Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felmérés: nyerésre áll a Fidesz, a magyarok többsége Orbán Viktort akarja

Nap

Valami nagyon nem stimmel a Nappal, már a NASA is aggódik

56 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szokatlanul viselkedik Naprendszerünk csillaga. A kutatók meglepve tapasztalták, hogy a Nap aktivitása jóval erősebb, mint amire számítottak. A jelenség azért különösen aggasztó, mert a tudósok szerint a naptevékenység nem követi a megszokott 11 éves ciklus mintázatát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NapNASAnapkitörésűridőjárásnaptevékenység

A csillagászok eddig úgy vélték, hogy a Nap aktivitása egy lassuló, gyengülő szakaszba lépett. Ehhez képest a műszerek azt mutatják, hogy az elmúlt másfél évtizedben a napkitörések, a napfoltok és a napviharok intenzitása folyamatosan nő.

A Nap aktivitása szokatlan mintázatot mutat, még a NASA sem érti, pontosan mi történik.
A Nap aktivitása szokatlan mintázatot mutat, még a NASA sem érti, pontosan mi történik
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A Nap aktivitása nem a megszokott mintázatot követi

A Nap normális esetben egy 11 éves ciklust követ: 

  • a minimum idején kevés a napfolt és a kitörés, 
  • a maximum idején viszont sokkal gyakoribbak a látványos és veszélyes jelenségek.

A 2008-ban induló 24-es napciklus különösen gyengének bizonyult, ezért a kutatók arra számítottak, hogy a 25-ös ciklus sem lesz erősebb. Ennek ellenére a Nap most jóval aktívabb a vártnál: több a koronakidobódás és az erős űridőjárási zavar, mint amit a modellek előrejeleztek.

Folyamatos erősödés figyelhető meg

A NASA műszerei kimutatták, hogy 2008 óta folyamatosan emelkedik a Nap felől érkező részecskék áramlatának, vagyis a napszélnek a nyomása. Ez a növekedés minden fő fizikai jellemzőben jelen van: a sűrűségben, a hőmérsékletben, a részecskék sebességében és a mágneses tér erősségében.

A tudósok értetlenül állnak a folyamat előtt, mivel ez a tendencia nem illeszkedik a hagyományos napciklus-elmélethez.

Egyes szakértők szerint az eddig használt mutatók, például a napfoltszám, önmagukban nem elegendőek, így komplexebb mérési módszerekre van szükség.

Milyen hatással lehet a Földre?

A Nap aktivitása közvetlenül is befolyásolja a Föld életét. 

Az erősebb napkitörések és koronakidobódások veszélyt jelenthetnek a műholdakra, a GPS- és kommunikációs rendszerekre, valamint az elektromos hálózatokra. Egy komolyabb űrvihar hatalmas károkat okozhat a modern technológiában.

Ugyanakkor ez az időszak óriási lehetőséget kínál a csillagászoknak. A szokatlanul aktív Nap megfigyelése segíthet mélyebben megérteni a mágneses tér kialakulását, a napciklusok valódi működését, és ezzel közelebb vihet minket a csillagunk hosszú távú viselkedésének előrejelzéséhez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!