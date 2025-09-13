Szenzációs, rég elveszett képeken a 4-es metró építése – galéria

Az áttörés a közvélemény számára is kézzelfoghatóvá tette, hogyan válik a tervből valóság. A Tétényi út környéke ekkor már a felszínen is átalakulófélben volt, ám az igazi előrelépés a föld alatt történt. Így a nap végére egy új metróalagút-szakasz kapcsolódott az állomáshoz, megnyitva az utat a további szerelési munkák előtt.
A fúrópajzs – a föld alatti építkezés acél óriása – lépésről lépésre haladt a kijelölt nyomvonalon. Precíz geodéziai mérések, folyamatos talajmonitoring és pontos irányítás kísérte útját, hogy a Tétényi út állomás falát a tervek szerint érje el. Eközben a gép egyszerre ásott, kitámasztott és burkolt, így az alagút szerkezete azonnal stabilizálódott a vágat mögött.
Ugyanakkor a mérnökcsapat a biztonságra is kiemelt figyelmet fordított. A környező épületek rezgés- és süllyedésfigyelése, a talajvíz kezelése és a forgalom zavarainak minimalizálása mind a projekt szerves része volt. Emellett a kommunikációs csatornák folyamatosan tájékoztatták a környék lakóit, hogy a metró építése átlátható és kiszámítható maradjon.
Az áttörés nem csupán technikai siker, hanem városi ígéret is volt: közelebb hozta a gyorsabb, megbízhatóbb közlekedést Buda és Pest között. A Tétényi út térsége városi tengellyé erősödött, miközben az alagút új szakasza a hálózat következő elemeinek beillesztését tette lehetővé. Így a munkák nemcsak egy ponton haladtak, hanem láncszerűen gyorsították a teljes vonal előrehaladását.
Az állomásban ezt követően megkezdődhetett a belső szerkezetépítés: a peronok, gépészeti terek és biztosítóberendezések kiépítése. Később a sínek fektetése, a próbamenetek és a rendszerintegráció zárta a folyamatot. Végül az áttörés napja a metró történetének egyik emlékezetes pillanataként maradt fenn: a fúrópajzs nemcsak a betont, hanem egy új korszak kapuját is átütötte a város számára.