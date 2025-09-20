Torokkaparásra, szájszárazságra ébred? Lehet, hogy a horkolás az oka

A fogalmakat tisztázandó érdemes tudni, hogy a gégegyulladás a gége nyálkahártyáját és a hangszálakat is érintő fertőzések, allergia, kémiai behatások, irritációk hatására alakul ki, amelynek jellegzetes tünetei a rekedtség, a fájdalom, a folyamatos köhécselés és esetleg a hang teljes elvesztése, mely az esetek nagy százalékában átmeneti. A horkolás pedig – különösen krónikus, súlyos esetben – szintén erős irritációt, akár gyulladást okozhat a garatban és a gégében. Ugyanis a horkoló hangot a felső légutak lágy szöveteinek vibrációja hozza létre, ami egy bizonyos szint fölött irritáló hatású lehet. A gégegyulladáshoz hozzájárulhatnak az alábbi faktorok is:
Ha valaki nincs tisztában azzal, hogy adott esetben horkol, de rekedtséget, a hang gyengeségét vagy elvesztését tapasztalja, rendszeresen torokfájásra, száraz köhögésre, szájszárazságra ébred, annak mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.
- Előfordulhat, hogy csak bizonyos életmódbeli változtatásokat ajánlott bevezetni a tünetek ellen, mint például több folyadék fogyasztása, párásítás a hálószobában, az olyan irritáló anyagok kerülése, mint a cigaretta, az alkohol, a koffein. Ez azonban nem mindig elég – hangsúlyozza dr. Csóka János (https://www.fulorrgegekozpont.hu/munkatarsaink/dr-csoka-janos), a Fül-orr-gége Központ – Prima Medica főorvosa, fej-nyak sebész. - A kivizsgálás során azt is kizárhatjuk vagy éppen megerősíthetjük, ha reflux, a hang nem megfelelő használata, a hangszalagokon esetleg felismerhető ciszta vagy polip, esetleg a hangszalag felszínén lévő ér megrepedése okozza a hanggal kapcsolatos problémát és az oknak megfelelő kezelést rendelhetünk el. Amennyiben gége irritáció, gégegyulladás hátterében a horkolás, vagy esetleg alvási apnoé áll, akkor ezzel a kiinduló helyzettel kell valamit kezdeni.
A horkolás kivizsgálása többlépcsős folyamat, szükségünk van a minél pontosabb kórtörténetre, a tünetek pontos leírására - ehhez nagy segítség lehet a hálótárs beszámolója, leírása a horkolásról -, a kórtörténet mellett a diagnosztika alapja a fül-orr-gégészeti szakvizsgálat, az alvásvizsgálat, és az alvás alatti endoszkópos vizsgálat. Ki kell deríteni, okozhatja-e a horkolást például a laza, túltengő lágyszájpad és/vagy nyelvcsap, a megnagyobbodott alsó orrkagylók, a megnagyobbodott garat-, vagy orrmandula, a megnagyobbodott nyelvgyök, a laza gégefedő vagy esetleg orrsövényferdülés, orrpolip.
Ma már számos kezelés és segédeszköz is elérhető a horkolás megszüntetéséhez, például szájbetétek, orrszárny-tágító tapasz. Súlyos esetben szükség lehet a pozitív nyomású légsínterápia alkalmazására, ami a belélegzett levegő nyomásával tartja nyitva a garatot. Ha a horkolás oka a megnagyobbodott orr-, vagy garatmandula, akkor kórházban van lehetőség a műtét elvégzésére. Szintén kórházi hátteret igényel, ha a horkolás megszüntetéséhez az orrpolipok eltávolításával együtt orrmelléküreg gyulladást kell műtéti úton kezelni. Az orrsövény plasztika endoszkóp és speciális műszerek segítségével zajlik. Kórházi bennfekvés nélkül, egynapos, helyi érzéstelenítésben végzett rádiófrekvenciás műtét segítségével csökkenthető az alsó orrkagylók mérete, ezáltal az orrlégzés lényeges javulása érhető el.
Csóka doktor szerint a jó hír tehát, hogy a horkolás megszüntetésére számos módszer és eljárás elérhető, az első lépés azonban mindenképpen az orvosi kivizsgálás.
(Forrás: Fül- orr-gége Központ – Prima Medica (www.fulorrgegekozpont.hu))