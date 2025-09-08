Váratlan hatással lehet egy népszerű gyógyszer a fájdalmas betegségre

A GLP-1-alapú fogyókúrás és diabétesz-gyógyszerek – mint az Ozempic és a Wegovy – csökkenthetik egy fájdalmas bőrbetegség, a hidradenitis suppurativa (HS) tüneteit. A hidradenitis suppurativa a bőr alatt alakul ki, és fájdalmas csomókat okoz. Az elváltozások többnyire az egymáshoz dörzsölődő testtájakon jelennek meg, és gyakran kiújulnak.

Fotó: GIRAND / BSIP

A kórkép főként pubertás után, 40 éves kor előtt kezdődik, évekig fennállhat, és idővel súlyosbodhat. A nők háromszor gyakrabban érintettek. Gyógyszeres és sebészi megoldások segíthetnek a tünetek kontrolljában és a szövődmények megelőzésében.

Miért lehetnek jók a GLP-1-készítmények a bőrbetegség ellen?

A JAMA Dermatology-ban megjelent tanulmány a GLP-1-készítmények hatását vizsgálta ebben a betegségben. A francia kutatók szerint a HS gyakran együtt jár a túlsúllyal vagy elhízással; a betegek mintegy 50%-át érinti a probléma. A fogyás javította az érintettek többségének állapotát.

Mivel a GLP-1-szerek hatékonyan csökkentik a testsúlyt, a kutatók felvetik: gyulladáscsökkentő tulajdonságaik is lehetnek, amelyek mérséklik a bőrtüneteket.

A GLP1-kezelés hatásának vizsgálata

A vizsgálat 66, GLP-1-kezelést kapó HS-beteget követett átlagosan 18,5 hónapig. Közel 90%-uk cukorbeteg volt, átlagos BMI-jük 39,4. A páciensek 53%-a célzott HS-kezelést kapott.

Hat hónap után a betegek 54%-ánál csökkentek a tünetek. Az utolsó kontroll idejére 67%-uk számolt be javulásról, 60%-nál a fájdalom is mérséklődött.

Dr. Brendan Camp, New York-i bőrgyógyász, biztatónak tartja az eredményeket. A Fox News Digitalnak elmondta: lenyűgöző, hogy 18,5 hónap alatt a GLP-1-receptor-agonisták az elhízott és diabéteszes betegeknél jelentősen csökkentették a HS súlyosságát, a fellángolások számát és a fájdalmat. Camp szerint a GLP-1-ekkel elért fogyás csökkentheti a mechanikai súrlódást és a zsírszövet közvetítette gyulladást az érintett területeken. Úgy véli, a szereknek önálló gyulladáscsökkentő hatásuk is lehet, ami javíthatja a bőr gyógyulását és ritkíthatja a fellángolásokat.