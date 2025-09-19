Döbbenet: a világ legősibb piramisát nem az emberek építhették

A legősibb piramis létezésével kapcsolatos elmélet alapja, hogy a Gunung Padang nem pusztán természetes domb, hanem rétegekben épített szerkezet, amelyet ősi közösségek alakíthattak ki. Az indonéz tudósok geológiai vizsgálatai szerint az andezitkőből felépülő lépcsős teraszok alatt mesterségesen átalakított, több ezer éves rétegek rejtőznek. A radiokarbonos mérések alapján egyes részek akár 25 ezer évesek is lehetnek – ez pedig teljesen felborítaná az emberi történelemről alkotott képet.

Felvétel a Gunung Padangról, amelyet többen a legősibb piramisnak tartanak.

Fotó: Wikimedia Commons

Kik lehettek a legősibb piramis építői?

A hivatalos történelemtudomány jelenlegi álláspontja szerint az emberiség csak a mezőgazdaság elterjedése után, körülbelül 11 ezer évvel ezelőtt kezdett bonyolult építészeti megoldásokat alkalmazni. Ha azonban a Gunung Padang valóban emberi kéz munkája, az azt jelentené, hogy a vadászó-gyűjtögető korszak közösségei már képesek voltak monumentális építmények létrehozására. Ez egy csapásra átírná a civilizációk fejlődésének kronológiáját.

A kutatás vezetője, Danny Hilman Natawidjaja, az Indonéz Tudományos Intézet geológusa úgy véli: a helyszínen a természetes dombot fokozatosan alakították át, előbb alapot építve, majd később újabb és újabb teraszokat hozzáadva.

Így jöhetett létre a több szintből álló piramisszerű szerkezet, amelyet a helyiek szent helyként tiszteltek.

Más tudósok szerint a legősibb piramist nem emberek építették, hanem a természet hozta létre

A merész elmélet azonban komoly vitákat váltott ki a nemzetközi régésztársadalomban. Több szakértő szerint nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a Gunung Padang valóban emberi kéz alkotta piramis lenne.

Flint Dibble, a Cardiffi Egyetem régésze például úgy véli, hogy

a lejtőkön összegyűlt kövek természetes folyamatok révén is piramisszerű formát ölthetnek.

Bill Farley, a Southern Connecticut State University oktatója rámutatott: bár a talajmintákban valóban találtak 27 ezer éves üledékeket, ezekben semmilyen közvetlen emberi tevékenységre utaló nyom – például szénmaradvány vagy csont – nem bukkant fel.