Svájc véletlenül megtámadott egy szomszédos országot, a lengyelek pedig cseh területre törtek be

Svájc fél évezrede bejelentette a semlegességét, az ország alkotmánya pedig 1874-ben megtiltotta, hogy az állampolgárai a Vatikánon kívül más országba szegődjenek katonának. Így az alpesi ország a bankok fejlesztésére és a drága órák készítésére fordíthatta az energiáit. Az ország szomszédja a mindössze 160 négyzetkilométer területű Liechtenstein, a Rajna völgyében, amely még Svájcnál is gazdagabb. A két ország szimbiózisát jelzi, hogy mivel Lichtensteinnek nincs hadserege, hivatalosan is Svájc felel a védelméért, és az is a jó kapcsolatot jelképe, hogy miniállamban a svájci posta viszi ki a leveleket. Mindennek ellenére a nagyobb testvér, a békés Svájc rendszeresen megsérti a szintén békés védelmezettje szuverenitását, sőt, időnként inváziót is végrehajt a kis hercegség ellen – teljesen véletlenül.

A két ország határát ilyen tábla jelzi, de még ez sem akadályozta meg a véletlen inváziót.

Fotó: The Local

Véletlenül indítottak egy inváziót

Az évtizedes komédia első komolyabb incidense 1968-ban történt, amikor a svájci tüzérség lőgyakorlatot tartott. Öt lövedék átrepült a határon és Lichtenstein egyetlen síparadicsomában, Malbunban robbant. A csodával határos, hogy senki nem sérült meg, amikor az egyik svájci gránát eltalálta egy étterem teraszát és több széket felrobbantott. A kínos eset után a svájci kormány bocsánatot kért és kártérítést fizetett Lichtensteinnek.

Ezzel nem volt vége a bakiknak. 1976-ban 75 svájci katona egy esti terepgyakorlaton egy ponton rossz irányba fordult és véletlenül bemasírozott egy lichtensteini faluba. A helyeik itallal kínálták az agresszorokat, mire azok megfordultak és visszamasíroztak Svájcba. A kínos eset után a svájci kormány bocsánatot kért, de ezúttal nem fizetett kártérítést, mert a katonák nem okoztak kárt lichtensteini területen.

A svájciak később sem bírtak magukkal. Még tíz év sem telt el, amikor 1985-ben légvédelmi rakétákat is kilőttek egy hadgyakorlaton. Mivel viharos volt az idő, a nagy szél miatt liechtensteini területre estek a rakéták és felgyújtottak egy erdőt. Az incidens hetekig tartó diplomáciai vitát okozott, mert a kár természetvédelmi területen keletkezett. A kínos eset után a svájci kormány bocsánatot kért és kártérítést fizetett Lichtensteinnek.