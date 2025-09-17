Az emberi szervezetben két vese működik, amelyek nap mint nap óriási mennyiségű feladatot látnak el. Szabályozzák a test folyadékegyensúlyát és a vérnyomást, hormonokat termelnek, valamint kiszűrik a méreganyagokat, legyen szó alkoholfogyasztásról vagy gyógyszerek lebontásáról. A modern életmód azonban komoly terhet ró rájuk: a mozgáshiány, a gyorsételek és a tartós stressz mind hozzájárulnak a károsodásukhoz, ami krónikus vesebetegséghez vezethet.
A betegség felismerése nehéz, mivel a vesefájdalmat sokan egyszerű hátfájásnak vélik.
A tipikus tünetek közé tartozik a vizesedés, a magas vérnyomás, de előrehaladott állapotban
Különösen figyelniük kell azoknak, akik fokozott kockázatnak vannak kitéve:
Az orvosok vér- és vizeletvizsgálattal állapíthatják meg a vesék állapotát. A sötét vizelet intő jel lehet, de egyértelmű választ csak a laborvizsgálatok adnak. A kreatinin-szint kiemelten fontos: ez az anyag a szervezet anyagcseréjének mellékterméke, amelyet az egészséges vesék kiszűrnek.
Emelkedett értéke arra utal, hogy a szerv már nem működik megfelelően.
Ha a vesében egyszer kár keletkezik, az többnyire visszafordíthatatlan. A kezelés ezért elsősorban a romlás lassítására összpontosít. A leggyakoribb okokat – a diabéteszt és a magas vérnyomást – elsősorban gyógyszeresen kell kezelni. Emellett a pácienseknek életmódváltásra is szükségük van:
Kezeletlen vagy későn felfedezett krónikus vesebetegség esetén előfordulhat, hogy a szerv teljesen felmondja a szolgálatot. Ilyenkor a betegnek művesekezelésre (dialízisre) van szüksége, amely során gép szűri meg a vért. Súlyos esetben pedig csak a szervátültetés jelenthet megoldást.