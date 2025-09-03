Magyarázatot találtak Európa legnagyobb földrengésének rejtélyére

A jelenség, amit „litoszféra delaminációnak” neveznek, ugyan már korábban is ismert volt, eddig azonban csak kontinenseken dokumentálták, óceáni kéreg esetében még soha. A felfedezés új távlatokat nyithat az európai földrengések kockázatának előrejelzésében.

A lisszaboni földrengés egy festményen.

Fotó: Wikimedia Commons

A legnagyobb európai földrengésekre lehet magyarázat a felfedezés

A tudósok kifinomult földrengés-térképezési technikákat alkalmaztak, hogy nagy mélységekben is alaposabban megismerjék a Föld szerkezetét. A tanulmányban 2007 és 2013 közötti adatokat használtak, amelyet 387 kutatóállomás gyűjtött az Ibériai- és a Maghreb-régióban. Emellett 24, a délnyugat-ibériai partoknál elhelyezett tengerfenéki szeizmométer adatait is feldolgozták.

Az adatok segítségével a kutatók részletes modellt készítettek a szeizmikus hullámok mozgásáról, a földkéreg és a földköpeny határától egészen 800 kilométeres mélységig. Ennek során egy nagy sebességű anomáliát észleltek 250 kilométeres mélységig az Ibériai-félsziget délnyugati részén, az afrikai és eurázsiai lemezek között található Patkó-fenéksíkságon.

Az említett terület a lisszaboni földrengés és az 1969-es, 7,9-es magnitúdójú San Vincenzo földrengés helyszíne volt, és ismert az intenzív szeizmikus aktivitásáról.

Mit találtak pontosan a szakértők?

A tudósok megállapították, hogy a térségben nincsenek olyan nyilvánvaló felszíni jelek, amelyek földrengés-kockázatra utalnának. Ugyanakkor megfigyelték, hogy az óceáni kéreg egy része a földköpenybe süllyed, és új törésvonalakat hoz létre. Amikor az egyik óceáni lemez a másik alá csúszik, hatalmas nyomás keletkezik, ez pedig erős földrengéseket idéz elő a térségben.

A tanulmány társszerzője, Chiara Civiero szerint az új eredmények segítik megérteni az óceáni szubdukció legkorábbi szakaszait, és olyan folyamatokat, valamint struktúrákat ismerhetünk meg általuk, amelyek a hagyományos módszerekkel nem térképezhetők fel.