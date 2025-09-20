Döbbenet Berlinben: szovjet katonák a kémkedés közepén találták magukat

Miért éppen telefon-lehallgatás?

Az alagút egy szakaszát 2012-ben találták meg. A helyreállítás után egy berlini múzeumba került

Fotó: Alliierten Museum

A szovjet hadvezetés, ahol lehetett, telefonvonalakat használt a kommunikációra, mert úgy tartották, hogy a hagyományos telefonokat nehezebb lehallgatni, mint a rádiókat. A kettészakított Berlin a Varsói Szerződés egyik kommunikációs központja volt. A kelet-német fővároson keresztül jöttek-mentek a hívások és telex-üzenetek a lengyel, a cseh vagy a magyar hadseregeknek az NDK-ban állomásozó szovjet hadseregcsoporttól.

Kémalagútra van szükség

Az amerikai és a brit titkosszolgálat arra jutott, hogy a legjobb egy olyan telefonvonal lehallgatása lenne, amely Kelet-Berlin alatt fut. De hogyan juthatnak oda a szögesdróttal és őrtornyokkal védett falon keresztül? A CIA és az MI6 szakértői egy alagút építését javasolták.

1954-ben Allen Dulles, a CIA igazgatója engedélyezte a titkos műveletet. Az akcióhoz az amerikai légierő egy nyugat-berlini radarállomását és raktárát választotta kiindulópontul.

Egy évig épült az alagút

Fotó: CIA

Az állomást őrizték és szögesdrót vette körül, így a titkosság adott volt. A raktár olyan nagy volt, mint egy háztömb, így bőven elrejtethette az építkezés nyomait. A raktárban konyhát és lakórészlegeket alakítottak ki, és három dízelgenerátort is elhelyeztek, ezek biztosították az áramot a katonáknak.

Nagy kérdés volt azonban, mi legyen a kitermelt földdel? Mivel a munkát titkolni kellett, a teherautós szállítás kizárt volt, hiszen folyamatosan jönnie-mennie kellett volna a járműveknek. Végül egy óriási pincét ástak, és az töltötték meg a kiásott, 3,100 tonna földdel.

Az alagút födémjét 125 tonna acéllal erősítették meg, és ezer köbméter habarcsot is felhasználtak az építkezésnél.

A kémalagút megépítése egy évig tartott.

A lehallgató berendezést a britek gyártották és szerelték rá a kábelekre. A lehallgatást 1955- május 11-én kezdték meg a CIA és az MI6 emberei.

Egy áruló lebuktatta a projektet

A kész alagút

Fotó: CIA

Miközben az amerikaiak és a britek a kezüket dörzsölték, hogy információs kincsesbányához jutottak, a szovjetek nevettek utoljára. Illetve, már előre is.

A KGB már 1953-ban beszervezte zsidó származású George Blake-et, az MI6 tisztjét. A férfit 1955-ben azért küldték Berlinbe, hogy szovjet ügynököket szervezzen be, és segítse a szovjet disszidensek, illetve dezertőrök átjutását nyugatra. Ez a feladatkör ideális volt ahhoz, hogy feltűnés nélkül tarthassa a kapcsolatot a KGB-vel. A perében később ezt mondta:

Azért nem ismertem az átadott anyagot, mert túl sok volt. El se tudtam olvasni a rengeteg információt.

Blake végül 42 év börtönt kapott hazaárulásért, de csak 5 évet töltött a fegyházban, mert megszöktették és a Szovjetunióba juttatták.