Ismeretlen baktériumot találtak az erdő mélyén, akár járványt is kirobbanthat

Az ismeretlen baktériumot a brazíliai Pará állam nemzeti parkjában találták meg. Genetikai elemzés alapján rokonságban áll a B. bacilliformis és a B. ancashensis nevű andoki fajokkal. Ezek a mikrobák az ún. bartonellózis ismert okozói, amelyeket szintén homoklegyek terjesztenek. Egyelőre nincs jele annak, hogy a most felfedezett baktérium betegséget váltana ki Brazíliában, de mivel a Bartonella nemzetség többféle kórhoz köthető, a kutatók további vizsgálatokat sürgetnek.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Mi a bartonellózis, amit az ismeretlen baktérium okozhat?

A bartonellózis többféle betegséget foglal magába, amelyeket a Bartonella-nemzetség tagjai váltanak ki. A kórokozók különböző élősködők, például homoklegyek, bolhák és tetvek révén terjednek. E betegségek rendszerint hosszan elhúzódnak. A baktérium rejtve maradhat a szervezetben, ami főként gyenge immunrendszer esetén veszélyes.

Bár legismertebb formája a macskakarmolási betegség (Bartonella henselae), a bartonellózis általában elhanyagolt kutatási terület, főként ott, ahol a lakosság nehezen jut orvosi ellátáshoz.

Hogyan zajlott a vizsgálat?

A kutatók 297 nőstény homoklegyet vizsgáltak az Amazóniai Nemzeti Parkban, Bartonella-DNS-t keresve. A helyszín kiválasztása tudatos volt: a park barlangokat rejt és sok látogatót fogad, ezért fontos feltérképezni a lehetséges kórokozókat. A gyűjtés 2022 februárja és 2023 februárja között zajlott. A mintákat a Tracoá és az Uruá folyók menti ösvényeken gyűjtötték.

Miért fontos a rokonság az andoki fajokkal?

Az, hogy Brazíliában homoklegyekből Bartonella-fajok kerültek elő, azt jelezheti, hogy az andoki kórokozók képesek alkalmazkodni más rovarfajokhoz is. Így akár az Andokon kívül is terjedhetnek. A vektorok hasonlósága erre utal: Peruban a B. bacilliformis terjesztésében részt vevő Pintomyia robusta és Pintomyia maranonensis nagyon hasonlít a Brazíliában élő Pintomyia serranához és Pintomyia nevesihez. Bár az Amazonasban talált genetikai szekvenciák eltérnek a perui mintáktól, az eredmények megerősítik a korábbi megfigyeléseket.

A vizsgálatokat más térségekre és élőhelyekre is kiterjesztik, hogy feltérképezzék, hol fordulnak elő még ilyen kórokozók.

Mik lehetnek a lehetséges gazdák?

A kutatók azt is szeretnék kideríteni, hogy a vizsgált rovarok milyen állatok vérét szívják. Ez segíthet megérteni, milyen állatok lehetnek a kórokozók természetes gazdái. A munkát egy ehhez kapcsolódó tudományos projekt is segíti, amelynek keretében a São Pauló-i esőerdőből gyűjtött nagyszámú homoklégy-mintát elemeznek. Bár az eredmények még előzetesek, már most felvetik új kórokozók jelenlétének lehetőségét.