Az ember, aki Trianon után újjáépítette a magyar oktatást

Pályája során Klebelsberg Kuno nemcsak intézkedéseket hozott, hanem víziót is adott: a „kultúrfölény” programját. Eszerint, ha a gazdasági és katonai mozgástér szűk, akkor a műveltségben és a tudományban kell előnyt szerezni. Éppen ezért a minisztériumot stratégiai központtá alakította, ahol a nemzeti megújulás hosszú távú tervét dolgozták ki.

Gróf Klebelsberg Kuno a magyar oktatás megújítója

Fotó: CC4

A nagy vízió: kultúrfölény és intézményépítés

Mindenekelőtt átszervezte és megerősítette a felsőoktatás intézményeit. A Kolozsvárról elűzött egyetemet Szegeden telepítette újra, miközben Debrecen fejlődését is felgyorsította. Ezzel párhuzamosan modern klinikákat, könyvtárakat és laboratóriumokat hozott létre, mert hitte, hogy a kutatás és a gyógyítás egymást erősítik.

Emellett Klebelsberg Kuno külföldi kulturális hídfőállásokat alapított. A Collegium Hungaricum-hálózat révén tehetséges magyar hallgatók és tudósok Berlinben, Rómában és Bécsben tanulhattak, majd tapasztalataikat hazahozták. Így a magyar tudomány nem bezárkózott, hanem bekapcsolódott a nemzetközi vérkeringésbe.

Iskolaépítések és a vidéki felemelkedés

Először is a legalsó szintet erősítette meg: a népoktatást. Tanyasi és falusi környezetben több ezer új tanterem és iskola épült, ami radikálisan csökkentette a hozzáférési különbségeket. Az új iskolahálózattal párhuzamosan tanítólakásokat, könyvtárakat és közösségi tereket is létesített, hogy a pedagógusok stabilan meg tudjanak telepedni a vidéken.

Másodszor a tanítóképzés színvonalát emelte. Korszerűbb tanterveket, tankönyveket és módszertani képzéseket vezetett be. Ráadásul a testnevelésnek és az egészségnevelésnek is hangsúlyt adott, mert meggyőződése szerint az iskolának a testi-lelki jólétet egyaránt szolgálnia kell. Így a mindennapok szintjén is kézzelfoghatóvá vált, mit jelent a kultúra mint nemzetstratégia.

Hogyan változott meg az oktatás Klebelsberg Kuno hatására?

Egyrészt kiszélesedett a hozzáférés. A vidéki gyerekek számára az iskola elérhetőbb lett, a tankötelezettség betartása pedig reális céllá vált. Az oktatás infrastruktúrája nemcsak mennyiségében, hanem minőségében is javult: új bútorok, jobb felszerelések, rendezett tantermek várták a diákokat. Ennek köszönhetően az alapműveltség gyorsabban terjedt, a lemorzsolódás mérséklődött.