Eddig a legrákkeltőbb ételnek gondolták, most azt állítják, véd a betegség ellen

A WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége (IARC) a marha-, sertés-, bárány- és juhhúst „valószínűleg rákkeltőnek”, a feldolgozott húskészítményeket pedig „biztosan rákkeltőnek” minősíti. Nem véletlen, hogy a hús és rák kapcsolata hosszú ideje befolyásolja a táplálkozási tanácsokat.

Új megvilágításba kerülhet a hús és rák kapcsolata.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Hús és rák kapcsolata: fontos a részletek ismerete

A Science Alert által bemutatott friss elemzés nem célzottan a vörös húst, hanem általánosságban az állati eredetű fehérjét vizsgálta. Ebbe a vörös hús mellett a baromfi, a hal, a tojás és a tejtermékek is beletartoztak. Ez lényeges különbség, mert a zsírosabb halak, például a makréla vagy a szardínia, több esetben védő hatásúnak számítanak. Így könnyen lehet, hogy a kedvező összefüggést inkább a hal vagy a tejtermékek magyarázzák, nem pedig a vörös hús ártalmatlansága.

A tejtermékek egészségügyi hatása is ellentmondásos: egyes adatok szerint csökkenthetik a vastagbélrák kockázatát, más vizsgálatok viszont a prosztatarák veszélyének növekedését mutatták.

Ez jól mutatja, mennyire félrevezető lehet nagyon eltérő élelmiszereket egyetlen kategóriaként kezelni.

A vizsgálat nem különítette el a feldolgozott és a friss húsokat, pedig a kolbász, a bacon és a felvágottak jelentette kockázat tartósan magasabb. A kutatás ráadásul nem vizsgálta külön a daganattípusokat, így nem tudni, ha van védőhatás, az pontosan melyik ráktípusra vonatkozik.

További probléma, hogy a tanulmányt az amerikai marhahúsipar legnagyobb lobbiszervezete, a National Cattlemen’s Beef Association finanszírozta, ami önmagában is óvatosságra int.

Mi a helyzet a növényi fehérjékkel?

A szerzők a növényi fehérjék esetében nem találtak jelentős védőhatást a rákhalálozás ellen. Ez eltér más kutatások eredményeitől. Mindez azonban nem von le abból, hogy a hüvelyesek, a szója vagy az olajos magvak sok hasznos tápanyagot és antioxidánst biztosítanak.

Nem indok a korlátlan húsevésre

Ha a mostani adatok igazak, akkor sem adnak indokot a túlzott húsfogyasztásra.

A nagy mennyiségű vörös hús más betegségekkel — például szív- és érrendszeri kórokkal, illetve cukorbetegséggel — is kapcsolatban áll.

Ezért a mértékletesség továbbra is elengedhetetlen.