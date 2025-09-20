9 milliárd fényévről, egy távoli galaxisból érkezett üzenet

A csillagászati jelenséget a Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) nevű rádióteleszkóp észlelte Indiában. Az óriási eszköz harminc, 45 méteres átmérőjű parabolaantennával rendelkezik. A rádiójel az SDSSJ0826+5630 nevű, távoli galaxisból érkezett.

Az indiai rádióteleszkóp fogta a távoli galaxisból érkező üzenetet.

Fotó: GMRT

A galaxis távolsága olyan nagy a Földtől, hogy a jel, amelyet most észleltek, majdnem 9 milliárd évvel ezelőtt indult útnak, amikor a Tejútrendszer – vagyis a mi galaxisunk - még csak 4,9 milliárd éves volt (jelenleg 13,8 milliárd éves). Ez a távolság 9 milliárd fényévnek felel meg, ez pedig rekord, a korábbi észleléseknél kisebb a távolság ennél valamivel kisebb volt.

Miért olyan jelentős ez a távoli galaxisból érkező jel?

A galaxisban lévő semleges hidrogéngáz specifikus rádióhullámot bocsát ki, amelyet 21 cm-es vonalkibocsátásnak vagy hidrogénvonalnak neveznek. A jel annyira gyenge volt, hogy normál esetben lehetetlen lett volna észlelni. Egy hatalmas, a galaxis és a Föld között elhelyezkedő galaxishalmaz, egy ún. gravitációs lencse azonban meghajlította és sokszorosára erősítette. A gravitációs lencse maga is egy lenyűgöző fizikai jelenség, amely megerősíti Einstein relativitás-elméletét.

A tudósok így közvetlenül tanulmányozhatják, hogyan is alakultak ki az első galaxisok és csillagok. Ennek a 21 centis kibocsátásnak köszönhetően tulajdonképpen 9 milliárd évet lehet visszamenni az időben.

Idegenek küldték?

A sci fi műfajért rajongó olvasóinknak a galaxis furcsa neve alapján eszébe juthat az LV-426 nevű bolygó, ahol a xenomorf idegenek kétszer is elpusztították Ripley társait. Bármennyire is izgalmas téma az idegen életformák kérdése, sajnos a tudósok szerint ezúttal nem kell űrhorrorra számítani: a jel ugyanis természetes forrásból származik.

Korábbi, esetleges idegenészlelések

