Elsüllyedt egy Észtországból indult komp, közel 900-an meghaltak

Az MS Estonia – eredetileg Viking Sally néven – egy roll-on/roll-off, vagyis járműveket is szállítani képes komp volt, amelyet a német Meyer Werft hajógyárban építettek az 1980-as évek elején. A hajó közel 160 méter hosszú, 24 méter széles volt, össztömege több mint 15 ezer bruttó regisztertonnát tett ki. A RoRo-kompok lényege, hogy az autók és teherjárművek saját kerekeiken gördülhetnek fel a fedélzetre és le is hajthatnak onnan, ehhez pedig nagy méretű orrkapuk és hátsó rámpák biztosítanak hozzáférést.

Az MS Estonia komphajó

Fotó: Wikimedia Commons

A Viking Sally az 1980-as években a Turku–Stockholm útvonalon közlekedett, majd több tulajdonosváltás és átépítés után 1993-ban az észt EstLine társaság vásárolta meg. Ekkor kapta az Estonia nevet, és Tallinn és Stockholm között szállította az utasokat.

A kompot inkább partközeli utakra tervezték, ezért kevésbé bírta a nyílt tengeri terhelést.

Az MS Estonia tragédiájának éjszakája

1994. szeptember 27-én este a hajó elindult Tallinnból a szokásos menetrend szerinti járatával, és mintegy 989 ember tartózkodott a fedélzetén, köztük utasok és a személyzet tagjai. Az időjárás már induláskor kedvezőtlennek ígérkezett, a Balti-tengeren erős szél fújt, 6–10 méteres hullámok borították a vizet, a szél ereje pedig időnként a 30 méter per szekundumot is elérte. Az éjszaka folyamán a hajó személyzete többször is fémes ütődéseket hallott az orrkapu felől, amit először nem tartottak súlyosnak.

A valóságban ekkor már a zárószerkezetek feladták a harcot, az orrkapu meggyengült, majd levált a helyéről.

A felhajtórámpa is megsérült, és ezen keresztül a jeges tengervíz akadálytalanul zúdult be az autók közé a rakodótérbe.

Mivel a hajón nem voltak vízzáró zsilipkapuk az orrkapu mögötti részeken, a víznek semmi nem állta útját. Az Estonia gyorsan elvesztette egyensúlyát, a test egyre nagyobb szögben kezdett oldalra dőlni. A kapitány és a személyzet próbálta lassítani a sebességet és megfordítani a hajót, de a gépek meghibásodtak, az elektromos rendszerek sorra kiestek, és rövid időn belül már sem irányíthatóság, sem kommunikáció nem állt rendelkezésre. Az utolsó rádiójelzés 01:22-kor hangzott el, ekkor a fedélzet már kritikus szögben állt.

A hajó alig húsz perccel később teljesen felborult és eltűnt a radarok képernyőjéről.

01:48-ra az MS Estonia a tenger fenekére süllyedt, mintegy 80 méteres mélységbe, a Hiiumaa szigettől 60 kilométerre.