Rendkívüli

Megnevezték Charlie Kirk gyilkosát

Klebelsberg Kuno

Az ember, aki Trianon után újjáépítette a magyar oktatást

Klebelsberg Kuno (1875–1932) jogászból lett államférfi, aki a trianoni sokk után a magyar felemelkedés legfőbb eszközének a kultúrát és az oktatás fejlesztését tekintette. Előbb belügyminiszterként, majd 1922 és 1931 között vallás- és közoktatásügyi miniszterként szolgált a Bethlen-kormányban. Klebelsberg Kuno korán felismerte, hogy a nemzet megtartó ereje az iskolákban, az egyetemekben és a tudományos életben rejlik.
Pályája során Klebelsberg Kuno nemcsak intézkedéseket hozott, hanem víziót is adott: a „kultúrfölény” programját. Eszerint, ha a gazdasági és katonai mozgástér szűk, akkor a műveltségben és a tudományban kell előnyt szerezni. Éppen ezért a minisztériumot stratégiai központtá alakította, ahol a nemzeti megújulás hosszú távú tervét dolgozták ki. 

Klebelsberg Kuno
Gróf Klebelsberg Kuno a magyar oktatás megújítója
Fotó: CC4

A nagy vízió: kultúrfölény és intézményépítés

Mindenekelőtt átszervezte és megerősítette a felsőoktatás intézményeit. A Kolozsvárról elűzött egyetemet Szegeden telepítette újra, miközben Debrecen fejlődését is felgyorsította. Ezzel párhuzamosan modern klinikákat, könyvtárakat és laboratóriumokat hozott létre, mert hitte, hogy a kutatás és a gyógyítás egymást erősítik.

Emellett Klebelsberg Kuno külföldi kulturális hídfőállásokat alapított. A Collegium Hungaricum-hálózat révén tehetséges magyar hallgatók és tudósok Berlinben, Rómában és Bécsben tanulhattak, majd tapasztalataikat hazahozták. Így a magyar tudomány nem bezárkózott, hanem bekapcsolódott a nemzetközi vérkeringésbe.

Iskolaépítések és a vidéki felemelkedés

  • Először is a legalsó szintet erősítette meg: a népoktatást. Tanyasi és falusi környezetben több ezer új tanterem és iskola épült, ami radikálisan csökkentette a hozzáférési különbségeket. Az új iskolahálózattal párhuzamosan tanítólakásokat, könyvtárakat és közösségi tereket is létesített, hogy a pedagógusok stabilan meg tudjanak telepedni a vidéken.
  • Másodszor a tanítóképzés színvonalát emelte. Korszerűbb tanterveket, tankönyveket és módszertani képzéseket vezetett be. Ráadásul a testnevelésnek és az egészségnevelésnek is hangsúlyt adott, mert meggyőződése szerint az iskolának a testi-lelki jólétet egyaránt szolgálnia kell. Így a mindennapok szintjén is kézzelfoghatóvá vált, mit jelent a kultúra mint nemzetstratégia. 

Hogyan változott meg az oktatás Klebelsberg Kuno hatására?

Egyrészt kiszélesedett a hozzáférés. A vidéki gyerekek számára az iskola elérhetőbb lett, a tankötelezettség betartása pedig reális céllá vált. Az oktatás infrastruktúrája nemcsak mennyiségében, hanem minőségében is javult: új bútorok, jobb felszerelések, rendezett tantermek várták a diákokat. Ennek köszönhetően az alapműveltség gyorsabban terjedt, a lemorzsolódás mérséklődött.

Galéria: Archív képeken a magyar oktatás
1/20
1914, Pécs – a jezsuita Pius Gimnázium és Internátus tanterme

Másrészt az egyetemek és a kutatóhelyek megerősödtek. A professzori utánpótlásra odafigyelt, a tehetségek hazahozatalát ösztöndíjakkal és karrierutakkal segítette. Ugyanakkor a tantervek fokozatosan modernizálódtak: nagyobb tér jutott a természettudományoknak, az idegen nyelveknek és a gyakorlati ismereteknek. Így az oktatás nemcsak a múlt örökségét őrizte, hanem a jövő gazdasági és kulturális kihívásaira is választ adott.

Tudomány, sport, nemzeti közművelődés

Klebelsberg Kuno egyszerre gondolkodott a csúcsteljesítmény és a széles tömegek művelődése felől. Egyrészt világszínvonalú kutatói környezetet épített, és olyan tudósokat támogatott, akik később nemzetközi elismerést hoztak Magyarországnak. Másrészt a népházak, könyvtárak és múzeumok hálózatát is szorgalmazta, hogy az oktatás élethosszig tartó folyamattá váljon.

150 éve született Klebelsberg Kuno, oktatás, iskola, fejlesztés, KlebelsbergKuno150, archív, retro, Fortepan, galéria, 2025
1955, Budapest XIII. – Nővér (Kilián György) utca 15-17. Általános Iskola (később Németh László Gimnázium)
Fotó: Fortepan/Reményi József / Fortepan/Reményi József

Ezzel párhuzamosan a testnevelés ügyét állami rangra emelte. A sport nem pusztán szabadidő volt számára, hanem a közösségformálás, a fegyelem és az egészség szolgálata. Ez a gondolat beépült az iskolai mindennapokba, és hosszú távon is javította a diákok életminőségét.

Örökség és tanulságok

Összegzésképp elmondható: Klebelsberg Kuno öröksége nem csupán épületek és jogszabályok együttese. Inkább egy olyan szemlélet, amely szerint a nemzeti megújulás legbiztosabb útja a tudás és az oktatás következetes fejlesztése. Bár programja a maga korának politikai és ideológiai keretei között született, időtállóságát éppen a stratégiai gondolkodás adja.

Végül a tanulság világos. Ha az oktatás egyszerre szolgál hozzáférést, minőséget és nemzetközi nyitottságot, akkor valódi társadalmi mobilitást teremthet. Klebelsberg Kuno munkássága azt üzeni a jelennek: a kulturális beruházás nem költség, hanem a jövő legjobb befektetése.

 

