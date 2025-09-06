Elhallgatták a NASA legsötétebb titkát, ami mindannyiunkat veszélybe sodorhatott volna

A holdra szállás után az amerikai űrügynökség, a NASA igyekezett megnyugtatni a világot: minden szükséges óvintézkedést megtettek, hogy az esetleges „űrbaktériumok” ne szabaduljanak el a Földön. Ennek érdekében karanténrendszert hoztak létre, amely első ránézésre komolynak és professzionálisnak tűnt. E védelem azonban csak látszatintézkedés volt, amely valójában aligha tudta volna megállítani egy valódi idegen kórokozó terjedését.

A holdra szállás egyik legnagyobb kockázata az volt, hogy idegen mikrobákat hozunk a Földre. Szerencsére ez nem következett végül be.

Fotó: JAMES VAUGHAN/SCIENCE PHOTO LIBR / JVU

Már a holdra szállás előtt pánikot keltett egy sci-fi regény

A holdra szállást megelőző hónapokban nagy vihart kavart Michael Crichton Androméda-törzs című regénye. A könyvben egy halálos, űrből érkezett kórokozó pusztítja az emberiséget. A történet sokak képzeletét megmozgatta, így nem csoda, hogy a közvélemény aggódni kezdett:

mi van, ha az Apollo-11 űrhajósai a könyvben szereplő mikrobához hasonló űrbaktériumot hoznak a bolygóra?

A NASA ezért felkészült a legrosszabbra. Houstonban létrehozták a Luner Receiving Laboratory nevű, több millió dollárba kerülő karanténközpontot. Amikor Neil Armstrong, Buzz Aldrin és Michael Collins 1969 júliusában visszatértek a Holdról, azonnal ide szállították őket, és három hetet kellett eltölteniük teljes elszigeteltségben. Ugyanez várt arra a 24 NASA-dolgozóra is, akik kapcsolatba kerültek a holdkomp felszerelésével vagy a begyűjtött mintákkal.

A védelem csak papíron működött

Bár a karantén kívülről nézve biztonságosnak tűnt,

a rendszer valójában nem jelentett valódi védelmet, ráadásul ezzel maguk a NASA vezetői is tisztában voltak.

A holdkompot például nem úgy tervezték, hogy hermetikusan zárva tartsa a rá kerülő idegen mikroorganizmusokat. Amikor az Apollo-11 a Csendes-óceánba csapódott, a kabint ki kellett nyitni, hogy az űrhajósokat kiszabadítsák. Ráadásul a modul levegőjét a visszatéréskor a Föld légkörébe engedték, hogy elkerüljék az asztronauták szén-dioxid-mérgezését. Ha tehát valóban lettek volna halálos kórokozók a Holdon, azok már ekkor kiszabadulhattak volna.

A NASA mindezzel tisztában volt, mégis igyekeztek hamis biztonságérzetet teremteni a nyilvánosság előtt. A karantén kizárólag azért tűnt sikeresnek, mert végül nem volt rá szükség.

Tényleg lett volna okunk a félelemre?

Máig rejtély, hogy a Holdról esetleg visszahozott mikrobák jelenthettek-e volna bármilyen veszélyt az emberiségre. A Földön élő mikroorganizmusok túlnyomó többsége teljesen ártalmatlan, sőt, sok közülük nélkülözhetetlen az élethez. Ha pedig a Holdon léteztek volna baktériumok, azok teljesen más környezetben fejlődtek volna, és lehet, hogy egyáltalán nem tudtak volna kölcsönhatásba lépni a földi élőlényekkel.