Érdemes az eget kémlelni: innen lesz a leglátványosabb a holdfogyatkozás

A holdfogyatkozás ausztrál keleti idő szerint hétfő hajnalban, 02:27-kor kezdődik, a teljes árnyékba borulás pedig 03:30-tól 04:42-ig tart, vagyis több mint egy órán át élvezhető a vörösbe borult égi kísérő. Az esemény 05:56-kor ér véget.

Teljes holdfogyatkozás idején a Hold vöröses árnyalatot ölt - a jelenség "vérholdként" ismert.

Fotó: IZHAR KHAN / AFP

Nyugat-Ausztráliában, például Perth környékén a Hold magasabban látszik majd az égen, így különösen tiszta lesz a látvány. A keleti partvidéken alacsonyan, a nyugati horizont fölött fog ragyogni, ami miatt nagyobbnak tűnik majd a megszokottnál.

Az esemény legjobb megfigyelési helyei Ázsia és Ausztrália, ahol a teljes fogyatkozás az elejétől a végéig látható. Afrikában és Európa keleti részén a totalitás szintén teljes egészében megfigyelhető, míg Nyugat-Európában csak a jelenség második felét élvezhetik az emberek. Észak-Amerika kimarad a látványból, ott ugyanis a Hold már lenyugszik a fogyatkozás idején.

Holdfogyatkozás Magyarországon

A jelenség Budapesten vasárnap este, 19:31-kor kezdődik, 20:12-kor éri el a maximumát, és egészen 20:53-ig tart majd. Összesen 82 percig figyelhetjük a Föld árnyékában játszódó fényjátékot, amelyhez nem lesz szükség különleges eszközökre – elég egy tiszta, keleti kilátással rendelkező helyszín.

A holdfogyatkozást a Svábhegyi Csillagvizsgálóból, a Normafáról, a Gellért-hegyről, illetve vidéki, fényszennyezéstől mentes helyekről lehet a legjobban nyomon követni.