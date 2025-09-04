Tudja-e, miért nem jó ötlet reggelire narancslevet inni?

A reggelire fogyasztott narancslé sokáig az egészséges életmód jelképének számított. Egy nemrégiben közölt elemzés azonban kimutatta, hogy a valóságban ez az ital inkább a cukortartalmáról, és nem a jótékony hatásairól nevezetes.
Egy pohár (350 ml) narancslé átlagosan
Vagyis gyakorlatilag annyi cukor van benne, mint egy kisebb csomag csokoládéban.
A szakértők szerint a narancslében található cukor rendkívül gyorsan felszívódik, emiatt megugrik a vércukorszint, majd hirtelen vissza is esik. Ráadásul mivel hiányzik belőle a rost, az ital nem telít el, így hamar újra megéhezünk.
A túlzott fogyasztás hosszú távon hozzájárulhat az elhízáshoz, a cukorbetegséghez és a fogszuvasodáshoz is.
Tagadhatatlan, hogy a narancslé C-vitaminban, folátban és antioxidánsokban gazdag, sőt egyes kutatások szerint csökkentheti a vesekő kialakulásának kockázatát, és jót tehet a szívnek is. Ugyanezekkel a jótékony hatásokkal azonban a teljes gyümölcs is rendelkezik.
Emiatt a szakértők azt javasolják, hogy inkább a friss gyümölcsöt fogyasszuk el, mert a narancs a rosttal együtt valódi jóllakottságot ad, és nemcsak üres kalóriát veszünk magunkhoz.
A narancslé tehát kétségtelenül finom, de ha egészséges reggelire vágyunk, érdemes megfontolni, milyen formában fogyasztjuk a gyümölcsöt.
Bár a vitaminok megmaradnak, a teltségérzetet adó rostot csak akkor kapjuk meg, ha a narancsot nem kipréseljük, hanem egészében esszük meg.