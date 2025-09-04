Rejtélyes, kocsonyás lények lepték el a tavakat – a fürdőzők pánikba estek

Az Egyesült Államok több vízi útvonalán is gömb formájú, lebegő életmódot folytató, kocsonyás, földönkívüli-szerű lények jelentek meg. Sok fürdőzőt és hajóst megrémisztettek, egyesek parazitáknak, „mutáns agyaknak” vagy „sci-fi szörnyeknek” vélik őket, idén nyáron pedig szokatlanul sok folyóban és tóban bukkantak fel.

A földönkívüli-szerű lények sokakat megijesztettek

Fotó: U.S. Fish and Wildlife Service

Kell-e félnünk a földönkívüli-szerű lényektől?

A hatóságok szerint ugyanakkor nincs ok aggodalomra. Az Egyesült Államok Hal- és Vadvédelmi Szolgálata (USFWS) közölte: ezek valójában óriás mohaállatok.

A telepeket a Csendes-óceán északnyugati partvidékén, például a Nisqually Nemzeti Vadvédelmi Rezervátumban is megfigyelték, de az ország más részein is gyakoriak, megtalálhatók a Közép-Nyugaton, az északkeleti és délkeleti államokban, valamint a Nagy-tavak környékén. Az USFWS a közelmúltban egy fotót is megosztott egy Huron-tóban talált telepről, hangsúlyozva: ezek az élőlények ártalmatlanok.

A mohaállatok nem hordoznak vírusokat, sőt, segítenek tisztán tartani az édesvizeket.

Planktonnal táplálkoznak, miközben lassan áramló folyókban és tavakban lebegnek. Ha csupán egyetlen egyedet nézünk, a mohaállat még a rizsszemnél is kisebb, több ezer példány viszont képes egészen nagy, áttetsző és puha szerkezetű, kocsonyás telepet is létrehozni.

Leggyakrabban nyár végén, ősz elején láthatók, amikor a telepek elég nagyra nőnek. Ősszel ún. sztatoblasztokat hoznak létre, amelyek lesüllyedve áttelelnek, tavasszal pedig új telepeket képeznek.

Ezek a képletek ellenállnak a fagynak, a kiszáradásnak és az időnek, mivel az erős külső burok hatékony védelmet biztosít.

480 millió éve léteznek

A Pectinatella magnifica mintegy 480 millió éve létezik, és időnként 30 centiméternél is nagyobb telepeket hoz létre. Bár egyes területeken nem őshonos, valószínűleg madarak vagy az emberek által telepített halak és vízinövények terjesztik.

A környezetvédelmi hivatalok azt kérik: ha valaki ilyen telepet lát, hagyja békén, és ne távolítsa el, hacsak nem feltétlenül szükséges. Ha mégis el kell mozdítani, óvatosan kell eljárni, hogy ne sérüljön a telep.