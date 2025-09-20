Lett egy újabb holdja a Földnek? Rejtélyes égitest tűnt fel mellettünk

A frissen felfedezett, 2025 PN7 nevű aszteroida mérete 19–30 méter közötti lehet, és szokatlan pályájának köszönhetően időnként olyan közelségbe kerül, mintha a Föld új kísérője volna. A tudósok szerint ez a sajátos jelenség már hat évtizede zajlik, és még legalább egy évszázadon át fog tartani. Bár látszólag egy új hold bukkant fel, a csillagászok hangsúlyozzák:

valójában a Nap körül kering, és csupán a gravitációs hatások miatt tűnik földi kísérőnek.

A tudósok szerint a kvázi-hold körülbelül 60 éve követi ezt a pályát, és még 128 évig a közelünkben maradhat.

Fotó: OpenAI DALL-E

A kvázi-hold közelebb van, mint gondolnánk

A kvázi-hold legnagyobb közelítésekor mindössze 299 337 kilométerre halad el bolygónktól, ami kisebb távolság, mint a Föld és a valódi Hold közötti átlagos távolság. Az égitest ugyanakkor nem jelent veszélyt:

a számítások szerint pályája stabil, és a jövőben sem ütközik a Földdel.

Hogyan lehetséges ez a „csalóka keringés”?

A kutatók magyarázata szerint az objektum az úgynevezett Arjuna-osztályú aszteroidák közé tartozik, amelyek pályája nagyon hasonló a Földéhez. A gravitáció különös játéka miatt úgy tűnhet, mintha ezek az égitestek kísérnék bolygónkat, de valójában együtt „utaznak” velünk a Nap körül.

E különös pályajelenség adja a kvázi-hold elnevezést.

Mire lehet jó egy kvázi-hold?

A csillagászok számára az újonnan felfedezett égitest lehetőség, hogy jobban megértsék a Naprendszer dinamikáját és a kisbolygók mozgását. A planetáris védelem szempontjából is kulcsfontosságú az ilyen objektumok figyelemmel kísérése, hiszen pályáik idővel módosulhatnak. A jövő űrprogramjai pedig akár köztes megállóként is számolhatnak ezekkel az égitestekkel.