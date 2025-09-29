A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt

A testmozgás csodája

Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) szerint már mérsékelt intenzitású aktivitás is elég hetente 2,5 órában ahhoz, hogy csökkenjen az elhízás, a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a csontritkulás, a szívbetegségek, a stroke, a depresszió, a vastagbélrák és a korai halál kockázata. A CDC a kertészkedést is ilyen mérsékelt intenzitású aktivitásként tartja számon, ráadásul akik rendszeresen kertészkednek, gyakrabban szánnak időt más testmozgásra, például sétára vagy kerékpározásra, ami tovább erősíti az egészségügyi előnyöket.

A kertészkedés az egészségügyi előnyök mellett számos fenntarthatósági és gazdasági előnnyel is jár. Fotó: sergey kolesnikov / Shutterstock

A növények nyugtatják az elmét

A hortikulturális terápia, azaz a kertek, növények bevonása a fizikai és mentális tünetek kezelésére, tudományos alapokon nyugszik. Egy 2006-os tanulmányban, amely 3 ezer embert követett 16 éven keresztül, kimutatták, hogy a kertészkedés akár 36%-kal csökkentheti a demencia kockázatát 60 év felettiek körében. Más kutatások szerint a kertészkedés csökkenti a stresszel összefüggő kortizol szintet, miközben javítja a hangulatot, szemben például az olvasással, ami nem minden esetben hoz ilyen hatást.

Már egy ház mögötti kiskert is elegendő ahhoz, hogy elinduljunk egy egészségesebb és fenntarthatóbb élet felé. Fotó: Julia Zavalishina / Shutterstock

Fenntarthatóság és takarékosság

Ahogy azt a népszerű amerikai fenntarthatósági weboldal, a Treehugger is hangsúlyozza, a kertészkedés az egészségügyi előnyök mellett számos fenntarthatósági és gazdasági előnnyel is jár. Saját zöldségeink és gyümölcseink termesztésével csökkenthetjük az élelmiszerek előállításából, csomagolásából és szállításából származó környezeti terhelést, és kertünk életteret is biztosíthat különböző állatok számára. Ráadásul a kertészkedés még fogyaszt is: a WebMD összesítése szerint a nehezebb kertészeti munkák óránként 400-600 kalóriát, a levélgereblyézés 350-450 kalóriát, a kerttisztítás 400 kalóriát, a fűnyírás 250-350 kalóriát, a gyomlálás 200-400 kalóriát, a virágültetés 200-400 kalóriát, míg az öntözés 120 kalóriát éget óránként.

Tehát már egy ház mögötti kiskert is elegendő ahhoz, hogy elinduljunk egy egészségesebb és fenntarthatóbb élet felé.

