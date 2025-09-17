Olyan dolog lesz látható az égen vasárnap, ami csak nagyon ritkán

A jelenség akkor következik be, amikor újhold idején a Hold pályája úgy metszi a Nap és a Föld közötti képzeletbeli egyenest, hogy a Nap korongját csak részben takarja el. Ilyenkor az ég nem borul teljes sötétségbe, de a Nap korongján látványos „harapásnyomok” jelennek meg, mintha valaki lassan falatozna belőle. A szeptember 21-i részleges napfogyatkozás menete négy fő szakaszból áll: a kezdő érintéskor a Hold először beleharap a Nap jobb felső részébe, majd fokozatosan egyre nagyobb darabot takar ki. A legnagyobb fedésre este, magyar idő szerint 21:41 körül kerül sor, ekkor azonban a legjobb látvány a Csendes-óceán déli, lakatlan területeiről lesz észlelhető. A jelenség végén a Nap korongja újra teljes egészében láthatóvá válik – írja a Space.com csillagászati portál.

A részleges napfogyatkozás látványos lesz, de csak a Föld néhány pontjáról lehet majd látni.

Fotó: VINCENT FEURAY / Hans Lucas

Hol látható a szeptember 21-i napfogyatkozás?

A fogyatkozás útja főként a déli féltekén húzódik végig. A legkedvezőbb kilátások Új-Zélandon, Fidzsin, a Szamoa-szigeteken, valamint az Antarktisz egyes részein lesznek. Összességében mintegy 16 millió ember láthatja közvetlenül a különleges égi látványosságot.

Magyarországról sajnos nem lesz megfigyelhető a szeptemberi részleges napfogyatkozás, de az interneten élő közvetítések és asztrofotósok felvételei segítségével bárki bekapcsolódhat az élménybe.

Mikor figyelhető meg?

A jelenség első fázisa szeptember 21-én, magyar idő szerint 19:29-kor kezdődik. A legnagyobb fedés 21:41-kor következik be, majd a Hold lassan elvonul a Naptól, és a folyamat szeptember 22-én, hajnali 1 óra előtt ér véget.

Fontos a biztonság!

Még napfogyatkozáskor se nézzünk védőfelszerelés nélkül a Napba, mert az visszafordíthatatlan szemkárosodást okozhat. Csak speciális napfogyatkozás-néző szemüveget, megfelelő szűrővel ellátott távcsövet vagy kivetítési módszert szabad használni.