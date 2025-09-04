Tudja-e, miért nem jó ötlet reggelire narancslevet inni?

A reggelire fogyasztott narancslé sokáig az egészséges életmód jelképének számított. Egy nemrégiben közölt elemzés azonban kimutatta, hogy a valóságban ez az ital inkább a cukortartalmáról, és nem a jótékony hatásairól nevezetes.

A narancslében rengeteg cukor van, rostot viszont nem biztosít a szervezetnek. Nőhet tőle az elhízás és a cukorbetegség veszélye.

Fotó: SAKKMESTERKE/SCIENCE PHOTO LIBRA / AAT

Egy pohár (350 ml) narancslé átlagosan

153 kalóriát,

34 gramm szénhidrátot,

ezen belül 27 gramm cukrot,

mindössze 2,4 gramm fehérjét

és 0,7 gramm rostot tartalmaz.

Vagyis gyakorlatilag annyi cukor van benne, mint egy kisebb csomag csokoládéban.

Miért nem annyira egészséges a narancslé, mint gondolnánk?

A szakértők szerint a narancslében található cukor rendkívül gyorsan felszívódik, emiatt megugrik a vércukorszint, majd hirtelen vissza is esik. Ráadásul mivel hiányzik belőle a rost, az ital nem telít el, így hamar újra megéhezünk.

A túlzott fogyasztás hosszú távon hozzájárulhat az elhízáshoz, a cukorbetegséghez és a fogszuvasodáshoz is.

Inkább a teljes gyümölcsöt válasszuk!

Tagadhatatlan, hogy a narancslé C-vitaminban, folátban és antioxidánsokban gazdag, sőt egyes kutatások szerint csökkentheti a vesekő kialakulásának kockázatát, és jót tehet a szívnek is. Ugyanezekkel a jótékony hatásokkal azonban a teljes gyümölcs is rendelkezik.

Emiatt a szakértők azt javasolják, hogy inkább a friss gyümölcsöt fogyasszuk el, mert a narancs a rosttal együtt valódi jóllakottságot ad, és nemcsak üres kalóriát veszünk magunkhoz.

A narancslé tehát kétségtelenül finom, de ha egészséges reggelire vágyunk, érdemes megfontolni, milyen formában fogyasztjuk a gyümölcsöt.

Bár a vitaminok megmaradnak, a teltségérzetet adó rostot csak akkor kapjuk meg, ha a narancsot nem kipréseljük, hanem egészében esszük meg.