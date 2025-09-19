Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült a titok: Donald Trump ezt ajánlotta fel Zelenszkijnek a békékért cserébe

piramis

Döbbenet: a világ legősibb piramisát nem az emberek építhették

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy tanulmány szerint Indonézia szívében található a világ egyik legnagyobb rejtélye, a Gunung Padang. Az építményt sokan a Föld legősibb piramisának tartják. Egyes kutatók azt állítják, hogy a monumentális kőszerkezet 25 ezer évvel ezelőtt készülhetett; jóval korábban, mint az egyiptomi piramisok. Más szakértők viszont természetes eredetű képződménynek vélik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
piramisépítménydombrejtélyGunung PadangIndonézia

A legősibb piramis létezésével kapcsolatos elmélet alapja, hogy a Gunung Padang nem pusztán természetes domb, hanem rétegekben épített szerkezet, amelyet ősi közösségek alakíthattak ki. Az indonéz tudósok geológiai vizsgálatai szerint az andezitkőből felépülő lépcsős teraszok alatt mesterségesen átalakított, több ezer éves rétegek rejtőznek. A radiokarbonos mérések alapján egyes részek akár 25 ezer évesek is lehetnek – ez pedig teljesen felborítaná az emberi történelemről alkotott képet.

Felvétel a Gunung Padangról, amelyet többen a legősibb piramisnak tartanak.
Felvétel a Gunung Padangról, amelyet többen a legősibb piramisnak tartanak.
Fotó: Wikimedia Commons

Kik lehettek a legősibb piramis építői?

A hivatalos történelemtudomány jelenlegi álláspontja szerint az emberiség csak a mezőgazdaság elterjedése után, körülbelül 11 ezer évvel ezelőtt kezdett bonyolult építészeti megoldásokat alkalmazni. Ha azonban a Gunung Padang valóban emberi kéz munkája, az azt jelentené, hogy a vadászó-gyűjtögető korszak közösségei már képesek voltak monumentális építmények létrehozására. Ez egy csapásra átírná a civilizációk fejlődésének kronológiáját.

A kutatás vezetője, Danny Hilman Natawidjaja, az Indonéz Tudományos Intézet geológusa úgy véli: a helyszínen a természetes dombot fokozatosan alakították át, előbb alapot építve, majd később újabb és újabb teraszokat hozzáadva. 

Így jöhetett létre a több szintből álló piramisszerű szerkezet, amelyet a helyiek szent helyként tiszteltek.

Más tudósok szerint a legősibb piramist nem emberek építették, hanem a természet hozta létre

A merész elmélet azonban komoly vitákat váltott ki a nemzetközi régésztársadalomban. Több szakértő szerint nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a Gunung Padang valóban emberi kéz alkotta piramis lenne.

Flint Dibble, a Cardiffi Egyetem régésze például úgy véli, hogy 

a lejtőkön összegyűlt kövek természetes folyamatok révén is piramisszerű formát ölthetnek.

Bill Farley, a Southern Connecticut State University oktatója rámutatott: bár a talajmintákban valóban találtak 27 ezer éves üledékeket, ezekben semmilyen közvetlen emberi tevékenységre utaló nyom – például szénmaradvány vagy csont – nem bukkant fel.

A vitát tovább fokozza, hogy a kutatást közlő folyóirat, az Archaeological Prospection saját vizsgálatot indított a publikáció módszertani hátterével kapcsolatban. Ez arra utal, hogy a tudományos közösség még korántsem fogadta el egyértelműen a szenzációs állításokat.

Egy új Göbekli Tepe?

A Gunung Padang körüli diskurzus sokaknak a törökországi Göbekli Tepe felfedezését idézi fel, amely a maga 11 600 éves korával szintén megdöntötte a történelem korábbi értelmezéseit. 

Ha valóban Indonéziában áll a legősibb piramis, az nemcsak a délkelet-ázsiai régió, hanem az egész emberiség történelmét felforgatná.

Egyelőre azonban a Gunung Padang titka megoldatlan marad: a szent hegy lehet a világ legrégebbi ember alkotta építménye, de az sem kizárható, hogy csupán a természet szokatlan játéka.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!