Svájc véletlenül megtámadott egy szomszédos országot, a lengyelek pedig cseh területre törtek be

Svájc fél évezrede bejelentette a semlegességét, az ország alkotmánya pedig 1874-ben megtiltotta, hogy az állampolgárai a Vatikánon kívül más országba szegődjenek katonának. Így az alpesi ország a bankok fejlesztésére és a drága órák készítésére fordíthatta az energiáit. Az ország szomszédja a mindössze 160 négyzetkilométer területű Liechtenstein, a Rajna völgyében, amely még Svájcnál is gazdagabb. A két ország szimbiózisát jelzi, hogy mivel Lichtensteinnek nincs hadserege, hivatalosan is Svájc felel a védelméért, és az is a jó kapcsolatot jelképe, hogy miniállamban a svájci posta viszi ki a leveleket. Mindennek ellenére a nagyobb testvér, a békés Svájc rendszeresen megsérti a szintén békés védelmezettje szuverenitását, sőt, időnként inváziót is végrehajt a kis hercegség ellen – teljesen véletlenül.
Az évtizedes komédia első komolyabb incidense 1968-ban történt, amikor a svájci tüzérség lőgyakorlatot tartott. Öt lövedék átrepült a határon és Lichtenstein egyetlen síparadicsomában, Malbunban robbant. A csodával határos, hogy senki nem sérült meg, amikor az egyik svájci gránát eltalálta egy étterem teraszát és több széket felrobbantott. A kínos eset után a svájci kormány bocsánatot kért és kártérítést fizetett Lichtensteinnek.
Ezzel nem volt vége a bakiknak. 1976-ban 75 svájci katona egy esti terepgyakorlaton egy ponton rossz irányba fordult és véletlenül bemasírozott egy lichtensteini faluba. A helyeik itallal kínálták az agresszorokat, mire azok megfordultak és visszamasíroztak Svájcba. A kínos eset után a svájci kormány bocsánatot kért, de ezúttal nem fizetett kártérítést, mert a katonák nem okoztak kárt lichtensteini területen.
A svájciak később sem bírtak magukkal. Még tíz év sem telt el, amikor 1985-ben légvédelmi rakétákat is kilőttek egy hadgyakorlaton. Mivel viharos volt az idő, a nagy szél miatt liechtensteini területre estek a rakéták és felgyújtottak egy erdőt. Az incidens hetekig tartó diplomáciai vitát okozott, mert a kár természetvédelmi területen keletkezett. A kínos eset után a svájci kormány bocsánatot kért és kártérítést fizetett Lichtensteinnek.
1992. október 13-án, egy újabb hadgyakorlaton azt a parancsot kapta egy svájci század, hogy nyomuljon előre és állítson fel egy megfigyelőpontot Triesenbergben. A település az egyik legnagyobb falu – Lichtensteinben, ahogy ez jól látszik a térképeken. A hadgyakorlat parancsnokainak akkor tűnt fel a tévedés, amikor a helyiek megkérdezték a svájci katonákat, hogy mit csinálnak a falujukban. Az ügy komikus vonatkozása, hogy a lichtensteini kormány nem tudott az állam szuverenitásának megsértéséről, így a kabinet tagjai nagyot néztek, amikor Svájc bocsánatot kért a kínos invázióért. Gerlinde Manz-Christ kormányszóvivő így kommentálta a megszállást a nemzetközi sajtóban:
Nem vettük észre.
Ha olvasóink azt gondolnák, hogy ennyi tévedés után a svájci hadsereg végre összeszedte magát, és úgy kezdett működni, mint a híres svájci óraszerkezetek, tévednek. 2007-ben ugyanis Svájc újra betört Lichtenstein területére.
A csapat már két kilométert tett meg Lichtensteinben, amikor egy tiszt rájött, hogy rossz helyen vannak, és hátraarcot vezényelt. Az alakulat csendben visszavonult, és mivel éjszaka volt, a helyiek nem vették észre őket. Egy svájci lap megkérdezte a tisztet, mi okozta a tévedést. Ez volt a válasz:
Nagyon sötét volt.
