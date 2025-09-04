Döbbenet: egy francia tinédzser képessé vált az időutazásra

A tudományban hipertiméziának (vagy hipermnéziának) nevezik azt a ritka állapotot, amikor valaki szinte minden múltbeli eseményt képes tökéletes részletességgel felidézni. A most vizsgált francia lány, akit a kutatók csak „TL” néven említenek, pontosan így működik. Ha felidézi élete egy napját, nemcsak a dátumot és a történéseket tudja elmondani, hanem az időjárást, a hangulatát, a ruhák színét és még a környezeti zajokat is. Olyan, mintha időutazáson venne részt, és visszatérne a múltba.
A hipertimézia nagyon ritka jelenség: a világon mindössze néhány tucat ilyen esetről számoltak be eddig.
A kutatók szerint ezek az emberek sokszor nem is tudják, hogy rendkívüli képességük van, csupán furcsállják, hogy barátaik miért felejtenek el dolgokat, amelyek számukra örökre élénkek maradnak.
A tinédzser saját elméjét úgy írja le, mintha egy hatalmas, fehér teremben járna, ahol minden élménye külön polcra, tárgyhoz vagy kategóriához van rendelve. Egy plüssállat például nemcsak egy játékot jelent számára, hanem azonnal felidézi, kitől kapta, mikor és milyen érzések kísérték a pillanatot. Ez az „emlékarchívum” lehetővé teszi számára, hogy akár belső, akár külső nézőpontból újra átéljen múltbeli eseményeket.
Érdekesség, hogy TL számára ezek az emlékek nem halványulnak az idő múlásával.
Egy óvodai élmény ugyanúgy előhívható és részletes marad, mint a tegnap esti vacsora. Ez a képesség azonban kétélű fegyver:
bár hihetetlen tudásforrást jelent, egyben nehézséget is, hiszen a kellemetlen vagy fájdalmas emlékek is éppolyan élénken térnek vissza.
Az igazán különleges azonban az, hogy
TL nemcsak a múltba képes „utazni”, hanem a jövőbe is.
A tudósok beszámolói szerint jövőbeli terveit olyan élénk részletességgel képzeli el, mintha azok már megtörténtek volna. Ez a „mentális időutazás” segítheti a felkészülést és a döntéshozatalt is, de egyben rendkívül megterhelő lehet, hiszen a képzelet és a valóság határai elmosódnak.
A kutatók úgy vélik, ez a fajta jövőbelátás nem természetfeletti képesség, hanem az agy rendkívüli kapacitásának következménye. A memória és a képzelet ugyanis szorosan összekapcsolódik: minél pontosabban tudjuk felidézni a múltat, annál részletesebb forgatókönyveket készíthetünk a jövőről.
A kutatást a Paris Brain Institute és a Université Paris Cité szakemberei végezték, többek között Valentina La Corte és Pascale Piolino vezetésével. TL-t számos feladatsorral tesztelték, amelyekben részletes emlékeit és jövőre vonatkozó elképzeléseit kellett leírnia.
A szakértők szerint az eset új távlatokat nyit a memória és a képzelet kapcsolatának megértésében. Ha jobban feltárják, miként képes valaki „időutazóként” élni a mindennapjait, az hosszú távon akár a memóriaproblémák, például az Alzheimer-kór kutatásában is áttörést hozhat.
Az eset újabb bizonyíték arra, hogy az emberi elme rendkívüli módon képes kezelni az időhöz kötődő élményeket. A múlt és a jövő közötti „mentális utazás” nemcsak különleges jelenség, hanem rávilágít arra is, mennyire bonyolult és sokszínű a memória működése.
Az esettanulmányról részletesebben a Neurocase folyóiratban lehet olvasni.