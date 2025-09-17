Hírlevél

Létfontosságú szervünk, a vese, rendszerint csendben dolgozik, észrevétlenül végzi napi feladatait. A krónikus vesebetegség azonban alattomosan, gyakran tünetmentesen kezdődik, és csak előrehaladott állapotban derül ki. Éppen ezért különösen fontos a korai felismerés és a megelőzés, hiszen az időben elkezdett kezelés jelentősen lassíthatja a szerv pusztulását.
Az emberi szervezetben két vese működik, amelyek nap mint nap óriási mennyiségű feladatot látnak el. Szabályozzák a test folyadékegyensúlyát és a vérnyomást, hormonokat termelnek, valamint kiszűrik a méreganyagokat, legyen szó alkoholfogyasztásról vagy gyógyszerek lebontásáról. A modern életmód azonban komoly terhet ró rájuk: a mozgáshiány, a gyorsételek és a tartós stressz mind hozzájárulnak a károsodásukhoz, ami krónikus vesebetegséghez vezethet.

A krónikus vesebetegség jelei gyakran alig észrevehetőek.
Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Hogyan ismerhető fel a krónikus vesebetegség?

A betegség felismerése nehéz, mivel a vesefájdalmat sokan egyszerű hátfájásnak vélik. 

A tipikus tünetek közé tartozik a vizesedés, a magas vérnyomás, de előrehaladott állapotban 

  • étvágytalanság, 
  • fogyás,
  •  légszomj 
  • és szürkés bőrszín is jelentkezhet.

Különösen figyelniük kell azoknak, akik fokozott kockázatnak vannak kitéve:

  • cukorbetegek,
  • tartósan magas vérnyomással élők,
  • autoimmun betegséggel küzdők (pl. vaszkulitisz, kollagenózis),
  • rendszeres fájdalomcsillapító-szedők,
  • illetve öröklött vesebetegségben szenvedők, például cisztás vesék esetén.

Mit mutat a vizelet és a vér?

Az orvosok vér- és vizeletvizsgálattal állapíthatják meg a vesék állapotát. A sötét vizelet intő jel lehet, de egyértelmű választ csak a laborvizsgálatok adnak. A kreatinin-szint kiemelten fontos: ez az anyag a szervezet anyagcseréjének mellékterméke, amelyet az egészséges vesék kiszűrnek. 

Emelkedett értéke arra utal, hogy a szerv már nem működik megfelelően.

Hogyan lassítható a romlás?

Ha a vesében egyszer kár keletkezik, az többnyire visszafordíthatatlan. A kezelés ezért elsősorban a romlás lassítására összpontosít. A leggyakoribb okokat – a diabéteszt és a magas vérnyomást – elsősorban gyógyszeresen kell kezelni. Emellett a pácienseknek életmódváltásra is szükségük van:

  • rendszeres mozgás,
  • kiegyensúlyozott étrend,
  • a vesét károsító ételek kerülése,
  • és a megfelelő folyadékbevitel mind alapvető.

A legrosszabb forgatókönyv: dialízis vagy transzplantáció

Kezeletlen vagy későn felfedezett krónikus vesebetegség esetén előfordulhat, hogy a szerv teljesen felmondja a szolgálatot. Ilyenkor a betegnek művesekezelésre (dialízisre) van szüksége, amely során gép szűri meg a vért. Súlyos esetben pedig csak a szervátültetés jelenthet megoldást.

 

