kertészkedés

A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészségügyi problémák kockázatát. Tehát nemcsak a gyümölcsök és zöldségek fogyasztása, hanem maga a kertészkedés is hozzájárulhat egészségünk javításához. 
kertészkedésdepressziócsontritkulásmagas vérnyomásfenntarthatóságdemencia

A testmozgás csodája 

Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) szerint már mérsékelt intenzitású aktivitás is elég hetente 2,5 órában ahhoz, hogy csökkenjen az elhízás, a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a csontritkulás, a szívbetegségek, a stroke, a depresszió, a vastagbélrák és a korai halál kockázata. A CDC a kertészkedést is ilyen mérsékelt intenzitású aktivitásként tartja számon, ráadásul akik rendszeresen kertészkednek, gyakrabban szánnak időt más testmozgásra, például sétára vagy kerékpározásra, ami tovább erősíti az egészségügyi előnyöket. 

a kertészkedés az egészségügyi előnyök mellett számos fenntarthatósági és gazdasági előnnyel is jár.
A kertészkedés az egészségügyi előnyök mellett számos fenntarthatósági és gazdasági előnnyel is jár. Fotó: sergey kolesnikov / Shutterstock

 

A növények nyugtatják az elmét 

A hortikulturális terápia, azaz a kertek, növények bevonása a fizikai és mentális tünetek kezelésére, tudományos alapokon nyugszik. Egy 2006-os tanulmányban, amely 3 ezer embert követett 16 éven keresztül, kimutatták, hogy a kertészkedés akár 36%-kal csökkentheti a demencia kockázatát 60 év felettiek körében. Más kutatások szerint a kertészkedés csökkenti a stresszel összefüggő kortizol szintet, miközben javítja a hangulatot, szemben például az olvasással, ami nem minden esetben hoz ilyen hatást.  

Gardening and agriculture concept. Young woman farm worker gardening flowers in garden. Gardener planting flowers for bouquet. Summer gardening work. Girl gardening at home in backyard
Már egy ház mögötti kiskert is elegendő ahhoz, hogy elinduljunk egy egészségesebb és fenntarthatóbb élet felé. Fotó: Julia Zavalishina / Shutterstock

 

Fenntarthatóság és takarékosság 

Ahogy azt a népszerű amerikai fenntarthatósági weboldal, a Treehugger is hangsúlyozza, a kertészkedés az egészségügyi előnyök mellett számos fenntarthatósági és gazdasági előnnyel is jár. Saját zöldségeink és gyümölcseink termesztésével csökkenthetjük az élelmiszerek előállításából, csomagolásából és szállításából származó környezeti terhelést, és kertünk életteret is biztosíthat különböző állatok számára. Ráadásul a kertészkedés még fogyaszt is: a WebMD összesítése szerint a nehezebb kertészeti munkák óránként 400-600 kalóriát, a levélgereblyézés 350-450 kalóriát, a kerttisztítás 400 kalóriát, a fűnyírás 250-350 kalóriát, a gyomlálás 200-400 kalóriát, a virágültetés 200-400 kalóriát, míg az öntözés 120 kalóriát éget óránként.  

Tehát már egy ház mögötti kiskert is elegendő ahhoz, hogy elinduljunk egy egészségesebb és fenntarthatóbb élet felé.

(Forras: CHIKANSPLANET:  https://chikansplanet.blog.hu/)


 

 

