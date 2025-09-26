Kitálaltak a tudósok: ez a rejtett tényező teszi igazán halálossá a hasnyálmirigyrákot

A hasnyálmirigyrák világszerte hírhedten rossz túlélési aránnyal bír: az ötéves túlélés kevesebb mint 10 százalék. Ennek fő oka, hogy a daganat hosszú ideig alig okoz tüneteket, így a diagnózis legtöbbször előrehaladott állapotban történik. Mire az orvosok észlelik, a rák gyakran már áttéteket képzett a májban, tüdőben vagy a hashártyán.
Egy nemzetközi kutatócsoport felfedezte, hogy
a daganat terjedésének egyik kulcsszereplője az ALK7 nevű receptor, amely olyan folyamatokat indít be, amelyekkel a ráksejtek könnyedén áttörhetik az erek falát.
A Molecular Cancer szakfolyóiratban megjelent cikk szerint a jelenség azért fontos, mert az áttétképzés első lépése éppen az, amikor a daganatsejt bejut a véráramba. A kutatók organ-on-a-chip technológiával — az emberi érrendszert modellező mikrorendszerrel — mutatták ki, hogy ha az ALK7 működését gátolják, a ráksejtek egyszerűen képtelenek behatolni a vérerekbe.
Ez azt jelenti, hogy a betegség nem tud olyan könnyen szétterjedni a szervezetben.
Állatkísérletekben azt is kimutatták, hogy az ALK7-gátlás nem csökkentette ugyan a primer tumor méretét, de jelentősen visszafogta az áttétek számát. E megfigyelés arra utal, hogy a jövőben az orvosok célzottan megakadályozhatják a rák terjedését, ha időben be tudnak avatkozni.
A betegség pontos oka ma sem teljesen ismert, de több tényező is növeli a kialakulásának esélyét.
A betegség korai jelei alig észrevehetők: enyhe hasi fájdalom, emésztési panaszok, fogyás, később sárgaság jelentkezhet.
A hasnyálmirigy anatómiája miatt a daganat nehezen hozzáférhető, és korán ad áttéteket. Emellett nagyon agresszív sejttípusból áll, amely gyorsan képes alkalmazkodni és áttörni a szervezet védőgátjait. A jelenlegi kezelések — műtét, kemoterápia, sugárterápia — csak korlátozott hatékonyságúak.
Éppen ezért minden olyan új felismerés, amely a rák terjedésének központi szereplőjét célozza, hatalmas jelentőséggel bír.
Az ALK7-gátlás révén új, célzott terápiák nyílhatnak meg, amelyek nem feltétlenül pusztítják el azonnal a daganatot, de megakadályozhatják, hogy szétáradjon a szervezetben.
A kutatás még kísérleti szakaszban van, és a jelenleg használt gátlószerek nem teljesen specifikusak. A következő lépés olyan gyógyszerek kifejlesztése lehet, amelyek kifejezetten az ALK7 működését állítják le. Ha ez sikerül, a hasnyálmirigyrák kezelésében először nyílhat lehetőség arra, hogy a betegség egyik legfélelmetesebb jellemzőjét, a gyors áttétképzést kontroll alá vonják. Ez pedig valódi áttörést jelenthetne az orvoslásban.