lehetőség, hogy a bolygónak egy nitrogénben gazdag másodlagos légköre van. Ugyanakkor az adatok még nem elégségesek ennek bizonyításához.
A TRAPPIST-1e tömege a Föld tömegének 69 százaléka, felszíni hőmérséklete pedig a számítások szerint nagyon közel állhat a miénkhez, feltéve, hogy van üvegházhatásra képes légköre. Ez már önmagában is ígéretes, hiszen a rendszer belső bolygói – például a TRAPPIST-1b, c és d – a csillag heves aktivitása miatt szinte teljesen elvesztették légkörüket.
Az „e” bolygó viszont távolabb kering, így kedvezőbb helyzetben van, és nagyobb eséllyel őrizhette meg gázburkát.
Ha kiderül, hogy valóban nitrogénben gazdag légkör veszi körül, az új korszakot nyithat a kutatásban. Ez ugyanis arra utalhatna, hogy a vörös törpék körüli bolygók nem mind veszítik el védőrétegüket, így akár más Föld-szerű világok felfedezése is reális lehet az univerzumban.
A TRAPPIST-1 rendszer 2017-es felfedezése hatalmas szenzációt keltett. Akkor a csillagászok előbb öt, majd hét, a Földhöz hasonló méretű bolygót azonosítottak a vörös törpe körül. Három közülük – köztük a TRAPPIST-1e – a lakhatósági zónában található. A tudósok hamar felismerték, hogy ezek az égitestek ideális célpontjai lesznek a jövő űrteleszkópjainak, hiszen rendszeresen átvonulnak csillaguk előtt, így a vizsgálatukhoz kiváló körülményeket biztosítanak.
A Hubble-űrtávcső és más eszközök még nem tudták kellő pontossággal kimutatni a légkört. A 2021 végén pályára állított James Webb-űrtávcső azonban új szintre emelte a méréseket.
A mostani, negyedik tranzit alapján már sikerült kizárni több forgatókönyvet: például, hogy a bolygót hidrogénben gazdag burok vegye körül, vagy hogy a Vénuszhoz hasonló, szén-dioxidban bővelkedő légköre legyen.
A következő években a JWST közel húsz tranzitot figyel majd meg a TRAPPIST-1e esetében. Ez elég adatot biztosíthat ahhoz, hogy a kutatók kétséget kizáróan megállapíthassák: van-e légköre, és ha igen, miből áll.
Egy nitrogénben gazdag atmoszféra felfedezése felerősítené a reményeket, hogy idővel oxigént vagy akár életre utaló nyomokat is azonosíthassanak.
Bár a lakhatóság még nem bizonyított, a mostani eredmények óriási jelentőségűek. A TRAPPIST-1e lehet az első olyan világ, amely méretében, valamint más tulajdonságaiban is közel áll a Földhöz, légkörét pedig közvetlenül is tanulmányozhatjuk.
A felfedezésről beszámoló két publikáció teljes terjedelmében itt és itt olvasható.