Megvan a következő Föld? Elképesztő felfedezésről számoltak be csillagászok

A TRAPPIST-1e a TRAPPIST-1 rendszerben kering, mintegy 40 fényévre a Földtől. Ez a Föld-szerű bolygó méretében és tömegében nagyon közel áll a mi planétánkhoz, ráadásul a lakhatósági zónában található. Így nem kizárt, hogy a felszínén folyékony víz lehet. A legújabb vizsgálatok azt mutatják, az égitest nem kopár kőzetbolygó, hanem valódi légkör boríthatja.

A legújabb vizsgálatok szerint a TRAPPIST-1 egy légkörrel rendelkező, Föld-szerű bolygó lehet

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Mit figyeltek meg pontosan a csillagászok a Föld-szerű bolygón?

A James Webb űrtávcső érzékeny műszerei képesek közvetett módon információt gyűjteni a csillag előtt átvonuló bolygók légköréről. A kutatók a TRAPPIST-1e több tranzitját, vagyis áthaladását összegezve elemezték a beérkező fényt.

A mérések során bizonyos hullámhosszokon fényelnyelődést észleltek, ami légköri gázokra utalhat.

Ryan MacDonald, a St Andrews-i Egyetem kutatója szerint a legizgalmasabb lehetőség, hogy a bolygónak egy nitrogénben gazdag másodlagos légköre van. Ugyanakkor az adatok még nem elégségesek ennek bizonyításához.

Az sem kizárt, hogy a csillag foltjai torzítják az eredményeket, ezért további és hosszabb távú megfigyelésekre van szükség.

Mennyire hasonlít a TRAPPIST-1e a Földre?

A TRAPPIST-1e tömege a Föld tömegének 69 százaléka, felszíni hőmérséklete pedig a számítások szerint nagyon közel állhat a miénkhez, feltéve, hogy van üvegházhatásra képes légköre. Ez már önmagában is ígéretes, hiszen a rendszer belső bolygói – például a TRAPPIST-1b, c és d – a csillag heves aktivitása miatt szinte teljesen elvesztették légkörüket.

Az „e” bolygó viszont távolabb kering, így kedvezőbb helyzetben van, és nagyobb eséllyel őrizhette meg gázburkát.

Ha kiderül, hogy valóban nitrogénben gazdag légkör veszi körül, az új korszakot nyithat a kutatásban. Ez ugyanis arra utalhatna, hogy a vörös törpék körüli bolygók nem mind veszítik el védőrétegüket, így akár más Föld-szerű világok felfedezése is reális lehet az univerzumban.

A TRAPPIST-1 bolygói a Földdel összevetve.

Fotó: ESPECIAL / NOTIMEX

Az egyik legizgalmasabb bolygórendszer megtalálása

A TRAPPIST-1 rendszer 2017-es felfedezése hatalmas szenzációt keltett. Akkor a csillagászok előbb öt, majd hét, a Földhöz hasonló méretű bolygót azonosítottak a vörös törpe körül. Három közülük – köztük a TRAPPIST-1e – a lakhatósági zónában található. A tudósok hamar felismerték, hogy ezek az égitestek ideális célpontjai lesznek a jövő űrteleszkópjainak, hiszen rendszeresen átvonulnak csillaguk előtt, így a vizsgálatukhoz kiváló körülményeket biztosítanak.