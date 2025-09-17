Nyolc évig élt késsel a mellkasában egy férfi; észre se vette, hogy baj van

A férfi nyolc évvel korábban egy utcai támadás során több szúrt sebetet kapott, ám akkor csak felületesen látták el, és nem végeztek képalkotó vizsgálatot. A pengedarab így észrevétlenül a testében maradt. Az eset azért is különleges, mert a mellkasban maradt kés ellenére nem alakultak ki komoly szövődmények, mindössze egy lassan kialakuló fertőzés hívta fel a figyelmet a bajra - írja a Live Science.

Csak egy gennyes fertőzés után derült ki, hogy kést felejtettek a férfi mellkasában.

Fotó: Kivuyo et al. J Surg Case Rep. 2025 May 31;2025(6):rjaf325

Hogyan maradhatott bent a kés ennyi ideig?

A szervezet - védekező mechanizmusa révén - részben szövettel vette körül a fémtárgyat, így az nem váltott ki azonnali, életveszélyes reakciót. Ez magyarázza, hogy a férfi hosszú időn át teljesen tünetmentesen élhetett. Csak évekkel később, a genny megjelenése után fordult orvoshoz.

A röntgen és a CT-vizsgálat kimutatta, hogy egy nagyméretű penge rejtőzik a mellkasban, amely több bordában és a lapockában is sérülést okozott.

A sérülések az évek során meggyógyultak, a penge pedig egy vastagabb szövetrétegben „elbújva” maradt a testben.

A műtét és a felépülés

Az orvosok sebészi úton, a mellkas felnyitásával távolították el a pengét. A fertőzött szöveteket kitisztították, majd antibiotikum-kezeléssel biztosították a teljes gyógyulást.

A férfi néhány hét alatt felépült, és komplikációmentesen távozott a kórházból.

Az eset rámutat arra, mennyire fontos a megfelelő ellátás és a képalkotó vizsgálatok alkalmazása szúrt sebeknél. Ha akkor elvégezték volna a röntgent, az idegen testet azonnal eltávolíthatták volna. Bár a férfi szervezete rendkívüli módon alkalmazkodott a helyzethez, a mellkasba szorult kés bármikor életveszélyes következményekkel járhatott volna.