Szenzációs, rég elveszett képeken a 4-es metró építése – galéria

Ugyanakkor a mérnökcsapat a biztonságra is kiemelt figyelmet fordított. A környező épületek rezgés- és süllyedésfigyelése, a talajvíz kezelése és a forgalom zavarainak minimalizálása mind a projekt szerves része volt. Emellett a kommunikációs csatornák folyamatosan tájékoztatták a környék lakóit, hogy a metró építése átlátható és kiszámítható maradjon.

A 4-es metró építési munkálatai a Szent Gellért téri állomáson 2009. május 18-án

Hatás a városra

Az áttörés nem csupán technikai siker, hanem városi ígéret is volt: közelebb hozta a gyorsabb, megbízhatóbb közlekedést Buda és Pest között. A Tétényi út térsége városi tengellyé erősödött, miközben az alagút új szakasza a hálózat következő elemeinek beillesztését tette lehetővé. Így a munkák nemcsak egy ponton haladtak, hanem láncszerűen gyorsították a teljes vonal előrehaladását.

Az állomásban ezt követően megkezdődhetett a belső szerkezetépítés: a peronok, gépészeti terek és biztosítóberendezések kiépítése. Később a sínek fektetése, a próbamenetek és a rendszerintegráció zárta a folyamatot. Végül az áttörés napja a metró történetének egyik emlékezetes pillanataként maradt fenn: a fúrópajzs nemcsak a betont, hanem egy új korszak kapuját is átütötte a város számára.