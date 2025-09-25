Figyelem! Súlyos betegségeket okozhat ez a népszerű étrend

A keto diéta (ketogén étrend) lényege, hogy a napi energia-bevitelnek mindössze 5–10 százalékát adja szénhidrát, a fehérje aránya közepes, míg a kalóriák többsége zsírból származik. Ennek következtében a szervezet nem glükózt, hanem ketontesteket használ fő energiaforrásként.
Ez az anyagcsere-állapot a ketózis.
Az étrendet eredetileg az 1920-as években fejlesztették ki az epilepsziás betegek kezelésére, majd az elmúlt évtizedben a fogyókúrázók és fitnesz-közösségek fedezték fel újra. A támogatók szerint a keto diéta gyors fogyást eredményez, stabilizálja a vércukorszintet, és egyeseknél a mentális teljesítményt is javíthatja.
Nem véletlen, hogy olyan sztárok is kipróbálták, mint Kim Kardashian vagy Halle Berry, és világszerte milliók váltottak át a ketogén étrendre.
A Science News beszámolója szerint a St. Louis-i Washington Egyetem kutatói hosszú távú kísérletben vizsgálták, hogyan hat a keto diéta az egerek szervezetére. Az állatokat nyolc hónapon keresztül tartották ketogén étrenden – ez nagyjából éveket jelent az emberi időszámításban.
Az eredmények meglepőek és aggasztóak:
Bár a vizsgálat állatkísérlet volt, a kutatók szerint fontos jelzés lehet arra, hogy a keto diéta embernél sem feltétlenül veszélytelen, ha hosszú ideig alkalmazzák.
Érdekesség, hogy amikor az egereket visszaállították normál étrendre, a glükózintolerancia részben visszafordult, ami arra utal, hogy a hatások legalább részben nem maradandók.
Számos korábbi, rövidebb idejű emberi vizsgálat azt mutatta, hogy a keto diéta:
Ezek az előnyök főleg a rövid távú vizsgálatokban jelentkeztek, illetve sok esetben nem volt világos, hogy maga a ketogén étrend hatása, vagy egyszerűen a testsúlycsökkenés állt a kedvező változások hátterében.
Ahogy egy áttekintő tanulmány is fogalmaz:
A ketogén diéták számos anyagcsere-paramétert javíthatnak, de hiányoznak a hosszú távú, nagy létszámú vizsgálatok, amelyek egyértelműen bizonyítanák, hogy biztonságosak.”
Egy 2024-es kutatásban például úgy állították be a keto diétát, hogy a résztvevők ne fogyjanak. A kutatók nem találtak javulást az inzulinérzékenységben vagy a glükóz feldolgozásában – vagyis a keto önmagában nem biztos, hogy előnyös, ha nincs súlycsökkenés.
Más tanulmányok arra hívták fel a figyelmet, hogy a hosszú távú ketogén étrend emelheti a koleszterinszintet és fokozhatja a szív-érrendszeri kockázatot.
A kutatók hangsúlyozzák: nem arról van szó, hogy a keto diéta rövid távon ne működne, hanem arról, hogy hosszabb időn át alkalmazva kockázatos lehet.
Ezért aki keto étrendet szeretne követni, annak mindenképpen érdemes: