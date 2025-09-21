Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
étrend

Hihetetlen, de ez a hétköznapi étel lehet a szívbetegségek ellenszere

30 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A lencse első pillantásra egyszerű, szerény hüvelyesnek tűnhet, ám valójában igazi szuperélelmiszer, amelynek rendszeres fogyasztása számos egészségügyi előnnyel járhat. A lencse fehérjében, rostban és ásványi anyagokban gazdag, miközben kalóriatartalma alacsony, ezért ideális választás mindazoknak, akik egészségesebben szeretnének táplálkozni. De mit tartalmaz pontosan, hogyan hat a szervezetünkre, és milyen formában érdemes fogyasztani?
Link másolása
Vágólapra másolva!
étrendlencsefogyasztáslencsefőzeléktáplálkozástudománylencseegészséges életmódlencselevestáplálkozás

A lencse a hüvelyesek családjába tartozik, és világszerte az egyik legnépszerűbb növényi fehérjeforrásnak számít. Számos fajtája ismert: a barna és zöld lencsét gyakran használják levesekben és főzelékekben, a sárga és vörös változat inkább krémes, gyorsan fő, míg a fekete (beluga) lencse különleges, diós ízéről ismert. A lencse tápláló ereje abban rejlik, hogy egyszerre gazdag fehérjében, rostban, B-vitaminokban és ásványi anyagokban, így vasban, magnéziumban, káliumban és cinkben is. Különösen kiemelkedő a foláttartalma, amely az idegrendszer és a sejtosztódás számára nélkülözhetetlen; egyetlen adag lencse akár a napi szükséglet nagy részét fedezheti.

Fekete (beluga) lencse
Fekete (beluga) lencse
Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Mindemellett jelentős mennyiségű növényi antioxidánst tartalmaz, köztük polifenolokat és flavonoidokat, amelyek hozzájárulhatnak a sejtek védelméhez és a gyulladások mérsékléséhez. 

Ezek a bioaktív vegyületek sok esetben lassítják az öregedési folyamatokat, csökkentik a krónikus betegségek kialakulásának esélyét, és erősítik a szervezet természetes védekezőrendszerét.

Hogyan hat az egészségre a lencse?

A lencse rendszeres fogyasztása több szempontból is kedvezően befolyásolja a szervezet működését. Szívbarát élelmiszer, mert magas rosttartalma segíthet a koleszterinszint csökkentésében, főként az LDL, vagyis a „rossz” koleszterin mérséklésében. 

A benne lévő folát és magnézium támogatja az érrendszer egészségét, míg a kálium hozzájárul a vérnyomás normalizálásához. 

Nem véletlen, hogy számos vizsgálat a lencsét a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is kiemeli.

A cukorbetegek és inzulinrezisztenciával küzdők számára különösen hasznos, hiszen a lencse alacsony glikémiás indexszel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy csak lassan emeli meg a vércukorszintet. Magas rosttartalmának köszönhetően a szénhidrátok lassabban szívódnak fel, így elkerülhetők a hirtelen vércukor-ingadozások. Több kutatás bizonyítja, hogy a lencse rendszeres fogyasztása javíthatja az inzulinérzékenységet és csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát.

A lencse a testsúly szabályozásában is segíthet.

Mivel fehérjében és rostban gazdag, hosszabb ideig biztosít teltségérzetet, így kevesebb az esély a túlevésre. Kalóriatartalma alacsony, ezért ideális választás lehet diétázóknak és mindazoknak, akik szeretnék egészséges módon kordában tartani testsúlyukat.

Az emésztőrendszerre is jótékonyan hat: a rostok elősegítik a rendszeres bélmozgást, megelőzhetik a székrekedést, és hozzájárulnak a bélflóra egészségéhez is. A lencse rostjai fermentálódnak a bélben, ami táplálja a jótékony baktériumokat, így prebiotikus hatással bír. Ez hosszú távon nemcsak az emésztést, hanem az immunrendszer működését is támogatja.

Az antioxidáns tartalom miatt a lencse védelmet nyújthat a sejtkárosodások ellen, és bár az emberi vizsgálatok még nem teljes körűek, 

az eddigi eredmények ígéretesek a daganatos és gyulladásos betegségek megelőzésében is.

A lencse a sejtkárosodás, és így akár a rák ellen is védhet.
A lencse a sejtkárosodás, és így akár a rák ellen is védhet.
Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

A lencsefogyasztás hátrányai

Mint minden hüvelyes, a lencse is tartalmaz úgynevezett antinutrienseket, például fitátokat és lektineket, amelyek csökkenthetik bizonyos ásványi anyagok felszívódását, illetve érzékenyebb emésztőrendszerűeknél puffadást okozhatnak. Szerencsére ezek az anyagok hőkezeléssel nagyrészt lebomlanak, így a helyes előkészítés sokat számít.

A lencse előzetes áztatása és megfelelő főzése jelentősen mérsékli az antinutriensek mennyiségét, és könnyebben emészthetővé teszi az ételt.

Ezért ajánlott mindig alaposan megmosni, szükség esetén beáztatni, majd kellően puhára főzni. Így a kellemetlen mellékhatások nagy részét elkerülhetjük, miközben a tápanyagok megmaradnak.

Hogyan érdemes a lencsét fogyasztani?

A lencse sokoldalúsága miatt rendkívül változatos módon beilleszthető a mindennapi étrendbe. A klasszikus lencsefőzelék mellett levesként, salátában, köretként vagy akár húspótlóként is fogyasztható. 

  • A vörös és sárga lencse különösen jó alapja lehet krémleveseknek és curry-knek, 
  • a barna és zöld változat pedig jól bírja a hosszabb főzést, ezért ragukban és pörköltekben is megállja a helyét.

Érdemes C-vitaminban gazdag alapanyagokkal, például friss zöldségekkel vagy citromlével együtt fogyasztani, mert ez segíti a növényi vas felszívódását. Akár heti több alkalommal is beilleszthető az étrendbe, és már fél csésze főtt lencse is jelentős mennyiségű fehérjét, rostot és vitamint biztosít.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!