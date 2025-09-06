Orvosként és tudósként is maradandót alkotott Kásler Miklós professzor

Kásler Miklós professzor 1949-ben született, orvosi diplomáját 1974-ben szerezte meg a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Hallgatóévei alatt kitűnt szorgalmával és érdeklődésével, pályakezdőként a szegedi Orvosvegytani, majd Mikrobiológiai Intézetben, később a II. Sebészeti Klinikán dolgozott.

Kásler Miklós professzor maradandót alkotott a hazai tudományos életben

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Már ekkor világosan látszott:

nem pusztán a gyógyítás hétköznapi feladatai érdeklik, hanem a tudományos megismerés, a sebészet új útjainak keresése is.

A diploma megszerzése után folyamatosan képezte magát: sebészeti, szájsebészeti, plasztikai és klinikai onkológiai szakvizsgákat tett, miközben a kutatásban is aktívan részt vett. Tudományos fokozatait is rendre megszerezte: 1986-ban lett az orvostudomány kandidátusa, 2010-ben pedig a klinikai orvostudományok doktora.

Kásler Miklós professzor az onkológia élvonalában

1981-ben csatlakozott az Országos Onkológiai Intézethez, ahol alorvosként kezdte, majd adjunktus, főorvos lett, végül 1992-től egészen 2018-ig az intézmény főigazgató főorvosaként dolgozott.

Több mint negyedszázados vezetése alatt az intézet Magyarország egyik legelismertebb gyógyító és kutató központjává vált.

Kásler professzor főbb kutatási területei közé tartozott a fej- és nyaksebészet funkciómegtartó és helyreállító eljárásai, a lézeres rekonstrukciós sebészet, valamint a daganatos betegségek komplex kezelése. Számos új műtéti technológiát vezetett be, és mindvégig arra törekedett, hogy a gyógyítás mellett az életminőség megőrzése is a terápiák részévé váljon.

Tudományos közleményeinek száma meghaladta a 250-et, szakkönyvek és könyvrészletek sorát jegyezte, és a világ számos kongresszusán képviselte a magyar orvostudományt.

Professzori pálya és a tudás átadása

A gyógyítás mellett fontos volt számára a tanítás. 1994-ben a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem professzora lett, később tanszékvezetője. 2002-től 2015-ig a Semmelweis Egyetem tanszékvezető professzoraként oktatta a jövő orvosait. Tanszékvezetőként dolgozott Marosvásárhelyen és Pécsett is.

A nemzeti identitás ugyanolyan fontos, mint a test gyógyítása

2018-ban új szerepet vállalt: a kormány felkérte az emberi erőforrások miniszterének. Ebben a tisztségben az egészségügy mellett az oktatás, a kultúra és a szociális területek irányítása is a feladatai közé tartozott. Egyúttal a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként is dolgozott.

Minisztersége alatt is megmaradt az a szemlélete, amely orvosként is vezette: a gyökerek, a történelem és az identitás ugyanolyan fontos része az életnek, mint a test gyógyítása.

Ez a gondolkodásmód vezette akkor is, amikor a Magyarságkutató Intézet létrehozását kezdeményezte.