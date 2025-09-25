Döbbenet, mit találtak egy 117 éves nő DNS-ében – megfejthették a hosszú élet titkát

Az eredmények alapján a hosszú élet titka részben a genetikai állományban, részben pedig azokban a sejtszintű mechanizmusokban keresendő, amelyek képesek a szervezetet évtizedeken át jó állapotban tartani. A vizsgálatban egy 1907-ben született, 117 évet megélt nő különböző típusú mintáit elemezték – vért, nyálat, vizeletet és székletet –, hogy feltárják, mi különbözteti meg őt az átlagtól.
A kapott kép sokszínű: volt, ami igazolta a korábbi, hosszú élettel kapcsolatos kutatásokat, és volt, ami teljesen váratlan eredményt hozott.
A kutatók több olyan ritka genetikai variánst azonosítottak, amelyeket más munkák már összefüggésbe hoztak a szív- és érrendszer védelmével, a gyulladásos folyamatok alacsony szintjével, illetve az idegrendszer stabil működésével.
Ezek a variánsok önmagukban nem „halhatatlanság-gének”, de növelhetik annak esélyét, hogy a szervezet hosszú távon ellenállóbb maradjon a civilizációs betegségekkel szemben.
A génaktivitási mintázatok egy része ráadásul „fiatalosabb” profilt mutatott, mint amit a kronológiai életkor indokolt volna, ami arra utal, hogy a sejtek szabályozása különösen hatékonyan őrizte meg a működési egyensúlyt.
A több mint egy évszázadot megélt alany egészségügyi paraméterei feltűnően kedvezőek voltak. A gyulladásszintek alacsonyak, a koleszterinprofil kiegyensúlyozott: a „jó” HDL viszonylag magas, a „rossz” LDL és a triglicerid pedig alacsony. Ezek együtt olyan kardiometabolikus képet rajzolnak ki, amely jóval ritkább a nagyon idős korosztályban. Az immunrendszer működését jelző markerek sem az általános időskori leépülést mutatták, és a bélmikrobiom összetétele is inkább az egészséges anyagcseréhez köthető mintákat hordozta.
Mindez arra utal, hogy a szervezet rendszerszinten is jobban megőrizte a „fiatalos” működést.
Az egyik legérdekesebb – és legvitatottabb – megfigyelés a telomerekhez kapcsolódik. Ezek a kromoszómavégeket védő DNS-szakaszok minden sejtosztódással rövidülnek, és a rövid telomerek általában az öregedés, valamint a magasabb halálozási kockázat ismert jelzői.
A vizsgált esetben azonban a telomerek a vártnál is rövidebbek voltak, mégis extrém hosszú élettel társultak.
A kutatók egyik hipotézise szerint ez az ellentmondás úgy oldható fel, hogy a nagyon rövid telomerek bizonyos körülmények között fékezhetik a kontrollálatlan sejtszaporodást, vagyis a daganatképződés kockázatát – különösen extrém idős korban, amikor a rák a vezető halálokok egyike. Ez persze nem bizonyíték, hanem kiindulópont a további vizsgálatokhoz.
Fontos kiemelni: ez a tanulmány egyetlen, kivételes személyről szól. Az ilyen esettanulmányok értéke abban rejlik, hogy új hipotéziseket adnak a kutatóknak, és segítenek kijelölni azokat a biomarkereket (például gyulladásos jelzők, lipidprofil, immun- és mikrobiom-mintázatok, telomerhossz), amelyeket érdemes nagyobb, kontrollált populációkon is vizsgálni.
Általános, mindenkire érvényes „receptet” ebből közvetlenül még nem lehet levezetni.
A teljes kép ráadásul biztosan nem csak genetikáról szól: a tudományos szakirodalom is bizonyítja, hogy az életmódbeli tényezők – a dohányzás kerülése, mérsékelt, de rendszeres testmozgás, sok növényi eredetű élelmiszer, megfelelő alvás és társas kapcsolatok – szintén elengedhetetlenek a hosszú, betegségektől mentes élethez.
Bár egyetlen szupercentenárius nem írhatja át a tankönyveket, az üzenet világos:
a hosszú élettartam mögött tipikusan nem egyetlen csodafaktor áll.
Inkább több, egymással összefonódó védőhatásról beszélhetünk – kedvező genetikai háttér, kiegyensúlyozott immun- és anyagcsere-működés, alacsony krónikus gyulladás, egészséges lipidprofil és a daganatképződést fékező mechanizmusok –, amelyek együtt tartják pályán a szervezetet.
A jövő kutatásai várhatóan ezek finom részleteit fogják feltérképezni:
A kutatásról részletesebben a Cell Reports Medicine tudományos folyóirat ír.