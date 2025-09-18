Így jegyezhetünk meg könnyen adatokat

Elképzelünk valamilyen struktúrát, vagy helyet, és a megjegyzendő dolgokat a struktúra körüli konkrét helyekhez kapcsoljuk. A legklasszikusabb verzió az otthonunkban lévő szobák. Például, ha egy szavakból álló listát meg akarunk jegyezni, helyezzünk el minden egyes szót különböző szobában és gondoljunk az egyes tárgyakra az adott helyükön. Például, ha meg akarjuk jegyezni az Academy Awards 10 legjobb, nyertes színésznőjét, képzeljük el Mikey Madison-t a bejárati ajtónknál, Emma Stone-t a nappalinkban, Michelle Yeoh-t a konyhánkban és így tovább. Hogy megjegyezzük a szavakat, képzeljük el magunkat, ahogy keresztülsétálunk az otthonunkon és megnézzük mindegyik dolgot a konkrét helyén.

A memóriapalota módszert széles körben alkalmazzák: egy tanulmány azt találta, hogy 10 kiváló memoristából 9 ezt alkalmazza.

Fotó: ThoughtCo.

Nem minden információ tárolására alkalmas ez a módszer. Akkor a legjobb, ha egyszerű, különálló adatokat akarunk megjegyezni, például számokat, vagy szavakat.

Komplikáltabb emlékek esetén nehezebb használni ezt a módszert. Ha házat akarunk vásárolni és megnézünk egy rakás házat, furcsa volna, ha az egyes házakat az otthonunkban lévő különböző szobákkal társítanánk. Sok volna a zavaró hatás.

Ha meg akarunk jegyezni különböző információhalmazokat, segít, ha elképzelünk különböző helyszíneket, nem pedig a garzonlakásunk

zugaiba és repeséseibe próbáljuk bezsúfolni az összes adatot. Ha besétálunk egy szobába és sorba állítunk öt tárgyat, nehéz megjegyezni, mert egyértelművé kell tenni őket és így összekeverednek.



Az indiai Vishvaa Rajakumar nyerte 2025-ben a Memória Liga világbajnokságot. Ő nem mindig ugyanazt a helyet képzeli el, amikor információkat raktároz el. Bármilyen hely eszébe juthat abban a pillanatban. Van, hogy nem is helyeket képzel el. A számoknak életet ad úgy, hogy képeket hoz létre. 9,365 azt jelenti, hogy Michael Jackson televíziót néz, 0812 azt jelenti, Alex Mullen (memória sportoló) jégkrémet eszik. Rajakumar jelenlegi rekordja 80 véletlenszerű számok memorizálását illetően 13.41 másodperc. Meg tud jegyezni 180 számjegyet egy perc alatt, és több, mint 360 számjegyet körülbelül 3 perc alatt.