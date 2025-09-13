Hírlevél

Szenzációs, rég elveszett képeken a 4-es metró építése – galéria

2007. szeptember 13-án a budapesti metró építése új mérföldkőhöz érkezett: a fúrópajzs milliméteres pontossággal áttörte a Tétényi úti állomás betonfalát. Ezzel nemcsak egy technikai feladat zárult le, hanem egy városi léptékű vállalkozás lépett látványos szakaszba. Az esemény a metró alagútjának előrehaladását igazolta, miközben a mérnökök és a kivitelezők hónapok óta tartó, fegyelmezett munkáját koronázta meg.
metróalagútTétényi útállomás

Az áttörés a közvélemény számára is kézzelfoghatóvá tette, hogyan válik a tervből valóság. A Tétényi út környéke ekkor már a felszínen is átalakulófélben volt, ám az igazi előrelépés a föld alatt történt. Így a nap végére egy új metróalagút-szakasz kapcsolódott az állomáshoz, megnyitva az utat a további szerelési munkák előtt. 

Budapest, 2007. szeptember 12. A 4-es metró Tétényi úti állomásra megérkezik az alagút fúrását végzo fúrópajzs. fotó: Nagy Béla
A 4-es metró egyik alagútfúró szerkezete áttöri a Tétényi útnál – 14 méter mélyen – kialakítandó metróállomás betonfalát 2007. szeptember 13-án
Fotó: Nagy Béla

Metróépítés milliméteres pontossággal

A fúrópajzs – a föld alatti építkezés acél óriása – lépésről lépésre haladt a kijelölt nyomvonalon. Precíz geodéziai mérések, folyamatos talajmonitoring és pontos irányítás kísérte útját, hogy a Tétényi út állomás falát a tervek szerint érje el. Eközben a gép egyszerre ásott, kitámasztott és burkolt, így az alagút szerkezete azonnal stabilizálódott a vágat mögött.

A 4-es metró építése, 4-esmetróépítése
A 4-es metró építési munkálatai. Beemelik a munkaterületre a 4-es metró alagútfúró berendezés marófejét az Etele téren 2006. június 8-án

Ugyanakkor a mérnökcsapat a biztonságra is kiemelt figyelmet fordított. A környező épületek rezgés- és süllyedésfigyelése, a talajvíz kezelése és a forgalom zavarainak minimalizálása mind a projekt szerves része volt. Emellett a kommunikációs csatornák folyamatosan tájékoztatták a környék lakóit, hogy a metró építése átlátható és kiszámítható maradjon.

Budapest, 2009. május 18. Munkások dolgoznak a Szent Gellért téri állomáson, ahol több mint egy hónapnyi veszteglés után ismét elindult a 4-es metró egyik fúrópajzsa. A déli pajzs a tervek szerint öt hét múlva ér át a Duna alatt és érkezik meg a Fovám téri állomáshoz, amely még áprilisban érte el azt a készültségi fokot, hogy fogadni tudja a pajzsokat. ( négyes metró ) bamaco hídépíto
A 4-es metró építési munkálatai a Szent Gellért téri állomáson 2009. május 18-án
Fotó: Székelyhidi Balázs

Hatás a városra

Az áttörés nem csupán technikai siker, hanem városi ígéret is volt: közelebb hozta a gyorsabb, megbízhatóbb közlekedést Buda és Pest között. A Tétényi út térsége városi tengellyé erősödött, miközben az alagút új szakasza a hálózat következő elemeinek beillesztését tette lehetővé. Így a munkák nemcsak egy ponton haladtak, hanem láncszerűen gyorsították a teljes vonal előrehaladását. 

Az állomásban ezt követően megkezdődhetett a belső szerkezetépítés: a peronok, gépészeti terek és biztosítóberendezések kiépítése. Később a sínek fektetése, a próbamenetek és a rendszerintegráció zárta a folyamatot. Végül az áttörés napja a metró történetének egyik emlékezetes pillanataként maradt fenn: a fúrópajzs nemcsak a betont, hanem egy új korszak kapuját is átütötte a város számára.

 

