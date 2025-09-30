Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: atom-tengeralattjárók jelentek meg az orosz partoknál

légszennyezés

Megvan az étel, ami védi a tüdőt a szennyezett levegőtől

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss kutatás szerint az egészséges étrend nemcsak a szívnek és az anyagcserének tesz jót, hanem a légutakat is óvhatja. A gyümölcsfogyasztás különösen a nőknél csökkentheti a légszennyezés tüdőkárosító hatását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
légszennyezésgyümölcsgyümölcsfogyasztástüdő

Az Egyesült Királyságbeli egészségügyi adatbázis, a Biobank adatait felhasználó nagyszabású vizsgálat több mint 200 ezer ember egészségét követte nyomon, és azt vizsgálta, hogyan befolyásolja a gyümölcsfogyasztás a tüdő állapotát. A kutatók a résztvevők étrendjét és a légszennyezésnek való kitettségét hasonlították össze a tüdőfunkció mérésével. 

A gyümölcsfogyasztás védi a tüdőt a szennyezett levegőtől.
A gyümölcsfogyasztás védi a tüdőt a szennyezett levegőtől.
Fotó: OpenAI DALL-E

Különösen a levegőben szálló PM2,5, vagyis 2,5 mikrométernél kisebb részecskék koncentrációját vették figyelembe, amely az egyik legveszélyesebb légszennyező anyag.

A gyümölcsfogyasztás valóban védi a tüdőt

A Science Daily által ismertetett eredmények szerint azoknál a nőknél, akik kevesebb gyümölcsöt fogyasztottak, a légszennyezés növekedése jelentősebb tüdőfunkció-csökkenést okozott. 

Míg az alacsony gyümölcsbevitelnél a tüdőkapacitás átlagosan 78 milliliterrel esett vissza a magas szennyezettségű környezetben, addig a rendszeresen gyümölcsöt fogyasztóknál ez a csökkenés csak 57 milliliter volt.

A különbség a mindennapokban is érzékelhető lehet, hiszen a romló tüdőkapacitás légszomjhoz, teljesítménycsökkenéshez és hosszú távon krónikus légzőszervi betegségekhez vezethet.

Mi a helyzet a férfiakkal?

A férfiaknál kevésbé volt kimutatható ez a védőhatás, amit a kutatók azzal magyaráznak, hogy ők általában kevesebb gyümölcsöt fogyasztanak, így a statisztikai összefüggések kevésbé voltak erősek. 

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: 

a gyümölcsben található antioxidánsok és vitaminok mindenkinek segíthetnek a szabadgyökök és a légszennyezés okozta gyulladásos folyamatok elleni küzdelemben.

A tanulmány szerzői figyelmeztettek arra is, hogy a gyümölcsfogyasztás nem helyettesítheti a tiszta levegőt biztosító környezeti intézkedéseket. A szennyezés visszaszorítása továbbra is elsődleges feladat, de az étrenddel mindenki tehet saját egészségéért. A következő lépés annak vizsgálata, hogy a gyümölcsben gazdag étrend hosszú távon is lassíthatja-e a tüdőfunkció romlását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!