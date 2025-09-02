Hírlevél

mélytenger

Egyenesen a rémálmokból bukkant fel egy hátborzongató lény

A mélytenger egyik legkülönösebb lénye átlátszó fejjel és különleges látással vadászik a sötét vizekben. A hordószemű hal felfelé néző, csőszerű szemei segítenek észrevenni a halványan derengő zsákmányt a mélyben.
mélytengermélytengeri fajokállatokvideóóceán

A mélytengerek egyik legkülönösebb lakója a hordószemű hal (Macropinna microstoma), amely átlátszó fejével és felfelé néző, csőszerű szemeivel vadászik a sötét vizekben úszó zsákmányra - írja az IFL Science

Hordószemű hal (Macropinna microstoma)
Hordószemű hal (Macropinna microstoma)
Fotó: MBARI

 

Szemeinek zöld pigmentjei kiszűrik a felszínről érkező maradék fényt, így a hal könnyebben észreveszi a medúzák és más élőlények halovány biolumineszcenciáját, miközben folyadékkal telt feje megóvja a csalánsejtektől.

Itt él a földönkívülinek tűnő hordószemű hal

A faj 1939-es leírása óta főként az Észak-Csendes-óceán mélyvizeiben észlelték, a Bering-tengertől Japánig és az Alsó-Kaliforniai Köztársaságig. Sokáig alig tudtunk róla, mivel átlátszó feje rendszerint összeesik, amikor a felszínre kerül. 2009-ben azonban a Monterey Bay Aquarium kutatóintézet (MBARI) munkatársainak sikerült élő példányt vizsgálniuk, és kiderült, hogy a hal nemcsak felfelé tudja fordítani a szemeit, hanem képes előre is nézni, így pontosan látja maga előtt a zsákmányt.

Hasonló álcázó trükköt más fajok is kifejlesztettek: az üvegtintahalat (Cranchiidae) szinte teljesen átlátszó test védi a ragadozóktól, míg a Közép- és Dél-Amerikában élő üvegbékák (Centrolenidae) áttetsző hasfala lehetővé teszi, hogy szinte észrevétlenül olvadjanak be a zöld levelek közé.

 

