Örökre véget érhetnek a napfogyatkozások – mutatjuk az okokat

Az Apollo-missziók idején a Hold felszínén speciális tükröket helyeztek el, amelyekről visszaverődő lézersugarakkal pontosan mérhető a Föld és égi kísérője közötti távolság. Ezek a mérések bizonyították, hogy a Hold távolodása évente nagyjából 3,8 centiméter. Bár apróságnak tűnik, geológiai léptékben jelentős változás.

A Hold távolodása miatt 600 millió év múlva nem lesz több Napfogyatkozás.

Fotó: JONAS EKSTROMER / TT News Agency

A Hold távolodása: mi okozza?

A jelenség hátterében a Föld forgása és a Hold gravitációs vonzása közötti kölcsönhatás, vagyis az árapályhatás áll. A Hold gravitációja a Föld óceánjait magához vonzza, dagályt és apályt okozva. A Föld azonban gyorsabban forog a tengelye körül, mint ahogy a Hold kering. Emiatt a víztömegek kiemelkedése kissé eltolódik a Hold pozíciójához képest.

Ez az eltolódott víztömeg gravitációs „fogást” gyakorol a Holdra, és apránként energiát ad át neki. A folyamat kettős következménnyel jár:

A Föld forgása lassul – a nappalok milliárd évek alatt fokozatosan hosszabbodnak.

A Hold energiát nyer – és emiatt magasabb pályára emelkedik, vagyis távolodik a Földtől.

Így minden egyes apály és dagály hozzájárul ahhoz, hogy égi kísérőnk lassan, de biztosan eltávolodjon tőlünk.

A Föld ősi korallrétegei és kőzetei őrzik a múlt nyomait: ezekből a tudósok következtetni tudnak a nappalok hosszára és a Hold akkori távolságára. Kiderült, hogy régen sokkal rövidebbek voltak a nappalok, a Hold pedig közelebb keringett bolygónkhoz.

Mi vár ránk a jövőben?

A Hold távolodása a következő évszázmilliókban is folytatódik.

Ennek egyik leglátványosabb következménye, hogy kb. 600 millió év múlva eltűnnek a teljes napfogyatkozások, mert a Hold már túl kicsinek látszik majd az égbolton ahhoz, hogy teljesen elfedje a Napot.

Bár sokan felteszik a kérdést, vajon a Hold valaha is elszakadhat-e a Földtől, a válasz egyértelmű: nem. A Nap várhatóan előbb válik vörös óriássá, és alakítja át az egész Föld–Hold rendszert, minthogy a kísérőnk végleg eltávolodhatna.