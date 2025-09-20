Hírlevél

NDK

Döbbenet Berlinben: szovjet katonák a kémkedés közepén találták magukat

1956. április 22-én szovjet és NDK-katonák egy hibásnak vélt telefonkábelt akartak megjavítani Kelet-Berlinben. Amikor kiásták a földből, a legnagyobb megdöbbenésükre egy lehallgatóberendezés alkatrészeit találták rajta, és a drótköteg egy különös alagútba futott bele. Mint kiderült, véletlenül rábukkantak a hidegháború egyik legnagyobb szabású kémakciójának nyomaira.
Miért éppen telefon-lehallgatás?

Az alagút egy szakaszát 2012-ben találták meg. A helyreállítás után egy berlini múzeumba került
Fotó: Alliierten Museum

A szovjet hadvezetés, ahol lehetett, telefonvonalakat használt a kommunikációra, mert úgy tartották, hogy a hagyományos telefonokat nehezebb lehallgatni, mint a rádiókat. A kettészakított Berlin a Varsói Szerződés egyik kommunikációs központja volt. A kelet-német fővároson keresztül jöttek-mentek a hívások és telex-üzenetek a lengyel, a cseh vagy a magyar hadseregeknek az NDK-ban állomásozó szovjet hadseregcsoporttól.

Kémalagútra van szükség

Az amerikai és a brit titkosszolgálat arra jutott, hogy a legjobb egy olyan telefonvonal lehallgatása lenne, amely Kelet-Berlin alatt fut. De hogyan juthatnak oda a szögesdróttal és őrtornyokkal védett falon keresztül? A CIA és az MI6 szakértői egy alagút építését javasolták. 

1954-ben Allen Dulles, a CIA igazgatója engedélyezte a titkos műveletet. Az akcióhoz az amerikai légierő egy nyugat-berlini radarállomását és raktárát választotta kiindulópontul. 

Egy évig épült az alagút
Fotó: CIA

Az állomást őrizték és szögesdrót vette körül, így a titkosság adott volt. A raktár olyan nagy volt, mint egy háztömb, így bőven elrejtethette az építkezés nyomait. A raktárban konyhát és lakórészlegeket alakítottak ki, és három dízelgenerátort is elhelyeztek, ezek biztosították az áramot a katonáknak. 

Nagy kérdés volt azonban, mi legyen a kitermelt földdel? Mivel a munkát titkolni kellett, a teherautós szállítás kizárt volt, hiszen folyamatosan jönnie-mennie kellett volna a járműveknek. Végül egy óriási pincét ástak, és az töltötték meg a kiásott, 3,100 tonna földdel. 

Az alagút födémjét 125 tonna acéllal erősítették meg, és ezer köbméter habarcsot is felhasználtak az építkezésnél. 

A kémalagút megépítése egy évig tartott. 

A lehallgató berendezést a britek gyártották és szerelték rá a kábelekre. A lehallgatást 1955- május 11-én kezdték meg a CIA és az MI6 emberei. 

Egy áruló lebuktatta a projektet

A kész alagút
Fotó: CIA

Miközben az amerikaiak és a britek a kezüket dörzsölték, hogy információs kincsesbányához jutottak, a szovjetek nevettek utoljára. Illetve, már előre is. 

A KGB már 1953-ban beszervezte zsidó származású George Blake-et, az MI6 tisztjét. A férfit 1955-ben azért küldték Berlinbe, hogy szovjet ügynököket szervezzen be, és segítse a szovjet disszidensek, illetve dezertőrök átjutását nyugatra. Ez a feladatkör ideális volt ahhoz, hogy feltűnés nélkül tarthassa a kapcsolatot a KGB-vel. A perében később ezt mondta:

Azért nem ismertem az átadott anyagot, mert túl sok volt. El se tudtam olvasni a rengeteg információt. 

Blake végül 42 év börtönt kapott hazaárulásért, de csak 5 évet töltött a fegyházban, mert megszöktették és a Szovjetunióba juttatták. 

George Blake a szökés után haláláig a Szovjetunióban (Oroszországban) élt
Fotó: Jurij Martyanov / AFP

Az alagút tervét Blake már a kezdetekkor elárulta a KGB-nek, így a szovjetek azt is tudták, mikor fejeződött be a munka. A leleplezéssel azonban vártak, nehogy egy gyors rajtaütéssel a beépített kettős ügynökükre tereljék a figyelmet. Így csak 1956. április 22-én rendelték el a telefonkábel „javítását”, amikor a katonák „véletlenül” felfedezték az alagutat.

