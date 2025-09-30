Megvan az étel, ami védi a tüdőt a szennyezett levegőtől

Az Egyesült Királyságbeli egészségügyi adatbázis, a Biobank adatait felhasználó nagyszabású vizsgálat több mint 200 ezer ember egészségét követte nyomon, és azt vizsgálta, hogyan befolyásolja a gyümölcsfogyasztás a tüdő állapotát. A kutatók a résztvevők étrendjét és a légszennyezésnek való kitettségét hasonlították össze a tüdőfunkció mérésével.

A gyümölcsfogyasztás védi a tüdőt a szennyezett levegőtől.

Fotó: OpenAI DALL-E

Különösen a levegőben szálló PM2,5, vagyis 2,5 mikrométernél kisebb részecskék koncentrációját vették figyelembe, amely az egyik legveszélyesebb légszennyező anyag.

A gyümölcsfogyasztás valóban védi a tüdőt

A Science Daily által ismertetett eredmények szerint azoknál a nőknél, akik kevesebb gyümölcsöt fogyasztottak, a légszennyezés növekedése jelentősebb tüdőfunkció-csökkenést okozott.

Míg az alacsony gyümölcsbevitelnél a tüdőkapacitás átlagosan 78 milliliterrel esett vissza a magas szennyezettségű környezetben, addig a rendszeresen gyümölcsöt fogyasztóknál ez a csökkenés csak 57 milliliter volt.

A különbség a mindennapokban is érzékelhető lehet, hiszen a romló tüdőkapacitás légszomjhoz, teljesítménycsökkenéshez és hosszú távon krónikus légzőszervi betegségekhez vezethet.

Mi a helyzet a férfiakkal?

A férfiaknál kevésbé volt kimutatható ez a védőhatás, amit a kutatók azzal magyaráznak, hogy ők általában kevesebb gyümölcsöt fogyasztanak, így a statisztikai összefüggések kevésbé voltak erősek.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák:

a gyümölcsben található antioxidánsok és vitaminok mindenkinek segíthetnek a szabadgyökök és a légszennyezés okozta gyulladásos folyamatok elleni küzdelemben.

A tanulmány szerzői figyelmeztettek arra is, hogy a gyümölcsfogyasztás nem helyettesítheti a tiszta levegőt biztosító környezeti intézkedéseket. A szennyezés visszaszorítása továbbra is elsődleges feladat, de az étrenddel mindenki tehet saját egészségéért. A következő lépés annak vizsgálata, hogy a gyümölcsben gazdag étrend hosszú távon is lassíthatja-e a tüdőfunkció romlását.