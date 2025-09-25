Döbbenet, mit találtak egy 117 éves nő DNS-ében – megfejthették a hosszú élet titkát

Az eredmények alapján a hosszú élet titka részben a genetikai állományban, részben pedig azokban a sejtszintű mechanizmusokban keresendő, amelyek képesek a szervezetet évtizedeken át jó állapotban tartani. A vizsgálatban egy 1907-ben született, 117 évet megélt nő különböző típusú mintáit elemezték – vért, nyálat, vizeletet és székletet –, hogy feltárják, mi különbözteti meg őt az átlagtól.

A hosszú élet titka nem egyetlen tényezőben keresendő.

Fotó: OpenAI DALL-E

A kapott kép sokszínű: volt, ami igazolta a korábbi, hosszú élettel kapcsolatos kutatásokat, és volt, ami teljesen váratlan eredményt hozott.

A hosszú élet titka: genetikai nyomok az extrém élettartam hátterében

A kutatók több olyan ritka genetikai variánst azonosítottak, amelyeket más munkák már összefüggésbe hoztak a szív- és érrendszer védelmével, a gyulladásos folyamatok alacsony szintjével, illetve az idegrendszer stabil működésével.

Ezek a variánsok önmagukban nem „halhatatlanság-gének”, de növelhetik annak esélyét, hogy a szervezet hosszú távon ellenállóbb maradjon a civilizációs betegségekkel szemben.

A génaktivitási mintázatok egy része ráadásul „fiatalosabb” profilt mutatott, mint amit a kronológiai életkor indokolt volna, ami arra utal, hogy a sejtek szabályozása különösen hatékonyan őrizte meg a működési egyensúlyt.

Meglepően jó egészségi mutatók idős korban

A több mint egy évszázadot megélt alany egészségügyi paraméterei feltűnően kedvezőek voltak. A gyulladásszintek alacsonyak, a koleszterinprofil kiegyensúlyozott: a „jó” HDL viszonylag magas, a „rossz” LDL és a triglicerid pedig alacsony. Ezek együtt olyan kardiometabolikus képet rajzolnak ki, amely jóval ritkább a nagyon idős korosztályban. Az immunrendszer működését jelző markerek sem az általános időskori leépülést mutatták, és a bélmikrobiom összetétele is inkább az egészséges anyagcseréhez köthető mintákat hordozta.

Mindez arra utal, hogy a szervezet rendszerszinten is jobban megőrizte a „fiatalos” működést.

A telomerek paradoxona

Az egyik legérdekesebb – és legvitatottabb – megfigyelés a telomerekhez kapcsolódik. Ezek a kromoszómavégeket védő DNS-szakaszok minden sejtosztódással rövidülnek, és a rövid telomerek általában az öregedés, valamint a magasabb halálozási kockázat ismert jelzői.

A vizsgált esetben azonban a telomerek a vártnál is rövidebbek voltak, mégis extrém hosszú élettel társultak.

A kutatók egyik hipotézise szerint ez az ellentmondás úgy oldható fel, hogy a nagyon rövid telomerek bizonyos körülmények között fékezhetik a kontrollálatlan sejtszaporodást, vagyis a daganatképződés kockázatát – különösen extrém idős korban, amikor a rák a vezető halálokok egyike. Ez persze nem bizonyíték, hanem kiindulópont a további vizsgálatokhoz.