Hihetetlen, de ez a hétköznapi étel lehet a szívbetegségek ellenszere

A lencse a hüvelyesek családjába tartozik, és világszerte az egyik legnépszerűbb növényi fehérjeforrásnak számít. Számos fajtája ismert: a barna és zöld lencsét gyakran használják levesekben és főzelékekben, a sárga és vörös változat inkább krémes, gyorsan fő, míg a fekete (beluga) lencse különleges, diós ízéről ismert. A lencse tápláló ereje abban rejlik, hogy egyszerre gazdag fehérjében, rostban, B-vitaminokban és ásványi anyagokban, így vasban, magnéziumban, káliumban és cinkben is. Különösen kiemelkedő a foláttartalma, amely az idegrendszer és a sejtosztódás számára nélkülözhetetlen; egyetlen adag lencse akár a napi szükséglet nagy részét fedezheti.
Mindemellett jelentős mennyiségű növényi antioxidánst tartalmaz, köztük polifenolokat és flavonoidokat, amelyek hozzájárulhatnak a sejtek védelméhez és a gyulladások mérsékléséhez.
Ezek a bioaktív vegyületek sok esetben lassítják az öregedési folyamatokat, csökkentik a krónikus betegségek kialakulásának esélyét, és erősítik a szervezet természetes védekezőrendszerét.
A lencse rendszeres fogyasztása több szempontból is kedvezően befolyásolja a szervezet működését. Szívbarát élelmiszer, mert magas rosttartalma segíthet a koleszterinszint csökkentésében, főként az LDL, vagyis a „rossz” koleszterin mérséklésében.
A benne lévő folát és magnézium támogatja az érrendszer egészségét, míg a kálium hozzájárul a vérnyomás normalizálásához.
Nem véletlen, hogy számos vizsgálat a lencsét a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is kiemeli.
A cukorbetegek és inzulinrezisztenciával küzdők számára különösen hasznos, hiszen a lencse alacsony glikémiás indexszel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy csak lassan emeli meg a vércukorszintet. Magas rosttartalmának köszönhetően a szénhidrátok lassabban szívódnak fel, így elkerülhetők a hirtelen vércukor-ingadozások. Több kutatás bizonyítja, hogy a lencse rendszeres fogyasztása javíthatja az inzulinérzékenységet és csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát.
A lencse a testsúly szabályozásában is segíthet.
Mivel fehérjében és rostban gazdag, hosszabb ideig biztosít teltségérzetet, így kevesebb az esély a túlevésre. Kalóriatartalma alacsony, ezért ideális választás lehet diétázóknak és mindazoknak, akik szeretnék egészséges módon kordában tartani testsúlyukat.
Az emésztőrendszerre is jótékonyan hat: a rostok elősegítik a rendszeres bélmozgást, megelőzhetik a székrekedést, és hozzájárulnak a bélflóra egészségéhez is. A lencse rostjai fermentálódnak a bélben, ami táplálja a jótékony baktériumokat, így prebiotikus hatással bír. Ez hosszú távon nemcsak az emésztést, hanem az immunrendszer működését is támogatja.
Az antioxidáns tartalom miatt a lencse védelmet nyújthat a sejtkárosodások ellen, és bár az emberi vizsgálatok még nem teljes körűek,
az eddigi eredmények ígéretesek a daganatos és gyulladásos betegségek megelőzésében is.
Mint minden hüvelyes, a lencse is tartalmaz úgynevezett antinutrienseket, például fitátokat és lektineket, amelyek csökkenthetik bizonyos ásványi anyagok felszívódását, illetve érzékenyebb emésztőrendszerűeknél puffadást okozhatnak. Szerencsére ezek az anyagok hőkezeléssel nagyrészt lebomlanak, így a helyes előkészítés sokat számít.
A lencse előzetes áztatása és megfelelő főzése jelentősen mérsékli az antinutriensek mennyiségét, és könnyebben emészthetővé teszi az ételt.
Ezért ajánlott mindig alaposan megmosni, szükség esetén beáztatni, majd kellően puhára főzni. Így a kellemetlen mellékhatások nagy részét elkerülhetjük, miközben a tápanyagok megmaradnak.
A lencse sokoldalúsága miatt rendkívül változatos módon beilleszthető a mindennapi étrendbe. A klasszikus lencsefőzelék mellett levesként, salátában, köretként vagy akár húspótlóként is fogyasztható.
Érdemes C-vitaminban gazdag alapanyagokkal, például friss zöldségekkel vagy citromlével együtt fogyasztani, mert ez segíti a növényi vas felszívódását. Akár heti több alkalommal is beilleszthető az étrendbe, és már fél csésze főtt lencse is jelentős mennyiségű fehérjét, rostot és vitamint biztosít.