Másnap a svájci külügyminisztérium bocsánatkérő levelet küldött a lichtensteini kormánynak. A kabinet tagjai ismét meglepődtek, hogy a kis állam újra agresszió áldozata lett. A kormányszóvivőnek megint ki kellett állnia a sajtó elé. Gerlinde Manz-Christ ezt mondta a sajtótájékoztatón:
A svájciakon kívül ki járkálna át a határainkon?
Az alpesi állam katonáinak szerencsétlenkedése abból fakad, hogy a hadseregben csak kevés hivatásos szolgál, a többiek mind sorkatonák. A bevonult civilek mind a kiképzéskor követték el az előbb bemutatott bakikat. A kötelező katonai szolgálat időtartama egyébként 300 nap, utána pedig még 10 évig tartalékosként szolgálnak a civilek, a területi miliciákban, remélhetőleg nagyobb sikerrel…
Gibraltár hovatartozása ma is diplomáciai feszültségforrás az Egyesült Királyság és Spanyolország között, ezért a britek hagyományosan ügyelnek arra, hogy pl. a helyi hadgyakorlatokon ne provokálják a spanyolokat.
2002-ben a brit védelmi minisztérium sok újságírót hívott meg egy gibraltári hadgyakorlatra, hogy tudósítsanak a brit haderő képességeiről. A riporterek azonban hiába várták a tengerészgyalogosok reggeli partraszállását, mert a katonák a kijelölt gibraltári partszakasz helyett a várossal határos spanyol falu, La Linea egy strandját szállták meg. A spanyol lakók arra ébredtek, hogy a tengerpartjuk homokjában marcona britek fekszenek, zöldre festett arccal, gépkarabéllyal a kezükben. Nemsokára két álmos spanyol rendőr is érkezett, akik elmagyarázták a megszállóknak, hogy nem Gibraltárban vannak.
Látják azt a hegyet, innen pár száz méterre? Az a gibraltári szikla. Maguknak oda kellett volna menniük.
A britek így kénytelenek voltak elhajózni Spanyolországból, és partra szállni ott, ahol eleve lenniük kellett volna. Az út kb. 10 percet vett igénybe, mivel valóban néhány száz méterről volt szó.
Alan West, a haditengerészet akkori vezérkari főnöke, az Admiralitás első lordja úgy fogalmazott a BBC-nek, hogy nem ez volt a legjobb pillanat volt a karrierje történetében. Egy telefonhívást kapott egy összekötő tiszttől, aki ezt mondta:
Uram, van egy nagyon rossz és egy jó hírem. A nagyon rossz hír, hogy megszálltuk Spanyolországot. A jó hír pedig az: lehet, hogy nem vették észre. De hangsúlyozom, ez nem biztos.
A spanyolok észrevették, hiszen a halászaik igazították útba a megszállókat, és később szóltak a rendőröknek is. A helyi rendőrfőnök így kommentálta az esetet a sajtóban:
Elég furcsának tartom ezt a tévedést. Ki nem vesz észre egy ekkora hegyet?
A brit hadsereg nem büntette meg a vétkes tiszteket.
A pandémia idején, 2020 májusában, a lengyel kormány a hadsereget is bevonta a határforgalom ellenőrzésébe. A sziléziai lengyel-cseh határnál azonban a katonák túl lelkesen vettek részt a rend fenntartásában.
Ez akkor derült ki, amikor egy cseh mérnököt, aki épp úton volt a munkahelyére, lengyel katonák igazoltattak egy lengyel ellenőrzőponton – cseh területen.
Egy külföldi fegyveres katonája idegen nyelven igazoltatott és utasított a saját országomban, hogy mit tehetek és mit nem. Mit mondjak, fura volt.
A lengyel invázió híre bekerült a sajtóba is, mert egy helyi lap fotósa lefényképezte a megszállókat. Az invázió akkor ért véget, amikor a lengyeleknek szóltak a cseh rendőrök, hogy legyenek szívesek befejezni a megszállást. Erre a lengyel egység gyorsan lebontotta az ellenőrzőpontot és visszavonult a saját országába. A cseh kormány így reagált az esetre:
Nem tekintjük ellenséges szándékúnak az incidenst.
Lengyelország azóta nem vonult be cseh területre.