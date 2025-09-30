Nagy a baj: világszerte leállhat az internet

Az űrszemét ma már nemcsak egy tudományos kuriózum, hanem a mindennapi életünket fenyegető probléma. A Kessler-szindróma legnagyobb veszélye, hogy a Föld körüli pályán keringő tárgyak ütközései önfenntartó láncreakciót indíthatnak el: a becsapódások új törmeléket hoznak létre, amely további ütközéseket okoz.
A folyamat végeredménye olyan űrbeli környezet lehet, amelyben lehetetlenné válik a műholdak biztonságos üzemeltetése, az űrutazás, sőt az internet és a navigációs rendszerek zavartalan működése is.
Az 1957-ben felbocsátott Szputnyik-1 elindította az űrkorszakot, és vele együtt megjelentek az első mesterséges objektumok a Föld körüli pályán. Azóta több tízezer műhold, rakétafokozat és egyéb eszköz került az űrbe, és bár sok közülük visszazuhant a légkörbe, több százezer törmelékdarab még mindig ott kering. A legtöbb űrszemét olyan, már nem működő eszköz, amely ellenőrizhetetlenül sodródik, és bármikor aktív műholdakkal ütközhet.
A probléma fokozódását jól mutatja, hogy 2024 elején már több mint 14 000 aktív műhold működött a világűrben, miközben a nyilvántartott törmelékdarabok száma meghaladta a 120 milliót. Ez a mennyiség ráadásul nőni fog a közeljövőben köszönhetően az olyan, több ezer műholdat is magába foglaló konstellációknak, mint a SpaceX vállalat Starlinkje.
Ha a trend folytatódik, 2030-ra akár a mostani hatszorosára is nőhet az űreszközök száma.
A Kessler-szindróma hipotézist Donald J. Kessler amerikai NASA-kutató vetette fel 1978-ban. Lényege, hogy ha a Föld körüli pályán túl sok mesterséges tárgy halmozódik fel, azok összeütközése újabb és újabb törmelékdarabokat hoz létre. Ez az önfenntartó láncreakció egy idő után annyira sűrűvé teheti az orbitális környezetet, hogy lehetetlenné válik az új műholdak biztonságos pályára állítása, illetve a meglévők üzemeltetése.
Az űrben még a néhány milliméteres törmelékdarabok is komoly veszélyt jelentenek. Ezek ugyanis 7–15 kilométer per másodperces sebességgel száguldanak, így hatalmas energiával csapódhatnak egy műholdba vagy űrállomásba.
Egyetlen ütközés több ezer apró darabra törheti az adott eszközt, amelyek újabb veszélyforrássá válnak.
A Kessler-szindróma nem csupán egy elméleti forgatókönyv: az elmúlt években több alkalommal kellett a Nemzetközi Űrállomásnak (ISS) pályamódosító manővert végrehajtania, hogy elkerülje az ütközést. Bár eddig szerencsére nem történt katasztrófa, a veszély folyamatosan fennáll.
A Földre visszazuhanó törmelék is gondot okozhat. Nemrégiben Kenyában landolt egy rakétafokozat, amely ugyan szerencsére nem okozott sérülést, az eset mégis jól jelzi, hogy a légkörbe visszatérő darabok kiszámíthatatlan pályán mozoghatnak. A légkörbe lépő fémek ráadásul káros vegyületeket, például alumínium-oxidot juttathatnak a sztratoszférába, ami hosszú távon az ózonréteget is gyengítheti.
Egy globális szintű űrszemét-lavina beláthatatlan következményekkel járna a modern társadalomra nézve.
A műholdas kommunikáció akadozna vagy teljesen megszűnne, ami az internetet, a GPS-t és a televíziós sugárzást is súlyosan érintené.
Időjárási műholdak nélkül sokkal nehezebb lenne előre jelezni a hurrikánokat, aszályokat vagy más természeti katasztrófákat.
A légi közlekedés is veszélybe kerülne, hiszen a navigációs rendszerek a műholdakra épülnek. A precíziós mezőgazdaság működése akadozna, ami élelmiszerhiányhoz vezethet. Még az energiaellátás és a globális pénzügyi rendszer is sérülékenyebbé válna, hiszen ezek időzítése és működése is sok esetben műholdas szinkronizációra épül. A katonai és stratégiai rendszerek összeomlása pedig további geopolitikai feszültségeket gerjeszthetne.
Röviden:
a Kessler-szindróma beindulása alapjaiban rázná meg a 21. századi civilizációt.
Az űrszemét kezelése több okból is rendkívül bonyolult feladat. Egyrészt az apró, egy centiméternél kisebb törmelékdarabokat szinte lehetetlen nyomon követni. Másrészt a hatalmas sebességgel mozgó tárgyak befogása technológiailag gigászi kihívást jelent, és komolyabb költségekkel jár.
Emellett politikai akadályok is nehezítik a helyzetet. Az űr közös terület, így minden nemzetnek és cégnek együtt kellene működnie a megoldásban. A szabályozások azonban sokszor elavultak, és hiányzik a kötelező érvényű nemzetközi jogi keret. Mindemellett az sem tisztázott, kinek kellene viselnie az űrszemét eltakarításának költségeit.
A kutatók és cégek világszerte innovatív technológiákkal kísérleteznek.
Az Európai Űrügynökség (ESA) célja, hogy 2030-ra „űrszemét-semlegessé” váljon, vagyis a tevékenysége során ne termeljen további űrszemetet. Az Egyesült Államokban az ORBITS Act foglalkozik a törmelék kezelésével, és egyre több ország ír alá nemzetközi együttműködési megállapodásokat.
Minden korábbinál könnyebb lesz rakétát küldeni az űrbe az Egyesült Államokban
Még augusztusban az Egyesült Államokban egy elnöki rendelet egyszerűsítette a kereskedelmi rakétaindítások szabályozását, amelynek célja a magánűripar támogatása. Szakértők szerint azonban a pályára kerülő rakéták és műholdak számának gyors növekedése fokozhatja az űrszemét már amúgy is aggasztó mértékű képződését, ezzel növelve az ütközések és a Kessler-szindróma kockázatát.