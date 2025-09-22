Kiderült, valóban javítja-e az egészséget a házi kedvencek tartása

Ugyanakkor nem lehet egyszerűen legyinteni. Terápiás állatokkal végzett, kontrollált kísérletek rövid távon mérhető stresszcsökkenést mutatnak, és több adat szól a magány enyhülése mellett is. Mégis, amikor a házi kedvencek hétköznapi tartását, különösen az otthoni kutyatartást és macskatartást vizsgáljuk, a hosszú távú, oksági hatások következetesen gyengék vagy vegyesek. A kulcs tehát a pontosabb módszertan és a megfelelő elvárások.

A házi kedvencek sétáltatása pozitív hatású lehet a gazdákra

Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / SVEN SIMON

A házi kedvencek testre gyakorolt hatásai

Először is, a mozgás. A kutya sétáltatása jellemzően növeli a napi lépésszámot és a közepes intenzitású aktivitást. Ez logikus, és sok gazdi valóban aktívabb lesz. Mégis, a laborértékekben és a kardio-metabolikus kimenetekben nem mindig látunk látványos javulást. A szokások tartóssága, az étrend, a stressz és az alvás mind közbeszólhat. Emellett az idősebb gazdiknál a pórázon húzó eb növeli az esés kockázatát, ami fontos, gyakran elfeledett tényező.

Másodszor, az immunrendszer és az allergiák kérdése. Egyes adatok szerint a korai, kontrollált találkozás állatokkal mérsékelheti bizonyos allergiák kialakulását, mások azonban nem találnak egyértelmű védőhatást. A macska például erős allergénforrás lehet az arra érzékenyeknél. Mindemellett a zoonózisok kockázata alacsony, ha betartjuk a higiénét és az állatorvosi protokollokat. Összességében a testi egészség terén a kép vegyes és sok az „attól függ”.

Magány, stressz, ragaszkodás

A pszichés dimenzióban meggyőzőbb a történet. A házi kedvenc társas jelenléte oldhatja a magányt, strukturálja a napot, és érzelmi biztonságot adhat.

A kutya „társadalmi katalizátorként” működhet: séták közben könnyebben szóba elegyedünk másokkal.

Ezzel szemben a mért stressz-biomarkerek (például a kortizol) nem mindig reagálnak egyformán; a szubjektív jóllét mégis gyakran javul, különösen kihívásokkal teli időszakokban.

Az érzelmi kötődés ugyanakkor kétélű kard. A nagyon szoros ragaszkodás fokozhatja a törődést, de növelheti a szorongást is, ha az állat beteg vagy idős. A gyász, amikor a kedvenc elmegy, valós és megterhelő. Emellett a felelősség – etetés, takarítás, költségek – stresszforrás lehet. Így a lelki egészség előnyei azoknál a legvalószínűbbek, akik reális elvárásokkal, stabil erőforrásokkal és támogató környezettel vágnak bele.