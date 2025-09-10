Földön kívüli élet nyomára bukkanhattak? A NASA marsi felfedezése sokkolta a tudósokat

A Perseverance 2021 óta vizsgálja a Jezero-krátert. A tudósok már régóta ígéretes helyszínnek tartják, mert egykor tómeder volt, amelyet folyók töltöttek fel üledékkel. Az így keletkezett kőzetek őrizhetik az ősi víz nyomait, sőt a múlt kémiai vagy akár biológiai jeleit is. Ez a marsi felfedezés tehát nemcsak geológiai, hanem asztrobiológiai szempontból is különösen fontos.

A Perseverance rover, amely a friss marsi felfedezést tette.

Fotó: Science Photo Library via AFP/MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Marsi felfedezés: milyen ásványokra bukkant a Perseverance a mintákban?

A rover műszerei – köztük a Mastcam-Z kamerarendszer, a SuperCam lézeres spektrométer és a SHERLOC molekuladetektor – a Neretva Vallis nevű területen, a Bright Angel-formációban vizsgálták az agyagos kőzeteket. A NASA bejelentése alapján a marsjáró eszközei apró, zöldes színű csomókat mutattak ki, amelyek eltértek a környező vöröses iszapkőtől. A vizsgálatok szerint ezek főként

vivianitból (vas-foszfátból)

és greigitből (vas-szulfidból) állnak.

A különbség szembetűnő: mintha világos homokkőben sötétkék kavicsok hevernének.

A rover nemcsak különleges ásványokat talált, hanem szerves anyagok nyomait is kimutatta. Ez még nem bizonyítja, hogy a Marson volt élet, de arra utal, hogy

a felfedezett ásványok és szerves vegyületek egyszerre voltak jelen és kapcsolatban állhattak.

Hasonló környezetek a Földön mikrobák jelenlétére utalnak, így ezek az ásványok biológiai eredetű jelek, ún. bioszignatúrák is lehetnek. Bár itt egyelőre nincs erre közvetlen bizonyíték, a felfedezés egy olyan világ képét vetíti elénk,

ahol az élet feltételei adottak lehettek.

Hogyan kapcsolható a két ásvány az élőlényekhez?

Egy oxidációs-redukciós, vagyis redoxireakció során a szerves anyag elektronokat adott át az iszapban található vasnak, és ennek melléktermékeként jelent meg a vivianit és a greigit.

A Földön a mikroorganizmusok indítanak el hasonló reakciókat azzal, hogy elfogyasztják a szerves anyagot, miközben a redoxifolyamat során felszabaduló energiát hasznosítják, az ásványok pedig melléktermékként keletkeznek. Ez hasonló ahhoz, ahogyan az ember táplálkozással jut energiához, miközben „hulladékot” is termel.