Döbbenet: egy francia tinédzser képessé vált az időutazásra

A tudományban hipertiméziának (vagy hipermnéziának) nevezik azt a ritka állapotot, amikor valaki szinte minden múltbeli eseményt képes tökéletes részletességgel felidézni. A most vizsgált francia lány, akit a kutatók csak „TL” néven említenek, pontosan így működik. Ha felidézi élete egy napját, nemcsak a dátumot és a történéseket tudja elmondani, hanem az időjárást, a hangulatát, a ruhák színét és még a környezeti zajokat is. Olyan, mintha időutazáson venne részt, és visszatérne a múltba.

A francia tinédzserlány egy ritka állapot miatt képes az időutazásra.

Fotó: OpenAI DALL-E

A hiper­timézia nagyon ritka jelenség: a világon mindössze néhány tucat ilyen esetről számoltak be eddig.

A kutatók szerint ezek az emberek sokszor nem is tudják, hogy rendkívüli képességük van, csupán furcsállják, hogy barátaik miért felejtenek el dolgokat, amelyek számukra örökre élénkek maradnak.

Így működik a mentális időutazás: egy fehér terem tele emlékekkel

A tinédzser saját elméjét úgy írja le, mintha egy hatalmas, fehér teremben járna, ahol minden élménye külön polcra, tárgyhoz vagy kategóriához van rendelve. Egy plüssállat például nemcsak egy játékot jelent számára, hanem azonnal felidézi, kitől kapta, mikor és milyen érzések kísérték a pillanatot. Ez az „emlékarchívum” lehetővé teszi számára, hogy akár belső, akár külső nézőpontból újra átéljen múltbeli eseményeket.

Érdekesség, hogy TL számára ezek az emlékek nem halványulnak az idő múlásával.

Egy óvodai élmény ugyanúgy előhívható és részletes marad, mint a tegnap esti vacsora. Ez a képesség azonban kétélű fegyver:

bár hihetetlen tudásforrást jelent, egyben nehézséget is, hiszen a kellemetlen vagy fájdalmas emlékek is éppolyan élénken térnek vissza.

Képes előre látni a jövőbe?

Az igazán különleges azonban az, hogy

TL nemcsak a múltba képes „utazni”, hanem a jövőbe is.

A tudósok beszámolói szerint jövőbeli terveit olyan élénk részletességgel képzeli el, mintha azok már megtörténtek volna. Ez a „mentális időutazás” segítheti a felkészülést és a döntéshozatalt is, de egyben rendkívül megterhelő lehet, hiszen a képzelet és a valóság határai elmosódnak.

A kutatók úgy vélik, ez a fajta jövőbelátás nem természetfeletti képesség, hanem az agy rendkívüli kapacitásának következménye. A memória és a képzelet ugyanis szorosan összekapcsolódik: minél pontosabban tudjuk felidézni a múltat, annál részletesebb forgatókönyveket készíthetünk a jövőről.

Tudományos vizsgálat és rejtélyek

A kutatást a Paris Brain Institute és a Université Paris Cité szakemberei végezték, többek között Valentina La Corte és Pascale Piolino vezetésével. TL-t számos feladatsorral tesztelték, amelyekben részletes emlékeit és jövőre vonatkozó elképzeléseit kellett leírnia.

Bár az emlékek pontosságát külső mércével szinte lehetetlen ellenőrizni, a kutatók szerint a lány képességei kiemelkednek minden eddigi ismert esettanulmány közül.

A szakértők szerint az eset új távlatokat nyit a memória és a képzelet kapcsolatának megértésében. Ha jobban feltárják, miként képes valaki „időutazóként” élni a mindennapjait, az hosszú távon akár a memóriaproblémák, például az Alzheimer-kór kutatásában is áttörést hozhat.