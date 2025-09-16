Halálos vírus rejtőzik egy gombában, már a WHO is aggódik

A WHO által kritikus kórokozónak nyilvánított Aspergillus fumigatus évente emberek millióit betegíti meg, és különösen az immunhiányos páciensekre vagy a krónikus tüdőbetegségben szenvedőkre jelent komoly fenyegetést. A gomba spórái a levegőben mindenütt jelen vannak, és bár az egészséges szervezet többnyire képes védekezni ellenük, a sérült immunrendszerű embereknél súlyos, gyakran végzetes fertőzést okoznak. Az invazív aspergillózis halálozási aránya a világon 30 és 80 százalék között mozog. A legfrissebb kutatás azonban kiderítette, hogy a halálos gombafertőzés hátterében egy másik tényező is közrejátszik: az AfuPmV-1M nevű vírus.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Halálos gombafertőzés: hogyan teszi a vírus a gombát veszélyesebbé?

A leírt vírus a gomba belsejében bujkál, és segíti a kórokozót abban, hogy jobban ellenálljon az immunrendszer támadásainak.

Fokozza a gomba melanin-termelését, javítja a stresszre adott válaszait, és elősegíti a fehérjeszintézist – mindezek növelik a túlélési esélyeit még a legzordabb körülmények között is.

Az izraeli kutatók egereken végzett kísérletekkel bizonyították, hogy ha vírusellenes gyógyszerekkel célozzák meg az AfuPmV-1M-et, az állatok túlélési esélyei nőnek, a tüdejükben csökken a gombás terhelés, és a fertőzés kevésbé lesz súlyos.

Ez arra utal, hogy a vírus kiiktatásával a gomba is sebezhetőbbé válik, így a hagyományos gombaellenes terápiák hatékonyabban működhetnek.

Világszerte komoly közegészségügyi probléma

A felfedezés jelentősége óriási, hiszen a gombák okozta fertőzések világszerte komoly közegészségügyi problémát jelentenek.

Az invazív gombás megbetegedések összesen évi több mint 6,5 millió esetet tesznek ki, amelyek közül az Aspergillus fumigatus okozta fertőzések mintegy 2,1 millióra tehetők.

A kutatók szerint ez csak a kezdet: elképzelhető, hogy más, embert megbetegítő gombákban is hasonló vírusok rejtőznek, amelyek kulcsszerepet játszanak a fertőzőképességben. Ha sikerül feltárni a mechanizmusukat, az új terápiás utakat nyithat nemcsak az aspergillózis, hanem más halálos gombafertőzések kezelésében is.