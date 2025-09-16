Ön is szenved ettől a tünettől? Akkor ezt a váratlan kiváltó okot ismernie kell

A szakemberek régóta próbálják megfejteni, miért jelennek meg izomgörcsök a lábban még akkor is, ha valaki bőségesen iszik, és gondoskodik a só- és ásványianyag-pótlásról. Az új bizonyítékok arra utalnak, hogy a játéktér vagy edzőfelület merevsége, rugalmassága és egyéb mechanikai tulajdonságai komolyan befolyásolják az izomfáradást, ezáltal pedig a görcs kialakulását. Ez a felismerés segíthet jobban megérteni a gyakori lábgörcs okai mögött álló folyamatokat.
Amikor az izmok elfáradnak, felborul az egyensúly a mozgató idegrendszer által küldött összehúzódási és elernyedési jelek között. A fokozott ingerlés és a gyengülő gátló hatások miatt a motoros idegek túlzott aktivitása tartós, akaratlan összehúzódást okoz – ez maga az izomgörcs. Különösen a több ízületet áthidaló izmok, például a combhajlítók hajlamosak erre, hiszen futás vagy hirtelen irányváltás során nagy terhelést kapnak.
Kutatások kimutatták, hogy a pályák különböző rugalmassága akár 50 százalékos eltérést is okozhat az izmok működésében.
Ez magyarázza, hogy egy focista miért tapasztalhat folyamatos lábgörcsöt, ha puha edzőpályáról hirtelen keményebb stadiontalajra kerül.
A probléma nem kizárólag az élsportolókat sújtja. A hétköznapi emberek is megtapasztalhatják, hogy a megszokottnál keményebb járólap, a beton vagy épp a túl puha matrac is előidézhet lábgörcsöt. Az éjszakai izomgörcs okai között szintén megjelenhet az alvási testhelyzet és a fekvőfelület tulajdonságainak hatása.
A legfontosabb, hogy tudatosan készüljünk fel azokra a felületekre, amelyeken rendszeresen mozgunk. Egy kosárlabdacsapat például akkor csökkentheti a görcs kockázatát, ha edzésein nemcsak az otthoni parkettán, hanem a vendégpályákhoz hasonló, kopottabb vagy puhább talajokon is gyakorol. A futók esetében szintén ajánlott váltogatni a beton, a rekortán és a természetes talaj használatát.
Az edzők és orvosok ma már úgy vélik, a megelőzés kulcsa a fokozatos hozzászoktatás és a test adaptációjának támogatása.
Ehhez különféle módszerek állnak rendelkezésre: célzott nyújtás, változatos edzőfelületek használata, illetve megfelelő cipőválasztás. Természetesen a hidratáció és a kiegyensúlyozott táplálkozás továbbra is elengedhetetlen részei az izomgörcs elleni stratégiának.
A tudomány fejlődésével olyan új eszközök is megjelenhetnek, amelyek valós időben figyelik az izmok fáradását és jelzik a görcsveszélyt. Hordozható szenzorok, felületvizsgáló berendezések és mesterséges intelligencia alapú előrejelző rendszerek segíthetnek egyénre szabottan meghatározni a kockázatot. Ez lehetőséget ad arra, hogy a szakemberek időben módosítsák az edzésmódszereket vagy akár a pályaborítást.