Rendkívüli

Hihetetlen felfedezés: ez a közönséges tápanyag lehet a rák elleni küzdelem titkos fegyvere

ketogén diéta

Figyelem! Súlyos betegségeket okozhat ez a népszerű étrend

A keto diéta az utóbbi évek egyik legfelkapottabb fogyókúrás trendje, sokan az egészséges életmód kulcsát látják benne. Egy friss állatkísérlet azonban arra figyelmeztet, hogy a magas zsírtartalmú, szénhidrátban szegény étrend hosszabb távon komoly kockázatokat hordozhat. A kutatók szerint a keto diéta májkárosodást, vércukor-problémákat és emelkedett vérzsírszintet okozott egereknél.
A keto diéta (ketogén étrend) lényege, hogy a napi energia-bevitelnek mindössze 5–10 százalékát adja szénhidrát, a fehérje aránya közepes, míg a kalóriák többsége zsírból származik. Ennek következtében a szervezet nem glükózt, hanem ketontesteket használ fő energiaforrásként. 

A hosszú távú keto diéta kockázatos lehet.
Fotó: GARO / Phanie

 

Ez az anyagcsere-állapot a ketózis.

Az étrendet eredetileg az 1920-as években fejlesztették ki az epilepsziás betegek kezelésére, majd az elmúlt évtizedben a fogyókúrázók és fitnesz-közösségek fedezték fel újra. A támogatók szerint a keto diéta gyors fogyást eredményez, stabilizálja a vércukorszintet, és egyeseknél a mentális teljesítményt is javíthatja.

Nem véletlen, hogy olyan sztárok is kipróbálták, mint Kim Kardashian vagy Halle Berry, és világszerte milliók váltottak át a ketogén étrendre.

A keto diéta kockázata: a legújabb kutatás aggasztó eredményeket mutatott

A Science News beszámolója szerint a St. Louis-i Washington Egyetem kutatói hosszú távú kísérletben vizsgálták, hogyan hat a keto diéta az egerek szervezetére. Az állatokat nyolc hónapon keresztül tartották ketogén étrenden – ez nagyjából éveket jelent az emberi időszámításban.

Az eredmények meglepőek és aggasztóak:

  • Az egerek glükózintoleranciát mutattak, vagyis szervezetük nehezebben kezelte a vércukrot.
  • A hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeinek működése romlott.
  • Megjelentek a zsírmáj jelei, ami hosszabb távon májkárosodáshoz vezethet.
  • A vérben emelkedett lipidszintet mértek, ami a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát fokozza.

Bár a vizsgálat állatkísérlet volt, a kutatók szerint fontos jelzés lehet arra, hogy a keto diéta embernél sem feltétlenül veszélytelen, ha hosszú ideig alkalmazzák. 

Érdekesség, hogy amikor az egereket visszaállították normál étrendre, a glükózintolerancia részben visszafordult, ami arra utal, hogy a hatások legalább részben nem maradandók.

Miért hitték eddig egészségesnek?

Számos korábbi, rövidebb idejű emberi vizsgálat azt mutatta, hogy a keto diéta:

  • gyors fogyást eredményez,
  • javítja a vércukorszint szabályozását,
  • csökkenti az inzulinrezisztenciát,
  • és segíthet a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében.

Ezek az előnyök főleg a rövid távú vizsgálatokban jelentkeztek, illetve sok esetben nem volt világos, hogy maga a ketogén étrend hatása, vagy egyszerűen a testsúlycsökkenés állt a kedvező változások hátterében.

Ahogy egy áttekintő tanulmány is fogalmaz: 

A ketogén diéták számos anyagcsere-paramétert javíthatnak, de hiányoznak a hosszú távú, nagy létszámú vizsgálatok, amelyek egyértelműen bizonyítanák, hogy biztonságosak.”

Emberi adatok: vegyes a kép

Egy 2024-es kutatásban például úgy állították be a keto diétát, hogy a résztvevők ne fogyjanak. A kutatók nem találtak javulást az inzulinérzékenységben vagy a glükóz feldolgozásában – vagyis a keto önmagában nem biztos, hogy előnyös, ha nincs súlycsökkenés.

Más tanulmányok arra hívták fel a figyelmet, hogy a hosszú távú ketogén étrend emelheti a koleszterinszintet és fokozhatja a szív-érrendszeri kockázatot.

Mit jelent mindez a gyakorlatban?

A kutatók hangsúlyozzák: nem arról van szó, hogy a keto diéta rövid távon ne működne, hanem arról, hogy hosszabb időn át alkalmazva kockázatos lehet.

Ezért aki keto étrendet szeretne követni, annak mindenképpen érdemes:

  • orvossal vagy dietetikussal konzultálni,
  • rendszeresen ellenőriztetni a vércukorszintet, májfunkciókat és vérzsírszinteket,
  • és megfontolni, hogy a diéta ne legyen extrém, hanem inkább kiegyensúlyozott, mediterrán típusú megoldásra hasonlítson.

 