Zentralbild/Junge 24.4.1956 USA-Spionage Tunnel unter DDR-Gebiet Der amtierende Militärkommandant des sowjetischen Sektors von Berlin, Oberst Kozjuba, gab am Montagabend (23.4.56) auf einer Pressekonferenz vor zahlreichen in- und ausländischen Journalisten bekannt, dass am 22.4.1956 von sowjetischen Truppen eine amerikanische Abhörzentrale im demokratischen Sektor Berlins ausgehoben wurde. Amerikanische Stellen hatten im Gebiet von Alt-Glienicke einen etwa 300 m langen Stollen angelegt, der zu den Fernmeldelinien der sowjetischen Truppen sowie zu den Fernmeldelinien der Deutschen Demokratischen Republik lief. Durch den Stollen ziehen sich Kabelleitungen, die vom amerikanischen Sektor ausgehen und an die Kabelleitungen der sowjetischen Truppen angeschlossen wurden. Im Anschluß an die Pressekonferenz fand eine Besichtigung der amerikanischen Abhörzentrale statt. UBz.: Vertreter der internationalen Presse besichtigen die Anzapfstelle im Stollen.
A nyugati újságíróknak szervezett bemutató
Fotó: Junge, Peter Heinz / Bundesarchiv

A szovjet kormány úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozza a kémek alagútjának létezését. A propagandasiker azonban elmaradt, mert a nyugati újságírók nem a szovjet akcióról írtak lelkendező cikkeket, hanem az alagút megépítésének joggal feltételezett nehézségeiről, a hihetetlen mérnöki teljesítményről és a fejlett műszaki megoldásokról.

Kudarc vagy siker? 

A berlini alagút sokáig a CIA legambiciózusabb hírszerző művelete volt a Szovjetunió ellen. Mivel a KGB tudta, mire készülnek az amerikaiak, az alagút lebuktatása után sokan úgy gondolták, hogy a telefonlehallgatással szerzett információkat nyilvánvalóan a szovjetek adagolták, és azok csak hamisak lehettek. 

Zentralbild/Kollektiv 24.4.1956 USA-Spionage-Tunnel unter DDR-Gebiet Der amtierende Militärkommandant des sowjetischen Sektors von Berlin, Oberst Kozjuba, gab am Montagabend (23.4.1956) auf einer Pressekonferenz vor zahlreichen in- und ausländischen Journalisten bekannt, dass am 22.4.1956 von sowjetischen Truppen eine amerikanische Abhörzentrale im demokratischen Sektor Berlins ausgehoben wurde. Amerikanische Stellen hatten im Gebiet von Alt-Glienicke einen etwa 300 m langen Stollen angelegt, der zu den Fernmeldelinien der sowjetischen Truppen sowie zu den Fernmeldelinien der Deutschen Demokratischen Republik lief. Durch die Stollen ziehen sich Kabelleitungen, die vom amerikanischen Sektor ausgehen und an die Kabelleitungen der sowjetischen Truppen anschlossen wurde. Im Anschluß an die Pressekonferenz fand eine Besichtigung der anerikanischen Abhörzentrale statt. UBz. Ein Offizier der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland macht auf die englische Beschriftung der Anlage im Stollen aufmerksam.
Szovjet tiszt a kémalagútban. A lehallgatóberendezés szobányi méretű volt
Fotó: Junge, Peter Heinz / Bundesarchiv

Ennek ellenére a CIA és az amerikai külügyminisztérium szakértői valódinak és értékesnek tartották a 40 ezer órányi lehallgatott beszélgetés, és 6 millió órányi telexüzenet tartalmát. Az elemzők a lehallgatási anyagból tanulmányozni tudták a szovjet hadseregcsoport hadrendjét Kelet-Németországban, de rájöttek arra is, hogy melyik kelet-német tudósok és mérnökök vesznek részt a szovjet atomprogramban. Fény derült egy Moszkva és Kelet-Berlin közötti konfliktusra is, ugyanis az NDK vasútvonalainak rossz állapota veszélyeztette a Varsói Szerződés csapatainak mozgatását. 

Az adatok feldolgozása két évig tartott. 

 

