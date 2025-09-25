Hírlevél

Rendkívüli

hosszú élet titka

Döbbenet, mit találtak egy 117 éves nő DNS-ében – megfejthették a hosszú élet titkát

Egy 117 évesen elhunyt nő átfogó DNS-vizsgálata új megvilágításba helyezi az öregedés biológiáját. A kutatás szerint a hosszú élet titka több egymást erősítő tényező szerencsés együttállása lehet. A tudósok ritka genetikai variánsokat, meglepően kedvező egészségi mutatókat és szokatlan telomer-jellemzőket azonosítottak, amelyek együtt magyarázhatják az extrém élettartamot.
Az eredmények alapján a hosszú élet titka részben a genetikai állományban, részben pedig azokban a sejtszintű mechanizmusokban keresendő, amelyek képesek a szervezetet évtizedeken át jó állapotban tartani. A vizsgálatban egy 1907-ben született, 117 évet megélt nő különböző típusú mintáit elemezték – vért, nyálat, vizeletet és székletet –, hogy feltárják, mi különbözteti meg őt az átlagtól. 

A hosszú élet titka nem egyetlen tényezőben keresendő.
Fotó: OpenAI DALL-E

A kapott kép sokszínű: volt, ami igazolta a korábbi, hosszú élettel kapcsolatos kutatásokat, és volt, ami teljesen váratlan eredményt hozott.

A hosszú élet titka: genetikai nyomok az extrém élettartam hátterében

A kutatók több olyan ritka genetikai variánst azonosítottak, amelyeket más munkák már összefüggésbe hoztak a szív- és érrendszer védelmével, a gyulladásos folyamatok alacsony szintjével, illetve az idegrendszer stabil működésével. 

Ezek a variánsok önmagukban nem „halhatatlanság-gének”, de növelhetik annak esélyét, hogy a szervezet hosszú távon ellenállóbb maradjon a civilizációs betegségekkel szemben.

A génaktivitási mintázatok egy része ráadásul „fiatalosabb” profilt mutatott, mint amit a kronológiai életkor indokolt volna, ami arra utal, hogy a sejtek szabályozása különösen hatékonyan őrizte meg a működési egyensúlyt.

Meglepően jó egészségi mutatók idős korban

A több mint egy évszázadot megélt alany egészségügyi paraméterei feltűnően kedvezőek voltak. A gyulladásszintek alacsonyak, a koleszterinprofil kiegyensúlyozott: a „jó” HDL viszonylag magas, a „rossz” LDL és a triglicerid pedig alacsony. Ezek együtt olyan kardiometabolikus képet rajzolnak ki, amely jóval ritkább a nagyon idős korosztályban. Az immunrendszer működését jelző markerek sem az általános időskori leépülést mutatták, és a bélmikrobiom összetétele is inkább az egészséges anyagcseréhez köthető mintákat hordozta. 

Mindez arra utal, hogy a szervezet rendszerszinten is jobban megőrizte a „fiatalos” működést.

A telomerek paradoxona

Az egyik legérdekesebb – és legvitatottabb – megfigyelés a telomerekhez kapcsolódik. Ezek a kromoszómavégeket védő DNS-szakaszok minden sejtosztódással rövidülnek, és a rövid telomerek általában az öregedés, valamint a magasabb halálozási kockázat ismert jelzői. 

A vizsgált esetben azonban a telomerek a vártnál is rövidebbek voltak, mégis extrém hosszú élettel társultak.

A kutatók egyik hipotézise szerint ez az ellentmondás úgy oldható fel, hogy a nagyon rövid telomerek bizonyos körülmények között fékezhetik a kontrollálatlan sejtszaporodást, vagyis a daganatképződés kockázatát – különösen extrém idős korban, amikor a rák a vezető halálokok egyike. Ez persze nem bizonyíték, hanem kiindulópont a további vizsgálatokhoz.

A szintetikus biológia következő nagy ugrása a mesterséges emberi DNS létrehozása.
A vizsgált esetben a telomerek a vártnál is rövidebbek voltak, mégis extrém hosszú élettel társultak. (illusztráció)
Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

Egyedi életút, óvatos következtetések

Fontos kiemelni: ez a tanulmány egyetlen, kivételes személyről szól. Az ilyen esettanulmányok értéke abban rejlik, hogy új hipotéziseket adnak a kutatóknak, és segítenek kijelölni azokat a biomarkereket (például gyulladásos jelzők, lipidprofil, immun- és mikrobiom-mintázatok, telomerhossz), amelyeket érdemes nagyobb, kontrollált populációkon is vizsgálni. 

Általános, mindenkire érvényes „receptet” ebből közvetlenül még nem lehet levezetni.

A teljes kép ráadásul biztosan nem csak genetikáról szól: a tudományos szakirodalom is bizonyítja, hogy az életmódbeli tényezők – a dohányzás kerülése, mérsékelt, de rendszeres testmozgás, sok növényi eredetű élelmiszer, megfelelő alvás és társas kapcsolatok – szintén elengedhetetlenek a hosszú, betegségektől mentes élethez.

A 117 éves Maria Branyas.
Fotó: Wikimedia Commons/PD

Miről mesél a 117 éves asszony genetikája?

Bár egyetlen szupercentenárius nem írhatja át a tankönyveket, az üzenet világos: 

a hosszú élettartam mögött tipikusan nem egyetlen csodafaktor áll.

Inkább több, egymással összefonódó védőhatásról beszélhetünk – kedvező genetikai háttér, kiegyensúlyozott immun- és anyagcsere-működés, alacsony krónikus gyulladás, egészséges lipidprofil és a daganatképződést fékező mechanizmusok –, amelyek együtt tartják pályán a szervezetet. 

A jövő kutatásai várhatóan ezek finom részleteit fogják feltérképezni: 

  • melyik biomarker mennyire erős előrejelző, 
  • milyen kombinációk a leghatékonyabbak, 
  • és hogyan lehet életmóddal rásegíteni azokra a biológiai folyamatokra, amelyek egyébként is a javunkat szolgálják.

A kutatásról részletesebben a Cell Reports Medicine tudományos folyóirat ír.

 

