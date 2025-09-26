Kitálaltak a tudósok: ez a rejtett tényező teszi igazán halálossá a hasnyálmirigyrákot

A hasnyálmirigyrák világszerte hírhedten rossz túlélési aránnyal bír: az ötéves túlélés kevesebb mint 10 százalék. Ennek fő oka, hogy a daganat hosszú ideig alig okoz tüneteket, így a diagnózis legtöbbször előrehaladott állapotban történik. Mire az orvosok észlelik, a rák gyakran már áttéteket képzett a májban, tüdőben vagy a hashártyán.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A hasnyálmirigyrák titka: mit találtak most a tudósok?

Egy nemzetközi kutatócsoport felfedezte, hogy

a daganat terjedésének egyik kulcsszereplője az ALK7 nevű receptor, amely olyan folyamatokat indít be, amelyekkel a ráksejtek könnyedén áttörhetik az erek falát.

A Molecular Cancer szakfolyóiratban megjelent cikk szerint a jelenség azért fontos, mert az áttétképzés első lépése éppen az, amikor a daganatsejt bejut a véráramba. A kutatók organ-on-a-chip technológiával — az emberi érrendszert modellező mikrorendszerrel — mutatták ki, hogy ha az ALK7 működését gátolják, a ráksejtek egyszerűen képtelenek behatolni a vérerekbe.

Ez azt jelenti, hogy a betegség nem tud olyan könnyen szétterjedni a szervezetben.

Állatkísérletekben azt is kimutatták, hogy az ALK7-gátlás nem csökkentette ugyan a primer tumor méretét, de jelentősen visszafogta az áttétek számát. E megfigyelés arra utal, hogy a jövőben az orvosok célzottan megakadályozhatják a rák terjedését, ha időben be tudnak avatkozni.

Hogyan alakul ki a hasnyálmirigyrák?

A betegség pontos oka ma sem teljesen ismert, de több tényező is növeli a kialakulásának esélyét.

Dohányzás: az egyik legerősebb kockázati tényező.

Krónikus hasnyálmirigy-gyulladás: a tartós gyulladás jelentősen emeli a rizikót.

Cukorbetegség: főként az idősebb korban kialakuló 2-es típusú diabétesz esetén figyelhető meg kapcsolat.

Genetikai hajlam: bizonyos családokban halmozottan fordul elő a betegség.

Elhízás és mozgáshiány: az életmódbeli tényezők is szerepet játszhatnak a daganat megjelenésében.

A betegség korai jelei alig észrevehetők: enyhe hasi fájdalom, emésztési panaszok, fogyás, később sárgaság jelentkezhet.

Miért ennyire halálos a hasnyálmirigyrák?

A hasnyálmirigy anatómiája miatt a daganat nehezen hozzáférhető, és korán ad áttéteket. Emellett nagyon agresszív sejttípusból áll, amely gyorsan képes alkalmazkodni és áttörni a szervezet védőgátjait. A jelenlegi kezelések — műtét, kemoterápia, sugárterápia — csak korlátozott hatékonyságúak.