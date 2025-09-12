Ez az ártalmatlannak tűnő szokás az életébe kerülhet

Egy nagyszabású, több évtizeden át tartó vizsgálat világított rá arra, hogy a késői reggeli összefüggésben áll a betegségek gyakoribb előfordulásával és a magasabb halálozási kockázattal. A kutatók szerint a reggeli időpontja sokkal több puszta napi rutinnál: korán figyelmeztethet az általános egészségi állapot romlására.

Fotó: LAURE BOYER / Hans Lucas

A késői reggeli nagy veszélye idős korban

A Massachusetts General Hospital szakértői 2945, 42 és 94 év közötti ember étkezési szokásait elemezték 34 éven keresztül. Az eredmények alapján minden évtizeddel átlagosan három perccel tolódott későbbre a reggeli, így ötven év alatt összesen több mint 45 perccel. Az esti étkezések szintén kicsit későbbre kerültek, de jóval kisebb mértékben. A teljes étkezési ablak – vagyis a reggeli és a vacsora közti időszak – idősebb korban rövidül, ami a szervezet biológiai ritmusát is megváltoztatja.

Ez a folyamat önmagában még nem lenne feltétlenül káros, ám a kutatók kimutatták:

akik rendszeresen a nap későbbi szakaszában reggeliznek, azok körében gyakoribbak a különböző egészségügyi problémák.

Depressziótól a krónikus fáradtságig

A késői reggeli és a rosszabb egészségi mutatók közötti kapcsolat több betegségben is megmutatkozott. A tanulmány szerint ezek az emberek nagyobb eséllyel szenvednek:

depressziótól és szorongástól,

tartós kimerültségtől,

fogproblémáktól,

alvászavaroktól,

illetve több krónikus betegség együttes jelenlététől (multimorbiditás).

A kutatók arra is rámutattak, hogy a későn reggelizők között sokan nehezen birkóznak meg a főzéssel vagy a napi teendőkkel, ami szintén arra utal, hogy a jelenség nem pusztán választás, hanem gyakran az általános egészségi állapot romlásának következménye.

Mérhetően magasabb a halálozási kockázat

A legfontosabb eredmény a halálozási kockázattal kapcsolatos.

A kutatás szerint minden egyes óra, amennyivel később reggelizünk, 11 százalékkal növelheti a halálozás kockázatát a vizsgált időszakban.

A számok drámaiak: tíz év elteltével a korán reggelizők 89,5 százaléka még életben volt, míg a későn reggelizők körében ez az arány mindössze 86,7 százalék volt. A különbség akkor is fennállt, ha a kutatók figyelembe vették az egyéb kockázati tényezőket, mint az alkoholfogyasztás, a dohányzás, az alvási szokások vagy a társadalmi helyzet.