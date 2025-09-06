Orvosként és tudósként is maradandót alkotott Kásler Miklós professzor

Kásler Miklós professzor 1949-ben született, orvosi diplomáját 1974-ben szerezte meg a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Hallgatóévei alatt kitűnt szorgalmával és érdeklődésével, pályakezdőként a szegedi Orvosvegytani, majd Mikrobiológiai Intézetben, később a II. Sebészeti Klinikán dolgozott.
Már ekkor világosan látszott:
nem pusztán a gyógyítás hétköznapi feladatai érdeklik, hanem a tudományos megismerés, a sebészet új útjainak keresése is.
A diploma megszerzése után folyamatosan képezte magát: sebészeti, szájsebészeti, plasztikai és klinikai onkológiai szakvizsgákat tett, miközben a kutatásban is aktívan részt vett. Tudományos fokozatait is rendre megszerezte: 1986-ban lett az orvostudomány kandidátusa, 2010-ben pedig a klinikai orvostudományok doktora.
1981-ben csatlakozott az Országos Onkológiai Intézethez, ahol alorvosként kezdte, majd adjunktus, főorvos lett, végül 1992-től egészen 2018-ig az intézmény főigazgató főorvosaként dolgozott.
Több mint negyedszázados vezetése alatt az intézet Magyarország egyik legelismertebb gyógyító és kutató központjává vált.
Kásler professzor főbb kutatási területei közé tartozott a fej- és nyaksebészet funkciómegtartó és helyreállító eljárásai, a lézeres rekonstrukciós sebészet, valamint a daganatos betegségek komplex kezelése. Számos új műtéti technológiát vezetett be, és mindvégig arra törekedett, hogy a gyógyítás mellett az életminőség megőrzése is a terápiák részévé váljon.
Tudományos közleményeinek száma meghaladta a 250-et, szakkönyvek és könyvrészletek sorát jegyezte, és a világ számos kongresszusán képviselte a magyar orvostudományt.
A gyógyítás mellett fontos volt számára a tanítás. 1994-ben a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem professzora lett, később tanszékvezetője. 2002-től 2015-ig a Semmelweis Egyetem tanszékvezető professzoraként oktatta a jövő orvosait. Tanszékvezetőként dolgozott Marosvásárhelyen és Pécsett is.
2018-ban új szerepet vállalt: a kormány felkérte az emberi erőforrások miniszterének. Ebben a tisztségben az egészségügy mellett az oktatás, a kultúra és a szociális területek irányítása is a feladatai közé tartozott. Egyúttal a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként is dolgozott.
Minisztersége alatt is megmaradt az a szemlélete, amely orvosként is vezette: a gyökerek, a történelem és az identitás ugyanolyan fontos része az életnek, mint a test gyógyítása.
Ez a gondolkodásmód vezette akkor is, amikor a Magyarságkutató Intézet létrehozását kezdeményezte.
Miniszterként kulcsszerepet játszott a koronavírus-járvány elleni sikeres védekezésben is.
Kásler professzor szenvedélyes érdeklődést mutatott a magyar történelem és őstörténet iránt. Úgy vélte, hogy
a mai ember utat tévesztett, elveszítette értékeit. Majdnem azt lehet mondani, hogy morális interregnum alakult ki, amikor a régi klasszikus, az évszázadok által megszűrt értékek egy részét az emberiség elvesztette, és keresi a megoldáshoz vezető utakat.”
Ebből kiindulva a nemzeti múlt és identitás kutatása, minél alaposabb megismerése szívügyévé vált, az eredmények pedig nemzetközi színtéren is elismerésre méltóak lettek.
Az Országos Onkológiai Intézet vezetőjeként védnöke lett annak a nemzetközi kutatásnak, amely III. Béla király csontmaradványaiból meghatározta az Árpád-ház DNS-ét.
A felfedezés bizonyította: az Árpád-ház eurázsiai eredetű, és ezzel új fejezetet nyitott a magyarság eredetének kutatásában.
2019-ben hozta létre a Magyarságkutató Intézetet, amelynek 2022-ben tiszteletbeli elnöke, 2023 és 2025 között főigazgatója lett. Kásler Miklós professzor irányításával tovább erősödött az Intézet szakmai presztízse és új, előremutató tudományos kutatások indultak el.
Életének utolsó évében, 2025-ben a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszteri főtanácsadójaként tevékenykedett.
Pályafutását számos díj és kitüntetés kísérte. Megkapta többek között
Nemzetközi elismertségét díszdoktori címek jelezték: a voronyezsi Nyikolaj Burdenko Egyetem, az Újvidéki Egyetem és más intézmények tisztelték meg ezzel. Díszpolgára lett Budapestnek, Sárvárnak, Vas megyének, Nagypálinak és még határon túli településeknek is.
A 76. életévében elhunyt Kásler Miklós professzor életútja egyszerre kötődött az orvosláshoz, a tudományos kutatáshoz, az oktatáshoz és a közélethez. Munkásságának része volt az onkológiai ellátás fejlesztése, a fiatal orvosnemzedékek képzése, a magyar történelem kutatásának támogatása és a kulturális intézmények irányítása. Eredményei és kezdeményezései kivétel nélkül a magyar tudományos és közélet fontos fejezetei maradnak.