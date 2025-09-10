Hírlevél

Rendkívüli

Lelőtték Trump szövetségesét

NASA

Földön kívüli élet nyomára bukkanhattak? A NASA marsi felfedezése sokkolta a tudósokat

A NASA Perseverance roverének újabb eredménye árnyaltabb képet ad a Mars múltjáról. A legfrissebb marsi felfedezés szerint a Jezero-kráter agyagos kőzeteiben olyan vasalapú ásványokat azonosítottak, amelyek szoros kapcsolatban állnak a szerves anyagokkal. Ez arra utal, hogy a bolygón valaha kémiailag sokszínű környezet létezett, amelyet élőlények alakíthattak ki.
NASAMarskőzetmintaPerseveranceásványrover

A Perseverance 2021 óta vizsgálja a Jezero-krátert. A tudósok már régóta ígéretes helyszínnek tartják, mert egykor tómeder volt, amelyet folyók töltöttek fel üledékkel. Az így keletkezett kőzetek őrizhetik az ősi víz nyomait, sőt a múlt kémiai vagy akár biológiai jeleit is. Ez a marsi felfedezés tehát nemcsak geológiai, hanem asztrobiológiai szempontból is különösen fontos.

A Perseverance rover, amely a friss marsi felfedezést tette.
A Perseverance rover, amely a friss marsi felfedezést tette.
Fotó: Science Photo Library via AFP/MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Marsi felfedezés: milyen ásványokra bukkant a Perseverance a mintákban?

A rover műszerei – köztük a Mastcam-Z kamerarendszer, a SuperCam lézeres spektrométer és a SHERLOC molekuladetektor – a Neretva Vallis nevű területen, a Bright Angel-formációban vizsgálták az agyagos kőzeteket. A NASA bejelentése alapján a marsjáró eszközei apró, zöldes színű csomókat mutattak ki, amelyek eltértek a környező vöröses iszapkőtől. A vizsgálatok szerint ezek főként 

  • vivianitból (vas-foszfátból) 
  • és greigitből (vas-szulfidból) állnak. 

A különbség szembetűnő: mintha világos homokkőben sötétkék kavicsok hevernének.

Miért fontos a vivianit?

A vivianit vas-foszfát, amely a Földön is oxigénszegény vizes helyeken jön létre, például mocsarakban vagy lápokban. Frissen színtelen, de a levegőn gyorsan kékre vagy zöldes árnyalatúra sötétedik. 
 

A rover nemcsak különleges ásványokat talált, hanem szerves anyagok nyomait is kimutatta. Ez még nem bizonyítja, hogy a Marson volt élet, de arra utal, hogy 

a felfedezett ásványok és szerves vegyületek egyszerre voltak jelen és kapcsolatban állhattak.

Hasonló környezetek a Földön mikrobák jelenlétére utalnak, így ezek az ásványok biológiai eredetű jelek, ún. bioszignatúrák is lehetnek. Bár itt egyelőre nincs erre közvetlen bizonyíték, a felfedezés egy olyan világ képét vetíti elénk, 

ahol az élet feltételei adottak lehettek.

Hogyan kapcsolható a két ásvány az élőlényekhez?

Egy oxidációs-redukciós, vagyis redoxireakció során a szerves anyag elektronokat adott át az iszapban található vasnak, és ennek melléktermékeként jelent meg a vivianit és a greigit.

A Földön a mikroorganizmusok indítanak el hasonló reakciókat azzal, hogy elfogyasztják a szerves anyagot, miközben a redoxifolyamat során felszabaduló energiát hasznosítják, az ásványok pedig melléktermékként keletkeznek. Ez hasonló ahhoz, ahogyan az ember táplálkozással jut energiához, miközben „hulladékot” is termel.

Azokon a helyeken a Földön, ahol mindez megtörténik — üledékes környezetben, környezeti hőmérsékleten —, ezeket a reakciókat jellemzően mikrobák hajtják végre

Mars felszíne
A Mars felszíne egy művészi illusztráción
Fotó: OpenAI DALL-E

Miért lényeges mindez?

A felfedezés nem bizonyítja közvetlenül a marsi életet, de megmutatja, hogy a bolygón adottak voltak a feltételei. A Perseverance ráadásul kőzetmintákat is gyűjt, amelyeket a NASA és az Európai Űrügynökség a következő években a Földre hozhat. Csak laboratóriumi vizsgálatok deríthetik ki, hogy valóban bioszignatúrákat sikerült találni.

Összességében a Mars nem csupán nedves, hanem kémiailag aktív és változatos bolygó volt.

Egy olyan világ, ahol az élethez szükséges elemek és reakciók kéznél lehettek.

A felfedezést a Nature magazinban ismertették.

 

