Vannak intézetek a világban, amelyek már tíz éve végeznek robot mellkassebészeti műtéteket. Mi 2023-ban indítottuk el a programot, és példa nélküli, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen nagy számú beavatkozást hajtottunk végre. Ennek köszönhetően Európa egyik legjelentősebb központjává váltunk.

A robot mellkassebészeti műtét kíméletesebb a hagyományos módszernél; kisebb nyomot hagy és a beteg hamarabb felépül.

Fotó: Facebook/Takács Péter

Büszkék vagyunk arra, hogy a magyar pácienseknek a legmagasabb technikai színvonalon tudunk segítséget nyújtani”

– nyilatkozta az Origónak Prof. Dr. Rényi-Vámos Ferenc mellkassebész, a Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinikájának igazgatója, az Országos Onkológiai Központ Mellkasi Központ vezetője és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Mellkasi Központjának vezetője.

A robot mellkassebészeti műtét előnye: minimális beavatkozás, gyorsabb felépülés

A robotsebészet minden szempontból jelentős előrelépés a hagyományos eljárásokhoz képest.

Ghimessy Áron főorvos kiemelte, hogy

a minimális feltárással végzett műtétek jóval kevesebb fájdalmat okoznak, és esztétikai előnyeik is nyilvánvalók, hiszen alig hagynak nyomot a betegen.

További előny, hogy a páciensek gyakran már a második napon elhagyhatják a kórházat, és rövid időn belül visszatérhetnek a munkába.

Dr. Rényi-Vámos Ferenc hangsúlyozta, hogy a robotasszisztált mellkassebészet nemcsak daganatos elváltozások eltávolítására alkalmas, hanem a csecsemőmirigy különféle rendellenességei és más mellkasi betegségek kezelésére is kiválóan alkalmazható. Természetesen mint minden komolyabb beavatkozásnál, itt is vannak kockázatok; a műtét során nagyon oda kell figyelni minden apró részletre, hogy ne lépjenek fel komplikációk.

A módszer folyamatosan fejlődik, és bízunk benne, hogy a jövőben akár tüdőátültetések elvégzésére is alkalmas lesz. Hosszabb távon pedig a mesterséges intelligencia bevonása is segítheti a munkánkat”

– mondta a professzor.

Lelkes, fiatal orvosok nélkül nem érne semmit a modern technika

Fontos hangsúlyozni, hogy a beavatkozás nem teljesen automatizált: a robot nem az ember helyett dolgozik, hanem a sebész irányítja az eszközöket. A precíz, biztonságos műtéthez elengedhetetlen a magasan képzett orvosi csapat.

A klinikán számos lelkes, motivált fiatal dolgozik, akik már komoly jártasságot szereztek a robotsebészetben. Mivel a modern technológiák világában nőttek fel, ez a terület sokkal közelebb áll hozzájuk.”

- mesélt a sikert lehetővé tévő orvosokról Prof. Dr. Rényi-Vámos Ferenc.