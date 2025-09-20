Torokkaparásra, szájszárazságra ébred? Lehet, hogy a horkolás az oka

Hogyan okozhat a horkolás gégegyulladást?

A fogalmakat tisztázandó érdemes tudni, hogy a gégegyulladás a gége nyálkahártyáját és a hangszálakat is érintő fertőzések, allergia, kémiai behatások, irritációk hatására alakul ki, amelynek jellegzetes tünetei a rekedtség, a fájdalom, a folyamatos köhécselés és esetleg a hang teljes elvesztése, mely az esetek nagy százalékában átmeneti. A horkolás pedig – különösen krónikus, súlyos esetben – szintén erős irritációt, akár gyulladást okozhat a garatban és a gégében. Ugyanis a horkoló hangot a felső légutak lágy szöveteinek vibrációja hozza létre, ami egy bizonyos szint fölött irritáló hatású lehet. A gégegyulladáshoz hozzájárulhatnak az alábbi faktorok is:

Légúti irritáció : a horkolás gyakran szájon át történő légzéssel jár, ami kiszáríthatja a torkot és irritálhatja a gégét.

: a horkolás gyakran szájon át történő légzéssel jár, ami kiszáríthatja a torkot és irritálhatja a gégét. Csendes reflux: a laringofaringeális reflux (vagyis „csendes reflux”) esetében a savas gyomortartalom egészen a torokig elér, és a gégét irritálja. Mivel sem a gége-, sem a torok nyálkahártya nem ellenállóak a savassággal szemben, az irritáció következtében megjelennek az első tünetek, amelyek az esetek többségében nem az emésztéshez kapcsolódnak. Gyakori tünet a rekedtség, különösen a reggeli órákban, valamint árulkodó jel lehet a folyamatos köhögés és krónikus torokköszörülés, időnként előfordulhat gombócérzés és nyelési diszkomfort is.

a laringofaringeális reflux (vagyis „csendes reflux”) esetében a savas gyomortartalom egészen a torokig elér, és a gégét irritálja. Mivel sem a gége-, sem a torok nyálkahártya nem ellenállóak a savassággal szemben, az irritáció következtében megjelennek az első tünetek, amelyek az esetek többségében nem az emésztéshez kapcsolódnak. Gyakori tünet a rekedtség, különösen a reggeli órákban, valamint árulkodó jel lehet a folyamatos köhögés és krónikus torokköszörülés, időnként előfordulhat gombócérzés és nyelési diszkomfort is. Alvási apnoé: legjellemzőbb tünete a hangos, egyenetlen horkolás, amelyet légzésszünetek szakítanak meg. Az alvási apnoé is hozzájárulhat a gége gyulladásához és működési zavarához.

A horkolás gégegyulladást okozhat.

Fotó: Fül-orr-gége Központ - Prima Medica

Milyen tünetekkel forduljunk orvoshoz?

Ha valaki nincs tisztában azzal, hogy adott esetben horkol, de rekedtséget, a hang gyengeségét vagy elvesztését tapasztalja, rendszeresen torokfájásra, száraz köhögésre, szájszárazságra ébred, annak mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.

- Előfordulhat, hogy csak bizonyos életmódbeli változtatásokat ajánlott bevezetni a tünetek ellen, mint például több folyadék fogyasztása, párásítás a hálószobában, az olyan irritáló anyagok kerülése, mint a cigaretta, az alkohol, a koffein. Ez azonban nem mindig elég – hangsúlyozza dr. Csóka János (https://www.fulorrgegekozpont.hu/munkatarsaink/dr-csoka-janos), a Fül-orr-gége Központ – Prima Medica főorvosa, fej-nyak sebész. - A kivizsgálás során azt is kizárhatjuk vagy éppen megerősíthetjük, ha reflux, a hang nem megfelelő használata, a hangszalagokon esetleg felismerhető ciszta vagy polip, esetleg a hangszalag felszínén lévő ér megrepedése okozza a hanggal kapcsolatos problémát és az oknak megfelelő kezelést rendelhetünk el. Amennyiben gége irritáció, gégegyulladás hátterében a horkolás, vagy esetleg alvási apnoé áll, akkor ezzel a kiinduló helyzettel kell valamit kezdeni.