Rendkívüli

Németország újjáépítené a felrobbantott Északi Áramlatot

Kásler Miklós

Orvosként és tudósként is maradandót alkotott Kásler Miklós professzor

25 perce
Olvasási idő: 10 perc
Vágólapra másolva!
Szakmai pályafutása során meghatározó alakja lett a magyar onkológiának, miközben a történelemkutatás iránti szenvedélye új intézményeket és világszinten is jelentős eredményeket hozott. Orvosként, kutatóként és közéleti emberként egyszerre képviselte a tudomány, a nemzet és a hit szolgálatát. A 76 évesen elhunyt Kásler Miklós professzorra emlékezünk, felidézve életművének legjelentősebb eredményeit és örökségét.
Kásler Miklósorvostudománytörténelemonkológiahalál

Kásler Miklós professzor 1949-ben született, orvosi diplomáját 1974-ben szerezte meg a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Hallgatóévei alatt kitűnt szorgalmával és érdeklődésével, pályakezdőként a szegedi Orvosvegytani, majd Mikrobiológiai Intézetben, később a II. Sebészeti Klinikán dolgozott. 

Kásler Miklós professzor maradandót alkotott a hazai tudományos életben.
Kásler Miklós professzor maradandót alkotott a hazai tudományos életben
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Már ekkor világosan látszott: 

nem pusztán a gyógyítás hétköznapi feladatai érdeklik, hanem a tudományos megismerés, a sebészet új útjainak keresése is.

A diploma megszerzése után folyamatosan képezte magát: sebészeti, szájsebészeti, plasztikai és klinikai onkológiai szakvizsgákat tett, miközben a kutatásban is aktívan részt vett. Tudományos fokozatait is rendre megszerezte: 1986-ban lett az orvostudomány kandidátusa, 2010-ben pedig a klinikai orvostudományok doktora.

Kásler Miklós professzor az onkológia élvonalában

1981-ben csatlakozott az Országos Onkológiai Intézethez, ahol alorvosként kezdte, majd adjunktus, főorvos lett, végül 1992-től egészen 2018-ig az intézmény főigazgató főorvosaként dolgozott. 

Több mint negyedszázados vezetése alatt az intézet Magyarország egyik legelismertebb gyógyító és kutató központjává vált.

Kásler professzor főbb kutatási területei közé tartozott a fej- és nyaksebészet funkciómegtartó és helyreállító eljárásai, a lézeres rekonstrukciós sebészet, valamint a daganatos betegségek komplex kezelése. Számos új műtéti technológiát vezetett be, és mindvégig arra törekedett, hogy a gyógyítás mellett az életminőség megőrzése is a terápiák részévé váljon.

Tudományos közleményeinek száma meghaladta a 250-et, szakkönyvek és könyvrészletek sorát jegyezte, és a világ számos kongresszusán képviselte a magyar orvostudományt.

Professzori pálya és a tudás átadása

A gyógyítás mellett fontos volt számára a tanítás. 1994-ben a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem professzora lett, később tanszékvezetője. 2002-től 2015-ig a Semmelweis Egyetem tanszékvezető professzoraként oktatta a jövő orvosait. Tanszékvezetőként dolgozott Marosvásárhelyen és Pécsett is. 

A nemzeti identitás ugyanolyan fontos, mint a test gyógyítása

2018-ban új szerepet vállalt: a kormány felkérte az emberi erőforrások miniszterének. Ebben a tisztségben az egészségügy mellett az oktatás, a kultúra és a szociális területek irányítása is a feladatai közé tartozott. Egyúttal a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként is dolgozott. 

Minisztersége alatt is megmaradt az a szemlélete, amely orvosként is vezette: a gyökerek, a történelem és az identitás ugyanolyan fontos része az életnek, mint a test gyógyítása.

Ez a gondolkodásmód vezette akkor is, amikor a Magyarságkutató Intézet létrehozását kezdeményezte.

Miniszterként kulcsszerepet játszott a koronavírus-járvány elleni sikeres védekezésben is.

A nemzet múltjának kutatója

Kásler professzor szenvedélyes érdeklődést mutatott a magyar történelem és őstörténet iránt. Úgy vélte, hogy 

a mai ember utat tévesztett, elveszítette értékeit. Majdnem azt lehet mondani, hogy morális interregnum alakult ki, amikor a régi klasszikus, az évszázadok által megszűrt értékek egy részét az emberiség elvesztette, és keresi a megoldáshoz vezető utakat.”

Ebből kiindulva a nemzeti múlt és identitás kutatása, minél alaposabb megismerése szívügyévé vált, az eredmények pedig nemzetközi színtéren is elismerésre méltóak lettek.

Az Országos Onkológiai Intézet vezetőjeként védnöke lett annak a nemzetközi kutatásnak, amely III. Béla király csontmaradványaiból meghatározta az Árpád-ház DNS-ét. 

A felfedezés bizonyította: az Árpád-ház eurázsiai eredetű, és ezzel új fejezetet nyitott a magyarság eredetének kutatásában.

2019-ben hozta létre a Magyarságkutató Intézetet, amelynek 2022-ben tiszteletbeli elnöke, 2023 és 2025 között főigazgatója lett.  Kásler Miklós professzor irányításával tovább erősödött az Intézet szakmai presztízse és új, előremutató tudományos kutatások indultak el.

Kásler Miklós professzor a Magyarságkutató Intézet főigazgatójaként 2024-ben.
Kásler Miklós professzor a Magyarságkutató Intézet főigazgatójaként 2024-ben
Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztőség

Életének utolsó évében, 2025-ben a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszteri főtanácsadójaként tevékenykedett.

Elismerések és kitüntetések

Pályafutását számos díj és kitüntetés kísérte. Megkapta többek között 

  • a Batthyány-Strattmann László-díjat, 
  • a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét és csillaggal ékesített változatát, 
  • Prima-díjat, 
  • Markusovszky-díjat, 
  • majd 2018-ban a Széchenyi-díjat, amely életműve nemzetközi hatását is elismerte.

Nemzetközi elismertségét díszdoktori címek jelezték: a voronyezsi Nyikolaj Burdenko Egyetem, az Újvidéki Egyetem és más intézmények tisztelték meg ezzel. Díszpolgára lett Budapestnek, Sárvárnak, Vas megyének, Nagypálinak és még határon túli településeknek is.

Egy kivételes életmű

A 76. életévében elhunyt Kásler Miklós professzor életútja egyszerre kötődött az orvosláshoz, a tudományos kutatáshoz, az oktatáshoz és a közélethez. Munkásságának része volt az onkológiai ellátás fejlesztése, a fiatal orvosnemzedékek képzése, a magyar történelem kutatásának támogatása és a kulturális intézmények irányítása. Eredményei és kezdeményezései kivétel nélkül a magyar tudományos és közélet fontos fejezetei maradnak.

 

 

