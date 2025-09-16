Ön is szenved ettől a tünettől? Akkor ezt a váratlan kiváltó okot ismernie kell

A szakemberek régóta próbálják megfejteni, miért jelennek meg izomgörcsök a lábban még akkor is, ha valaki bőségesen iszik, és gondoskodik a só- és ásványianyag-pótlásról. Az új bizonyítékok arra utalnak, hogy a játéktér vagy edzőfelület merevsége, rugalmassága és egyéb mechanikai tulajdonságai komolyan befolyásolják az izomfáradást, ezáltal pedig a görcs kialakulását. Ez a felismerés segíthet jobban megérteni a gyakori lábgörcs okai mögött álló folyamatokat.

A gyakori lábgörcs okai között nemcsak a vízhiány, hanem a talaj és az izomfáradás is szerepet játszhat.

Fotó: ALICE S. / BSIP

Gyakori lábgörcs okai: mi történik ilyenkor a szervezetben?

Amikor az izmok elfáradnak, felborul az egyensúly a mozgató idegrendszer által küldött összehúzódási és elernyedési jelek között. A fokozott ingerlés és a gyengülő gátló hatások miatt a motoros idegek túlzott aktivitása tartós, akaratlan összehúzódást okoz – ez maga az izomgörcs. Különösen a több ízületet áthidaló izmok, például a combhajlítók hajlamosak erre, hiszen futás vagy hirtelen irányváltás során nagy terhelést kapnak.

Kutatások kimutatták, hogy a pályák különböző rugalmassága akár 50 százalékos eltérést is okozhat az izmok működésében.

Ez magyarázza, hogy egy focista miért tapasztalhat folyamatos lábgörcsöt, ha puha edzőpályáról hirtelen keményebb stadiontalajra kerül.

Nem csak a sportolókat érinti

A probléma nem kizárólag az élsportolókat sújtja. A hétköznapi emberek is megtapasztalhatják, hogy a megszokottnál keményebb járólap, a beton vagy épp a túl puha matrac is előidézhet lábgörcsöt. Az éjszakai izomgörcs okai között szintén megjelenhet az alvási testhelyzet és a fekvőfelület tulajdonságainak hatása.

Hatékony módszerek lábgörcs ellen – azonnali közvetlen segítség

Ha már jelentkezik a görcs, a leggyorsabb enyhülést a lábgörcs kezelésének első lépése jelentheti: az érintett vádli óvatos, de határozott nyújtása. Ezzel az izomgörcs oldódása általában azonnal bekövetkezik. Ezt követően masszírozás, valamint melegvizes borogatás vagy fürdő javasolt, mely fokozza a helyi vérkeringést és gyorsítja az anyagcserét, elősegítve a gyorsabb regenerációt.

A második lépés a megelőzés, amely során a vádli rendszeres nyújtása kiemelkedő szerepet kap. Edzések után különösen ajánlott beiktatni a nyújtást, de már edzés előtt is fontos a bemelegítés. A rugalmas, rendszeresen nyújtott izom jóval nehezebben fárad el és kevesebb eséllyel alakul ki görcs.

Izomgörcs a vádliban? Így előzhető meg a fájdalom

A legfontosabb, hogy tudatosan készüljünk fel azokra a felületekre, amelyeken rendszeresen mozgunk. Egy kosárlabdacsapat például akkor csökkentheti a görcs kockázatát, ha edzésein nemcsak az otthoni parkettán, hanem a vendégpályákhoz hasonló, kopottabb vagy puhább talajokon is gyakorol. A futók esetében szintén ajánlott váltogatni a beton, a rekortán és a természetes talaj használatát.

Az edzők és orvosok ma már úgy vélik, a megelőzés kulcsa a fokozatos hozzászoktatás és a test adaptációjának támogatása.

Ehhez különféle módszerek állnak rendelkezésre: célzott nyújtás, változatos edzőfelületek használata, illetve megfelelő cipőválasztás. Természetesen a hidratáció és a kiegyensúlyozott táplálkozás továbbra is elengedhetetlen részei az izomgörcs elleni stratégiának.