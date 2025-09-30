Nagy a baj: világszerte leállhat az internet

Az űrszemét ma már nemcsak egy tudományos kuriózum, hanem a mindennapi életünket fenyegető probléma. A Kessler-szindróma legnagyobb veszélye, hogy a Föld körüli pályán keringő tárgyak ütközései önfenntartó láncreakciót indíthatnak el: a becsapódások új törmeléket hoznak létre, amely további ütközéseket okoz.

A Kessler-szindróma beindulása alapjaiban rázná meg a 21. századi civilizációt

Fotó: OpenAI DALL-E

A folyamat végeredménye olyan űrbeli környezet lehet, amelyben lehetetlenné válik a műholdak biztonságos üzemeltetése, az űrutazás, sőt az internet és a navigációs rendszerek zavartalan működése is.

A Kessler-szindróma veszélye: hogyan jutottunk el idáig?

Az 1957-ben felbocsátott Szputnyik-1 elindította az űrkorszakot, és vele együtt megjelentek az első mesterséges objektumok a Föld körüli pályán. Azóta több tízezer műhold, rakétafokozat és egyéb eszköz került az űrbe, és bár sok közülük visszazuhant a légkörbe, több százezer törmelékdarab még mindig ott kering. A legtöbb űrszemét olyan, már nem működő eszköz, amely ellenőrizhetetlenül sodródik, és bármikor aktív műholdakkal ütközhet.

A probléma fokozódását jól mutatja, hogy 2024 elején már több mint 14 000 aktív műhold működött a világűrben, miközben a nyilvántartott törmelékdarabok száma meghaladta a 120 milliót. Ez a mennyiség ráadásul nőni fog a közeljövőben köszönhetően az olyan, több ezer műholdat is magába foglaló konstellációknak, mint a SpaceX vállalat Starlinkje.

Ha a trend folytatódik, 2030-ra akár a mostani hatszorosára is nőhet az űreszközök száma.

Mi is pontosan a Kessler-szindróma, amitől annyira tartunk?

A Kessler-szindróma hipotézist Donald J. Kessler amerikai NASA-kutató vetette fel 1978-ban. Lényege, hogy ha a Föld körüli pályán túl sok mesterséges tárgy halmozódik fel, azok összeütközése újabb és újabb törmelékdarabokat hoz létre. Ez az önfenntartó láncreakció egy idő után annyira sűrűvé teheti az orbitális környezetet, hogy lehetetlenné válik az új műholdak biztonságos pályára állítása, illetve a meglévők üzemeltetése.

Az űrben még a néhány milliméteres törmelékdarabok is komoly veszélyt jelentenek. Ezek ugyanis 7–15 kilométer per másodperces sebességgel száguldanak, így hatalmas energiával csapódhatnak egy műholdba vagy űrállomásba.

Egyetlen ütközés több ezer apró darabra törheti az adott eszközt, amelyek újabb veszélyforrássá válnak.

Már most is érezzük a következményeket

A Kessler-szindróma nem csupán egy elméleti forgatókönyv: az elmúlt években több alkalommal kellett a Nemzetközi Űrállomásnak (ISS) pályamódosító manővert végrehajtania, hogy elkerülje az ütközést. Bár eddig szerencsére nem történt katasztrófa, a veszély folyamatosan fennáll.