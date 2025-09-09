A klímaváltozás miatt nem mindegy, mivel trágyázzuk a növényeinket

Az emberi tevékenység hatására a főbb üvegházhatású gázok, azaz a szén-dioxid (CO2), a dinitrogén-oxid (N2O) és a metán (CH4) légköri mennyisége megsokszorozódott az ipari forradalom óta, melynek eredménye a napjainkban egyre jelentősebb mértékben tapasztalható klímaváltozás. Az üvegházhatású gázok legjelentősebb emberi eredetű forrása az ipar mellett a mezőgazdaság, ezen belül pedig nem elhanyagolható mértékű a növénytermesztéshez köthető kibocsátás. Ezért kiemelt jelentőségű a tápanyag-utánpótlási módszerek vizsgálata a klímaváltozás szempontjából, amellett hogy a vetett növények termésátlagainak fenntartása is fontos az élelmiszer-biztonság miatt.

Trágyázás a klímaváltozás árnyékában

A HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpontjában, Martonvásáron 1955-ben beállított és azóta is tartó tartamkísérletben a HUN-REN ATK Talajtani Intézet kutatói azt vizsgálták, hogy a műtrágyázás, a szervestrágyázás, valamint a műtrágya és szervestrágya kombinációja hogyan befolyásolják a csernozjom talajok fizikai és kémiai tulajdonságait, a CO2, N2O, CH4 kibocsátását, illetve a vetett növények termésátlagát.

A legnagyobb CO2-, ezzel ellentétben pedig a legkisebb N2O-kibocsátást a szervestrágyázás eredményezte, míg a műtrágyázott kezelésekben minden esetben kiemelkedően nagy N2O-kibocsátással lehetett számolni. A megfigyelt különbségek alapvetően a különböző trágyatípusok hatására kialakuló eltérő talajkörnyezettel magyarázhatók. A CH4-kibocsátás egyik trágyaféleség hatására sem volt jelentős.

Amellett, hogy nagyobb mértékű üvegházhatású gáz kibocsátással lehetett számolni a kombinált trágyázás (műtrágya + szerves trágya) esetében, ez eredményezte a legjobb kukorica terméshozamokat is, így a teljesebb rendszert vizsgálva ez a módszer lehet a leghatékonyabb a csernozjom talajok művelésére.

