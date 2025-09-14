Karnyújtásnyira a korlátlan energia? Elképesztő kijelentést tett egy amerikai miniszter

A fúziós energia a csillagok működésének alapja: amikor a könnyű atommagok összeolvadnak, óriási mennyiségű energia szabadul fel. A Földön ezt a folyamatot utánozni elképesztően nehéz, mert a részecskéket a Nap magjánál is sokszorosan forróbb plazmaállapotba kell hozni, majd ezt stabilan fenn is kell tartani. Ha sikerülne, gyakorlatilag korlátlan mennyiségű, tiszta energiát kapnánk úgy, hogy közben nem bocsátunk ki üvegházhatású gázokat.

A remények szerint a fúziós energia megoldhatja a világ energiagondjait.

Fotó: OpenAI DALL-E

Pár éven belül valósággá válhat a fúziós energia mesterséges előállítása?

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter a BBC-nek adott interjúban úgy fogalmazott: a mesterséges intelligencia öt éven belül segíthet megoldani a fúziós energia kulcskérdéseit, és 8–15 éven belül már hálózatra kapcsolt fúziós erőművek működhetnek. Ez radikálisan rövidebb időtáv, mint amit a legtöbb kutató reálisan elképzelhetőnek tart.

A mesterséges intelligencia sokat segíthet a kutatásban

Az utóbbi években a mesterséges intelligencia valóban új távlatokat nyitott a természettudományban. AI-modellek segítenek bonyolult plazmadinamikai szimulációk futtatásában, az erőművek vezérlőrendszereinek optimalizálásában, sőt az anyagtudományban is, új ötvözetek és szupravezetők keresésekor.

Wright miniszter állítása szerint az amerikai nemzeti laboratóriumok és a magáncégek más megközelítésekkel, de közel járnak a megoldáshoz, és az AI lesz a kulcs ahhoz, hogy a kísérletek átforduljanak gyakorlati alkalmazásba.