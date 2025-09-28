Nem is sejtetted: halálos betegségtől menthet meg a magnézium

A vastagbélrák a világ egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése, amely évente közel kétmillió embert érint. Régóta ismert, hogy az étrend és a bélflóra állapota jelentősen befolyásolja a betegség kialakulásának kockázatát. A mostani vizsgálatban a kutatók arra voltak kíváncsiak, vajon a magnézium szedése képes-e kedvező irányba befolyásolni a bél mikrobiomját, és ezáltal csökkenteni a daganatképződést.
A kísérletben 240 olyan személy vett részt, akiknél korábban már találtak vastagbélpolipokat, amelyek a daganat előszobájának tekinthetők. A résztvevőket két csoportra osztották: az egyik magnéziumot kapott, a másik placebót.
Az eredmények megdöbbentőek voltak. A magnéziumot szedők bélrendszerében megnőtt a Carnobacterium maltaromaticum és a Faecalibacterium prausnitzii baktériumok aránya.
Ezek a baktériumok képesek a bélben D-vitamint előállítani, amelyről korábban kimutatták, hogy helyi védelmet nyújthat a daganatok kialakulása ellen.
Érdekesség, hogy a pozitív hatás nem mindenkinél jelentkezett egyformán. A nők esetében látványosabbnak tűnt a változás, ami feltehetően az ösztrogén szerepével magyarázható, hiszen ez a hormon segíti a magnézium sejtekbe jutását.
A kutatók a genetikai hátteret is vizsgálták. Kiderült, hogy a TRPM7 gén változatai befolyásolják, ki mennyire profitál a magnéziumból.
Ez a felismerés alátámasztja a precíziós orvoslás fontosságát: nem minden emberre hat egyformán ugyanaz a kezelés vagy étrendi kiegészítés.
A követéses vizsgálatban egy meglepő eredmény is született. Azoknál, akiknek a végbél nyálkahártyájában magasabb volt a F. prausnitzii aránya, nagyobb eséllyel jelentek meg újra polipok. Ez első látásra ellentmondásos, hiszen ezt a baktériumot eddig védő hatásúnak tartották. A kutatók szerint a megfigyelés arra utal, hogy a bélflóra és a daganatképződés kapcsolata sokkal összetettebb, mint korábban gondoltuk.
A szakemberek hangsúlyozzák: a magnézium nem csodafegyver, de ígéretes lehetőség a jövőben. A célzott, genetikai profilhoz igazított megelőző kezelések – például a megfelelő étrend-kiegészítők kiválasztása – új korszakot nyithatnak a daganatmegelőzésben.
Addig is a kiegyensúlyozott étrend, a rendszeres szűrővizsgálat és az egészséges életmód marad a legbiztosabb módszer a vastagbélrák kockázatának csökkentésére.