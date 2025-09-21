Hihetetlen, de ez a hétköznapi étel lehet a szívbetegségek ellenszere

A lencse a hüvelyesek családjába tartozik, és világszerte az egyik legnépszerűbb növényi fehérjeforrásnak számít. Számos fajtája ismert: a barna és zöld lencsét gyakran használják levesekben és főzelékekben, a sárga és vörös változat inkább krémes, gyorsan fő, míg a fekete (beluga) lencse különleges, diós ízéről ismert. A lencse tápláló ereje abban rejlik, hogy egyszerre gazdag fehérjében, rostban, B-vitaminokban és ásványi anyagokban, így vasban, magnéziumban, káliumban és cinkben is. Különösen kiemelkedő a foláttartalma, amely az idegrendszer és a sejtosztódás számára nélkülözhetetlen; egyetlen adag lencse akár a napi szükséglet nagy részét fedezheti.

Fekete (beluga) lencse

Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Mindemellett jelentős mennyiségű növényi antioxidánst tartalmaz, köztük polifenolokat és flavonoidokat, amelyek hozzájárulhatnak a sejtek védelméhez és a gyulladások mérsékléséhez.

Ezek a bioaktív vegyületek sok esetben lassítják az öregedési folyamatokat, csökkentik a krónikus betegségek kialakulásának esélyét, és erősítik a szervezet természetes védekezőrendszerét.

Hogyan hat az egészségre a lencse?

A lencse rendszeres fogyasztása több szempontból is kedvezően befolyásolja a szervezet működését. Szívbarát élelmiszer, mert magas rosttartalma segíthet a koleszterinszint csökkentésében, főként az LDL, vagyis a „rossz” koleszterin mérséklésében.

A benne lévő folát és magnézium támogatja az érrendszer egészségét, míg a kálium hozzájárul a vérnyomás normalizálásához.

Nem véletlen, hogy számos vizsgálat a lencsét a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is kiemeli.

A cukorbetegek és inzulinrezisztenciával küzdők számára különösen hasznos, hiszen a lencse alacsony glikémiás indexszel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy csak lassan emeli meg a vércukorszintet. Magas rosttartalmának köszönhetően a szénhidrátok lassabban szívódnak fel, így elkerülhetők a hirtelen vércukor-ingadozások. Több kutatás bizonyítja, hogy a lencse rendszeres fogyasztása javíthatja az inzulinérzékenységet és csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát.

A lencse a testsúly szabályozásában is segíthet.

Mivel fehérjében és rostban gazdag, hosszabb ideig biztosít teltségérzetet, így kevesebb az esély a túlevésre. Kalóriatartalma alacsony, ezért ideális választás lehet diétázóknak és mindazoknak, akik szeretnék egészséges módon kordában tartani testsúlyukat.