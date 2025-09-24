Hírlevél

Ez a szuperétel lehet a cukorbetegség és a magas vérnyomás új ellenszere

A koreai konyha egyik legismertebb fogása, a kimcsi nemcsak különleges ízvilága miatt vált világszerte népszerűvé. Egy friss kutatás szerint a kimcsi rendszeres fogyasztása képes csökkenteni a vércukorszintet, a vérzsírokat és a vérnyomást is, így valódi szuperélelmiszerként tekinthetünk rá. A tudósok szerint az erjesztett zöldségekben rejlő probiotikus baktériumok ellensúlyozhatják még a magas sótartalom káros hatásait is.
A kimcsi hagyományosan kínai kelből, retekkel, fokhagymával, gyömbérrel és chilivel készül, majd fermentálással nyeri el gazdag ízét és jótékony hatásait. A SciTechDaily által ismertetett tanulmány egy 2011 és 2023 között készült vizsgálatsorozat eredményeit foglalta össze: kilenc humán kutatást elemeztek, amelyek kifejezetten a kimcsi fogyasztásának hatásait vizsgálták.

A kimcsi csökkentheti a vércukorszintet, a vérzsírokat és a vérnyomást is.
Fotó: ROMY ARROYO FERNANDEZ / NurPhoto

Az adatok azt mutatták, hogy a rendszeres kimcsifogyasztás:

  • mérsékelte az éhgyomri vércukorszintet,
  • csökkentette a trigliceridszintet,
  • enyhén, de kimutathatóan mérsékelte a szisztolés és diasztolés vérnyomást is.

Ha a kimcsi sótartalma magas, akkor mégis miért egészséges?

A felfedezés különösen azért figyelemre méltó, mert a kimcsi jelentős nátriumtartalommal bír. Normál esetben ez inkább a magas vérnyomás kockázatát növelné, ám a fermentáció során keletkező vegyületek és a jótékony baktériumok képesek ellensúlyozni a negatív hatásokat. Ez arra utal, hogy a kimcsi egyszerre ízletes étel és természetes probiotikum is.

Egyelőre csak Dél-Koreát vizsgálták, de valószínűleg máshol is hatásos

A tanulmányokat kizárólag Dél-Koreában végezték, így nem világos, mennyire általánosíthatók az eredmények más országokra és életmódbeli háttérrel rendelkező emberekre. A kutatók további vizsgálatokat sürgetnek különböző földrészeken, például az Egyesült Államokban és Európában is, hogy pontosabb képet kaphassanak a kimcsi egészségre gyakorolt hatásairól.

Szuperétel a jövő étrendjében?

A kimcsi a koreai gasztronómia büszkesége, de egyre inkább világtrenddé is válik. Ha a további kutatások megerősítik az eddigi eredményeket, az erjesztett zöldség hivatalosan is felkerülhet a szuperélelmiszerek listájára, és fontos szerepet kaphat a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében.

Hogyan együk?

Csakúgy, mint a magyar csemegeuborka, a kimcsi gyakorlatilag bármilyen sós étellel fogyasztható. Készülhet belőle leves, rizses egytálétel, de húsokhoz és halakhoz is kiválóan passzol. Ha valaki megkívánja, magában is eheti, de ma már kimcsi ízű nachos, burrito és koktél is készül.

A kimcsi kesernyés-sós íze az érés során erősödhet, így a régebben eltett kimcsi íze összetettebb, gazdagabb.

Az eredeti kimcsi receptjét itt találja

 

