Itt a vég: hamarosan a földbe csapódik a Nemzetközi Űrállomás

A Nemzetközi Űrállomás (ISS) története a hidegháborús feszültségek enyhülésével indult, amikor az Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kanada és az Európai Űrügynökség összefogott egy közös űrbázis létrehozására. Az első modul, a Zarja, 1998 novemberében állt pályára, és azóta folyamatosan bővült a komplexum, amely ma több mint 400 tonnát nyom és egy futballpálya méretével vetekszik.

2000 novembere óta egyetlen napra sem maradt lakatlan: azóta több mint 270 űrhajós fordult meg a fedélzetén.

Az ISS több mint 4000 kísérletnek adott otthont, és 110 ország tudósai használták kutatásaikhoz.

E büszke nemzetek között mi magyarok is ott vagyunk: Kapu Tibor küldetése során 25 tudományos kísérletet és ismeretterjesztő programot valósított meg a Nemzetközi Űrállomáson. Az eredmények között szerepelnek az anyagtudomány, a gyógyszerkutatás, az orvosi diagnosztika és az űrutazás jövőjét megalapozó tanulmányok is.

Miért kell búcsút vennünk a Nemzetközi Űrállomástól?

Bár a Nemzetközi Űrállomás máig az emberi mérnöki teljesítmény csúcsa, a technológia elhasználódása és az egyre magasabb fenntartási költségek miatt 2030-ra elkerülhetetlen a vég. Az ISS moduljain repedések, tömítési problémák és energiaellátási gondok is jelentkeznek, a rendszerek cseréje pedig már nem kifizetődő. A karbantartás évente több milliárd dollárt emészt fel.

A NASA és partnerei ezért úgy döntöttek, hogy lezárják az ISS korszakát, és a jövőben inkább magáncégek által üzemeltetett, olcsóbban működtethető űrállomásokra támaszkodnak.

Hogyan zajlik a Nemzetközi Űrállomás megsemmisülése?

A hatalmas szerkezet pályáról való eltávolítása mérnöki kihívás. Az ISS 400 kilométeres magasságban kering, 28 000 km/órás sebességgel. Ahhoz, hogy belépjen a légkörbe, fokozatosan csökkenteni kell a sebességét és a pályáját.

A NASA tervei szerint a következő lépések történnek:

Pálya csökkentése: először több kisebb fékezőmanőverrel lejjebb hozzák az állomást. Ehhez az ISS-hez dokkolt Progressz teherűrhajó vagy külön erre a célra kifejlesztett „deorbitáló jármű” használható. Végső fékezés: egy nagy erejű manőver során az állomást a Csendes-óceán középső, lakatlan részéhez (Point Nemo régió) irányítják. Légköri belépés: amikor az ISS 80–100 km magasságban eléri a sűrűbb légkört, a súrlódás miatt felizzik. A szerkezet nagy része elég, csak néhány hőállóbb darab éri el az óceánt. Becsapódás: a maradványok a tenger mélyére süllyednek, ellenőrzött és biztonságos módon.

A folyamat gondosan megtervezett, így kizárható egy kontrollálatlan becsapódás veszélye.