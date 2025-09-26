Hírlevél

Lebukott: kiderült Zelenszkij aljas terve

Nemzetközi Űrállomás

Itt a vég: hamarosan a földbe csapódik a Nemzetközi Űrállomás

Huszonöt évnyi folyamatos működés után hamarosan lezárul a világ egyik legnagyobb űrprojektje. A Nemzetközi Űrállomás megsemmisülése 2030-ban várható, amikor az űrkutatás történetének egyik legfontosabb mérföldkövét irányított módon juttatják vissza a Föld légkörébe.
Nemzetközi ŰrállomásütközésmegsemmisülésISSKína

A Nemzetközi Űrállomás (ISS) története a hidegháborús feszültségek enyhülésével indult, amikor az Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kanada és az Európai Űrügynökség összefogott egy közös űrbázis létrehozására. Az első modul, a Zarja, 1998 novemberében állt pályára, és azóta folyamatosan bővült a komplexum, amely ma több mint 400 tonnát nyom és egy futballpálya méretével vetekszik.

A Nemzetközi Űrállomás (ISS)
A Nemzetközi Űrállomás (ISS)
Fotó: NASA/Paolo Nespoli / NASA/Paolo Nespoli

2000 novembere óta egyetlen napra sem maradt lakatlan: azóta több mint 270 űrhajós fordult meg a fedélzetén.

Az ISS több mint 4000 kísérletnek adott otthont, és 110 ország tudósai használták kutatásaikhoz.

E büszke nemzetek között mi magyarok is ott vagyunk: Kapu Tibor küldetése során 25 tudományos kísérletet és  ismeretterjesztő programot valósított meg a Nemzetközi Űrállomáson. Az eredmények között szerepelnek az anyagtudomány, a gyógyszerkutatás, az orvosi diagnosztika és az űrutazás jövőjét megalapozó tanulmányok is.

Miért kell búcsút vennünk a Nemzetközi Űrállomástól?

Bár a Nemzetközi Űrállomás máig az emberi mérnöki teljesítmény csúcsa, a technológia elhasználódása és az egyre magasabb fenntartási költségek miatt 2030-ra elkerülhetetlen a vég. Az ISS moduljain repedések, tömítési problémák és energiaellátási gondok is jelentkeznek, a rendszerek cseréje pedig már nem kifizetődő. A karbantartás évente több milliárd dollárt emészt fel.

A NASA és partnerei ezért úgy döntöttek, hogy lezárják az ISS korszakát, és a jövőben inkább magáncégek által üzemeltetett, olcsóbban működtethető űrállomásokra támaszkodnak.

Hogyan zajlik a Nemzetközi Űrállomás megsemmisülése?

A hatalmas szerkezet pályáról való eltávolítása mérnöki kihívás. Az ISS 400 kilométeres magasságban kering, 28 000 km/órás sebességgel. Ahhoz, hogy belépjen a légkörbe, fokozatosan csökkenteni kell a sebességét és a pályáját.

A NASA tervei szerint a következő lépések történnek:

  1. Pálya csökkentése: először több kisebb fékezőmanőverrel lejjebb hozzák az állomást. Ehhez az ISS-hez dokkolt Progressz teherűrhajó vagy külön erre a célra kifejlesztett „deorbitáló jármű” használható.
  2. Végső fékezés: egy nagy erejű manőver során az állomást a Csendes-óceán középső, lakatlan részéhez (Point Nemo régió) irányítják.
  3. Légköri belépés: amikor az ISS 80–100 km magasságban eléri a sűrűbb légkört, a súrlódás miatt felizzik. A szerkezet nagy része elég, csak néhány hőállóbb darab éri el az óceánt.
  4. Becsapódás: a maradványok a tenger mélyére süllyednek, ellenőrzött és biztonságos módon.

A folyamat gondosan megtervezett, így kizárható egy kontrollálatlan becsapódás veszélye.

A Nemzetközi Űrállomás megsemmisülésének illusztrációja.
A Nemzetközi Űrállomás megsemmisülésének illusztrációja
Fotó: OpenAI DALL-E

Mi jön az ISS után?

A NASA már jó ideje készül az ISS utáni korszakra. 2021-ben három amerikai vállalat — a Blue Origin, a Nanoracks és a Northrop Grumman — kapott támogatást kereskedelmi űrállomások fejlesztésére.

Az új állomások moduláris felépítésűek lesznek, könnyebben bővíthetők, és kisebb legénységgel is működtethetők.

A NASA nem tulajdonosként, hanem bérlőként fog megjelenni: kutatási időt, laboratóriumi kapacitást és logisztikai szolgáltatásokat vásárol majd, hasonlóan ahhoz, ahogy ma a SpaceX-től vagy a Northrop Grummantől rendel teherszállító repüléseket.

Kína előnybe kerül

Miközben a nyugati világ a jövő űrállomásain dolgozik, Kína már üzemelteti a sajátját: a Tiangong 2021 óta folyamatosan lakott. 

Háromfős személyzete rendszeresen végez kísérleteket, és a következő években további modulokkal bővítik az állomást.

A Tiangong űrállomás modellje
A Tiangong űrállomás modellje
Fotó: VERNON YUEN / NurPhoto

Ha az ISS megszűnik, a Tiangong egy időre az egyetlen aktív emberes űrállomás lehet a világon. Ez geopolitikai szempontból is fontos: a folyamatos emberes jelenlét az űrben komoly presztízst jelent, és stratégiai előnyt biztosíthat Kínának.

 

