Megvan a magas vérnyomás leghatékonyabb ellenszere

Világszerte 1,3 milliárd ember szenved magas vérnyomásban, és az esetek felében a betegség nincs megfelelően kontrollálva, gyakran a kezelésre sem reagál. Az érintetteknél sokkal nagyobb a szívinfarktus, a stroke, a vesebetegség és a korai halál kockázata. Az Egyesült Királyságban körülbelül 14 millió ember érintett.

A nemzetközi BaxHTN vizsgálatot Bryan Williams professzor (UCL Szív- és Érrendszeri Tudományok Intézete) vezette az AstraZeneca támogatásával. Az új, szájon át szedhető baxdrostat hatóanyagot 214 klinikán, közel 800 beteg bevonásával tesztelték. Az eredményeket 2025. augusztus 30-án mutatták be a Madridi Európai Kardiológus Társaság kongresszusán, a részletes tanulmány pedig a New England Journal of Medicine folyóiratban jelent meg.

Hatékony volt a magas vérnyomást csökkentő új gyógyszer

A vizsgálat szerint 12 hét után a baxdrostatot szedők vérnyomása átlagosan 9–10 Hgmm-rel jobban csökkent, mint a placebócsoporté. A betegek 40 százaléka elérte az egészséges értéket, míg a placebót kapóknál ez az arány kevesebb mint 20 százalék volt.

Williams professzor így nyilatkozott:

A III. fázisú BaxHTN vizsgálatban a baxdrostat közel 10 Hgmm-rel csökkentette a szisztolés vérnyomást. Ez számottevően kisebb szívinfarktus-, stroke-, szívelégtelenség- és vesebetegség-kockázatot jelent.”

Hogyan hat a baxdrostat? Célkeresztben az aldoszteron hormon

A vérnyomást erősen befolyásolja az aldoszteron hormon, amely a vesék só- és vízháztartását szabályozza. Ha túl sok termelődik belőle, só- és vízvisszatartás alakul ki, ami magas vérnyomást okoz és nehezen kezelhetővé teszi. A baxdrostat gátolja az aldoszteron termelődését, így közvetlenül a magas vérnyomás egyik fő okát célozza.

Williams professzor szerint „ezek az eredmények fontos előrelépést jelentenek a kezelésben és a nehezen kontrollálható vérnyomás okainak megértésében. A hipertóniások fele nincs megfelelően beállítva, és a valós szám valószínűleg még magasabb, mióta a célvérnyomás alacsonyabb, mint korábban.

Azoknál, akiknél a magas vérnyomás kezeletlen maradt vagy a szokásos terápiákra sem reagált, a baxdrostat napi 1–2 mg adagban, a meglévő kezelés mellett, tartósan csökkentette a vérnyomást, és a hatás akár 32 hétig is fennmaradt.

Nem jelentkeztek váratlan mellékhatások sem. Mindez arra utal, hogy az aldoszteron központi szerepet játszik a nehezen kezelhető hipertónia kialakulásában, és a jövőben hatékonyabb terápiák alapja lehet.