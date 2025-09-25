Figyelem! Súlyos betegségeket okozhat ez a népszerű étrend

A keto diéta (ketogén étrend) lényege, hogy a napi energia-bevitelnek mindössze 5–10 százalékát adja szénhidrát, a fehérje aránya közepes, míg a kalóriák többsége zsírból származik. Ennek következtében a szervezet nem glükózt, hanem ketontesteket használ fő energiaforrásként.

A hosszú távú keto diéta kockázatos lehet.

Fotó: GARO / Phanie

Ez az anyagcsere-állapot a ketózis.

Az étrendet eredetileg az 1920-as években fejlesztették ki az epilepsziás betegek kezelésére, majd az elmúlt évtizedben a fogyókúrázók és fitnesz-közösségek fedezték fel újra. A támogatók szerint a keto diéta gyors fogyást eredményez, stabilizálja a vércukorszintet, és egyeseknél a mentális teljesítményt is javíthatja.

Nem véletlen, hogy olyan sztárok is kipróbálták, mint Kim Kardashian vagy Halle Berry, és világszerte milliók váltottak át a ketogén étrendre.

A keto diéta kockázata: a legújabb kutatás aggasztó eredményeket mutatott

A Science News beszámolója szerint a St. Louis-i Washington Egyetem kutatói hosszú távú kísérletben vizsgálták, hogyan hat a keto diéta az egerek szervezetére. Az állatokat nyolc hónapon keresztül tartották ketogén étrenden – ez nagyjából éveket jelent az emberi időszámításban.

Az eredmények meglepőek és aggasztóak:

Az egerek glükózintoleranciát mutattak, vagyis szervezetük nehezebben kezelte a vércukrot.

A hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeinek működése romlott.

Megjelentek a zsírmáj jelei, ami hosszabb távon májkárosodáshoz vezethet.

A vérben emelkedett lipidszintet mértek, ami a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát fokozza.

Bár a vizsgálat állatkísérlet volt, a kutatók szerint fontos jelzés lehet arra, hogy a keto diéta embernél sem feltétlenül veszélytelen, ha hosszú ideig alkalmazzák.

Érdekesség, hogy amikor az egereket visszaállították normál étrendre, a glükózintolerancia részben visszafordult, ami arra utal, hogy a hatások legalább részben nem maradandók.

Miért hitték eddig egészségesnek?

Számos korábbi, rövidebb idejű emberi vizsgálat azt mutatta, hogy a keto diéta:

gyors fogyást eredményez,

javítja a vércukorszint szabályozását,

csökkenti az inzulinrezisztenciát,

és segíthet a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében.

Ezek az előnyök főleg a rövid távú vizsgálatokban jelentkeztek, illetve sok esetben nem volt világos, hogy maga a ketogén étrend hatása, vagy egyszerűen a testsúlycsökkenés állt a kedvező változások hátterében.