Karnyújtásnyira a korlátlan energia? Elképesztő kijelentést tett egy amerikai miniszter

A fúziós energia a csillagok működésének alapja: amikor a könnyű atommagok összeolvadnak, óriási mennyiségű energia szabadul fel. A Földön ezt a folyamatot utánozni elképesztően nehéz, mert a részecskéket a Nap magjánál is sokszorosan forróbb plazmaállapotba kell hozni, majd ezt stabilan fenn is kell tartani. Ha sikerülne, gyakorlatilag korlátlan mennyiségű, tiszta energiát kapnánk úgy, hogy közben nem bocsátunk ki üvegházhatású gázokat.
Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter a BBC-nek adott interjúban úgy fogalmazott: a mesterséges intelligencia öt éven belül segíthet megoldani a fúziós energia kulcskérdéseit, és 8–15 éven belül már hálózatra kapcsolt fúziós erőművek működhetnek. Ez radikálisan rövidebb időtáv, mint amit a legtöbb kutató reálisan elképzelhetőnek tart.
Az utóbbi években a mesterséges intelligencia valóban új távlatokat nyitott a természettudományban. AI-modellek segítenek bonyolult plazmadinamikai szimulációk futtatásában, az erőművek vezérlőrendszereinek optimalizálásában, sőt az anyagtudományban is, új ötvözetek és szupravezetők keresésekor.
Wright miniszter állítása szerint az amerikai nemzeti laboratóriumok és a magáncégek más megközelítésekkel, de közel járnak a megoldáshoz, és az AI lesz a kulcs ahhoz, hogy a kísérletek átforduljanak gyakorlati alkalmazásba.
A tudományos közösség többsége azonban jóval visszafogottabb. Az optimistább forgatókönyvek szerint a Nemzetközi Kísérleti Termonukleár Reaktor (ITER) projekt is csak legkorábban a 2030-as évek közepétől remél mérhető energiahozamot. Más magáncégek – például a tokamakok vagy lézeres fúzióval kísérletező startupok – szintén évtizedes távlatokról beszélnek.
Három fő akadály van, amelyeket le kell küzdeni:
Sok szakértő szerint ezek megoldása még mindig a tudományos alapkutatás szintjén áll, így Wright miniszter időbecslése túlzott optimizmusnak tűnik.
A témával kapcsolatban megkérdeztük magát a mesterséges intelligenciát is.
A ChatGPT szerint a mesterséges intelligencia kétségtelenül felgyorsíthatja a fúziós energia kutatását, hiszen az AI képes gyorsabban feldolgozni az óriási adatmennyiséget, felismerni a plazmában zajló mintázatokat, és hatékonyabb vezérlési stratégiákat javasolni.
Ugyanakkor a fúziós energia megszelídítése nem pusztán számítási kapacitás kérdése, hanem komoly fizikai, mérnöki és anyagtudományi akadályok sorát kell még leküzdeni.
A ChatGPT, valamint a Google mesterséges intelligenciája, a Gemini is úgy látja: bár az AI valóban forradalmi eszköz, a 8–15 éves időtáv, amit Wright miniszter jósol, túlságosan derűlátó. Reálisabb forgatókönyv, hogy a fúziós energia ipari szintű megjelenése csak a század közepére válhat kézzelfoghatóvá.
Mi zajlik egy fúziós reaktorban?
A fúziós erőmű működése azon az elven alapul, hogy könnyű atommagokat – leggyakrabban hidrogénizotópokat, például deutériumot és tríciumot – extrém magas hőmérsékletre, több tízmillió Celsius-fokra hevítve plazmaállapotba hozzák, ahol a részecskék hatalmas sebességgel ütköznek, és összeolvadva (fúzióval) új atommagot alkotnak. Az így létrejövő mag könnyebb, mint az őt alkotó részek összessége, a tömegkülönbség pedig E=mc² szerint óriási mennyiségű energiává alakul. A kihívás az, hogy a plazmát mágneses térrel (tokamak, esetleg sztellarátor berendezésekben) vagy lézeres impulzusokkal elég ideig stabilan össze kell zárni, hogy az energiahozam meghaladja a befektetett energiát. Ha ez sikerül, gyakorlatilag kimeríthetetlen, tiszta energiát nyerhetünk.