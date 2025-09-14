Megfejtették, hogyan kommunikálhatunk a macskákkal

A hatékony macska kommunikáció titka nem más, mint a szemszűkítés és lassú pislogás: ha ilyen, nyugodt mosolyra emlékeztető gesztust teszünk, a macskák hajlamosak viszonozni azt, függetlenül attól, ismerősök vagyunk számukra, vagy sem.

Két kísérletben vizsgálták a jelenséget. Az elsőben 21 házi cica és gazdáik vettek részt, és kiderült: ha a gazdik a macskákra pislogtak, azok gyakrabban pislogtak vissza, mint amikor semmi nem történt.

A macska kommunikáció titka: így beszélgessünk a cicákkal

A második kísérletben 24 cicát figyeltek meg nyolc háztartásból. A kutatók idegen személyekként, lassú pislogással próbálták megnyerni a négylábúak bizalmát. Amikor csak bámulták őket, a macskák távolságtartóbbak voltak, de lassú pislogásra nemcsak visszapislogtak, hanem közelebb is merészkedtek a nyújtott kézhez.

A Sussex Egyetem pszichológusa, Karen McComb szerint ez az első olyan kísérlet, ami tudományosan vizsgálta a lassú pislogás szerepét a macska–ember kommunikációban.

Ezt a módszert bárki kipróbálhatja otthon: nézzünk barátságosan a macskára, kicsit hunyjuk le a szemünket, majd lassan nyissuk ki újra. Így könnyen „beszélgetést” kezdeményezhetünk kedvencünkkel.

Miért működik mindez?

A macska a hosszan tartó szemkontaktust fenyegetésnek érezheti, míg a lassú pislogást barátságos jelként fogja fel.

Lehet, hogy azért alakult ki ez a viselkedés, mert az embereknek tetszett, így a macskák – akárcsak a kutyák – érzékenyebb társainkká váltak, mint korábban hittük.

Tudományos szempontból is fontos felismerni, mennyire értik és viszonozzák a macskák az emberi jeleket. Ez nemcsak erősítheti a gazdi és a cica kapcsolatát, hanem segíthet csökkenteni a stresszt is az állatorvosnál vagy a menhelyen.