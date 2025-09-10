Földön kívüli élet nyomára bukkanhattak? A NASA marsi felfedezése sokkolta a tudósokat

A Perseverance 2021 óta vizsgálja a Jezero-krátert. A tudósok már régóta ígéretes helyszínnek tartják, mert egykor tómeder volt, amelyet folyók töltöttek fel üledékkel. Az így keletkezett kőzetek őrizhetik az ősi víz nyomait, sőt a múlt kémiai vagy akár biológiai jeleit is. Ez a marsi felfedezés tehát nemcsak geológiai, hanem asztrobiológiai szempontból is különösen fontos.
A rover műszerei – köztük a Mastcam-Z kamerarendszer, a SuperCam lézeres spektrométer és a SHERLOC molekuladetektor – a Neretva Vallis nevű területen, a Bright Angel-formációban vizsgálták az agyagos kőzeteket. A NASA bejelentése alapján a marsjáró eszközei apró, zöldes színű csomókat mutattak ki, amelyek eltértek a környező vöröses iszapkőtől. A vizsgálatok szerint ezek főként
A különbség szembetűnő: mintha világos homokkőben sötétkék kavicsok hevernének.
A rover nemcsak különleges ásványokat talált, hanem szerves anyagok nyomait is kimutatta. Ez még nem bizonyítja, hogy a Marson volt élet, de arra utal, hogy
a felfedezett ásványok és szerves vegyületek egyszerre voltak jelen és kapcsolatban állhattak.
Hasonló környezetek a Földön mikrobák jelenlétére utalnak, így ezek az ásványok biológiai eredetű jelek, ún. bioszignatúrák is lehetnek. Bár itt egyelőre nincs erre közvetlen bizonyíték, a felfedezés egy olyan világ képét vetíti elénk,
ahol az élet feltételei adottak lehettek.
Egy oxidációs-redukciós, vagyis redoxireakció során a szerves anyag elektronokat adott át az iszapban található vasnak, és ennek melléktermékeként jelent meg a vivianit és a greigit.
A Földön a mikroorganizmusok indítanak el hasonló reakciókat azzal, hogy elfogyasztják a szerves anyagot, miközben a redoxifolyamat során felszabaduló energiát hasznosítják, az ásványok pedig melléktermékként keletkeznek. Ez hasonló ahhoz, ahogyan az ember táplálkozással jut energiához, miközben „hulladékot” is termel.
Azokon a helyeken a Földön, ahol mindez megtörténik — üledékes környezetben, környezeti hőmérsékleten —, ezeket a reakciókat jellemzően mikrobák hajtják végre
A felfedezés nem bizonyítja közvetlenül a marsi életet, de megmutatja, hogy a bolygón adottak voltak a feltételei. A Perseverance ráadásul kőzetmintákat is gyűjt, amelyeket a NASA és az Európai Űrügynökség a következő években a Földre hozhat. Csak laboratóriumi vizsgálatok deríthetik ki, hogy valóban bioszignatúrákat sikerült találni.
Összességében a Mars nem csupán nedves, hanem kémiailag aktív és változatos bolygó volt.
Egy olyan világ, ahol az élethez szükséges elemek és reakciók kéznél lehettek.
A felfedezést a Nature magazinban ismertették.
Miért fontos a vivianit?
A vivianit vas-foszfát, amely a Földön is oxigénszegény vizes helyeken jön létre, például mocsarakban vagy lápokban. Frissen színtelen, de a levegőn gyorsan kékre vagy zöldes árnyalatúra sötétedik.