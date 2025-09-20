9 milliárd fényévről, egy távoli galaxisból érkezett üzenet

A csillagászati jelenséget a Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) nevű rádióteleszkóp észlelte Indiában. Az óriási eszköz harminc, 45 méteres átmérőjű parabolaantennával rendelkezik. A rádiójel az SDSSJ0826+5630 nevű, távoli galaxisból érkezett.
A galaxis távolsága olyan nagy a Földtől, hogy a jel, amelyet most észleltek, majdnem 9 milliárd évvel ezelőtt indult útnak, amikor a Tejútrendszer – vagyis a mi galaxisunk - még csak 4,9 milliárd éves volt (jelenleg 13,8 milliárd éves). Ez a távolság 9 milliárd fényévnek felel meg, ez pedig rekord, a korábbi észleléseknél kisebb a távolság ennél valamivel kisebb volt.
A galaxisban lévő semleges hidrogéngáz specifikus rádióhullámot bocsát ki, amelyet 21 cm-es vonalkibocsátásnak vagy hidrogénvonalnak neveznek. A jel annyira gyenge volt, hogy normál esetben lehetetlen lett volna észlelni. Egy hatalmas, a galaxis és a Föld között elhelyezkedő galaxishalmaz, egy ún. gravitációs lencse azonban meghajlította és sokszorosára erősítette. A gravitációs lencse maga is egy lenyűgöző fizikai jelenség, amely megerősíti Einstein relativitás-elméletét.
A tudósok így közvetlenül tanulmányozhatják, hogyan is alakultak ki az első galaxisok és csillagok. Ennek a 21 centis kibocsátásnak köszönhetően tulajdonképpen 9 milliárd évet lehet visszamenni az időben.
A sci fi műfajért rajongó olvasóinknak a galaxis furcsa neve alapján eszébe juthat az LV-426 nevű bolygó, ahol a xenomorf idegenek kétszer is elpusztították Ripley társait. Bármennyire is izgalmas téma az idegen életformák kérdése, sajnos a tudósok szerint ezúttal nem kell űrhorrorra számítani: a jel ugyanis természetes forrásból származik.
A földönkívüli életformák keresésével a non-profit SETI Intézet (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) foglalkozik, amely a Szilícium-völgyben, a NASA Ames Kutatóközpontja szomszédságában működik. A SETI tudósai többször találtak már olyan jelenségeket, amelyeket idegen eredetűnek tartottak.
A „Wow!" jel, a legendás idegenszerű üzenet
A legismertebb eset 1977. augusztus 15-én történt, amikor az Ohio Állami Egyetem "Nagy Fül" rádióteleszkópja egy rendkívül erős, 72 másodpercig tartó, szűk sávú jelet fogott a Nyilas csillagkép irányából. A sugárzás megfelelt egy elméleti „idegen jel" elvárásainak (pontos frekvencia, szűk sávszélesség), ezért a kutató, Jerry Ehman felkiáltott: „Wow!" és ezt írta a nyomtatott adatsorra.
A jel nem hasonlított semmilyen ismert földi vagy természetes jelenségre, és soha többé nem sikerült újra észlelni. A Wow!-nak elnevezett rádiójel ma is a legvalószínűbb idegen üzenet a történelemben, de mivel nem ismétlődött, nem tekinthető bizonyítéknak. Egyes vélemények szerint a jelet két üstökös egy időben és egy irányból bocsátotta ki, nem pedig UFO-k kommunikációjáról volt szó.
Az orosz UFO jele
1997-ben a SETI kutatói egy rendkívül ígéretes, erős és ismétlődő jelet fogtak. Az izgalom hamar csalódássá vált, amikor kiderült, hogy a jel forrása a Szojuz űrhajó volt, amely épp akkor választotta le egy fokozatát, amikor a teleszkóp éppen arra nézett.
A "Blc1" jel – a legutóbbi nagy izgalom
A kutatók 2020-ban egy rendkívül ígéretes, szűksávú jelet észleltek a Proxima Centauri irányából. Ez a Naphoz legközelebbi csillag, amelynek bolygója is van. A jel, amelyet „Breakthrough Listen Candidate 1" (Blc1) neveztek el, tökéletesen megfelelt azoknak a kritériumoknak, amelyeket alapján földönkívüli rádióüzenetnek lehetett értékelni.
Egy évig tartó alapos elemzés, 2021-ben a tudósok elvetették az idegen eredet lehetőségét. A jel valószínűleg egy földi forrásból származó, rendkívül ritka interferencia, rádiófrekvenciás zaj volt. Lehetséges, hogy egy hibás elektronikai eszköz bocsátotta ki.
A Föld hihetetlenül zajos hely rádióhullámok szempontjából. Mobiltelefonok, műholdak, rádióadók, mikrósütők, autóindítások – ezek mind sugároznak, és ezeket ki kell szűrniük a kutatóknak.
Az igazán meggyőző bizonyíték egy olyan jel lenne, amely nemcsak idegennek tűnik, hanem ismételten és következetesen érkezik ugyanarról a pontról, ahogy a jobb sci fi filmek ezt bemutatják.
Végül, egy jel csak akkor válik hitelessé, ha több, egymástól független teleszkóp is észleli ugyanazt, ugyanarról az irányból. És ez eddig egyetlen olyan esetben sem történt még, amikor idegen eredetűnek hitt sugárzást vizsgáltak.