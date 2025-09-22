Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump könnyek között búcsúzott: így siratta el barátját, Charlie Kirköt

házi kedvenc

Kiderült, valóban javítja-e az egészséget a házi kedvencek tartása

26 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokáig magától értetődőnek tűnt, hogy a házi kedvenc tartása javítja a gazdik egészség állapotát. A friss, nagy mintás vizsgálatok és áttekintők azonban árnyaltabb képet mutatnak. Bár a kutyás gazdik gyakrabban mozognak, a különbségek nem mindig fordítódnak le jobb vérnyomásra, testsúlyra vagy hosszabb élettartamra. Emellett az „egészséges gazdi” torzítás is jelen lehet: gyakran azok vállalnak házi kedvencet, akik eleve aktívabbak és tehetősebbek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
házi kedvencjóllétmacskakutya

Ugyanakkor nem lehet egyszerűen legyinteni. Terápiás állatokkal végzett, kontrollált kísérletek rövid távon mérhető stresszcsökkenést mutatnak, és több adat szól a magány enyhülése mellett is. Mégis, amikor a házi kedvencek hétköznapi tartását, különösen az otthoni kutyatartást és macskatartást vizsgáljuk, a hosszú távú, oksági hatások következetesen gyengék vagy vegyesek. A kulcs tehát a pontosabb módszertan és a megfelelő elvárások. 

házi kedvenc Dog owner, dog keeper taking the dog for a walk. Walker, dog walker, dog owner. Dog, pet. ? (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
A házi kedvencek sétáltatása pozitív hatású lehet a gazdákra
Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / SVEN SIMON

A házi kedvencek testre gyakorolt hatásai

Először is, a mozgás. A kutya sétáltatása jellemzően növeli a napi lépésszámot és a közepes intenzitású aktivitást. Ez logikus, és sok gazdi valóban aktívabb lesz. Mégis, a laborértékekben és a kardio-metabolikus kimenetekben nem mindig látunk látványos javulást. A szokások tartóssága, az étrend, a stressz és az alvás mind közbeszólhat. Emellett az idősebb gazdiknál a pórázon húzó eb növeli az esés kockázatát, ami fontos, gyakran elfeledett tényező. 

Másodszor, az immunrendszer és az allergiák kérdése. Egyes adatok szerint a korai, kontrollált találkozás állatokkal mérsékelheti bizonyos allergiák kialakulását, mások azonban nem találnak egyértelmű védőhatást. A macska például erős allergénforrás lehet az arra érzékenyeknél. Mindemellett a zoonózisok kockázata alacsony, ha betartjuk a higiénét és az állatorvosi protokollokat. Összességében a testi egészség terén a kép vegyes és sok az „attól függ”. 

Magány, stressz, ragaszkodás

A pszichés dimenzióban meggyőzőbb a történet. A házi kedvenc társas jelenléte oldhatja a magányt, strukturálja a napot, és érzelmi biztonságot adhat. 

A kutya „társadalmi katalizátorként” működhet: séták közben könnyebben szóba elegyedünk másokkal. 

Ezzel szemben a mért stressz-biomarkerek (például a kortizol) nem mindig reagálnak egyformán; a szubjektív jóllét mégis gyakran javul, különösen kihívásokkal teli időszakokban.

Az érzelmi kötődés ugyanakkor kétélű kard. A nagyon szoros ragaszkodás fokozhatja a törődést, de növelheti a szorongást is, ha az állat beteg vagy idős. A gyász, amikor a kedvenc elmegy, valós és megterhelő. Emellett a felelősség – etetés, takarítás, költségek – stresszforrás lehet. Így a lelki egészség előnyei azoknál a legvalószínűbbek, akik reális elvárásokkal, stabil erőforrásokkal és támogató környezettel vágnak bele. 

Személyre szabott döntések

Ha valaki többet szeretne mozogni és társas kapcsolatokat építeni, a kutya gyakran jó választás. Ugyanakkor a napi többszöri séta, a képzés és a költségek vállalása alapfeltétel. 

A macska kevesebb logisztikai terhet jelenthet, mégis nyújthat közelséget és megnyugvást. Fontos azonban az allergiák felmérése, a lakókörnyezet szabályai, valamint a családtagok igényei és terhelhetősége.

Idősek esetében a társállat sokat jelenthet a rutin és a célérzet szempontjából, de érdemes a biztonságot előtérbe helyezni (például jól képzett, nyugodt kutya, csúszásmentes póráz, megfelelő lábbeli). Gyermekeknél a felelősség megosztása tanulságos lehet, mégis a szülőé a végső felelősség. Mindig tervezzünk költségvetéssel állatorvosra, váratlan eseményekre és biztosításra. Így a házi kedvenc nem teherként, hanem tartós erőforrásként jelenik meg.

IZMIR, TURKIYE - JANUARY 02: Retail store owner Fatma Ciftci kisses her cat that she hosts in her store in Izmir, Turkiye on January 02, 2023. Last year, a pregnant cat took shelter in the store and gave birth multiple times to 12 cats in total. After the mother cat died in a car accident, Fatma Ciftci and her husband started to take care of her 12 kittens. Halil Fidan / Anadolu Agency (Photo by Halil Fidan / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
A macskák jó hatással lehetnek a gazdi lelki egészségére
Fotó: HALIL FIDAN / ANADOLU AGENCY

A kutatások üzenete

A tudomány üzenete józan: a házi kedvenc nem „gyógyszer”, hanem kapcsolat. Nem garantálja az egészség javulását, de megteremtheti annak feltételeit – mozgást, rutint, társaságot, jelentést. Az előnyök nem univerzálisak, és mérlegelendők a kockázatokkal és a kötelezettségekkel szemben. 

Ha az állatot elsősorban szeretetért, nem pedig „egészségjavító eszközként” fogadjuk, nagyobb az esély, hogy mindkét fél jól jár.

A kutatásnak mindeközben finomabb kérdésekre kell választ adnia: kinek, milyen élethelyzetben, melyik faj (kutya vagy macska), milyen gondozási stílus mellett hozza a legtöbbet? Jobb, hosszú távú vizsgálatokkal, természetes kísérletekkel és viselhető szenzorokkal közelebb kerülhetünk a válaszhoz.

Addig is: arra számítsunk, hogy egy szeretetteljes, felelős gazda–állat kapcsolat sokszor támogatja a jóllétet, de nem helyettesíti az orvosi ellátást, a tudatos életmódot és a közösségi kapcsolódást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!