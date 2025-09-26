Itt a vég: hamarosan a földbe csapódik a Nemzetközi Űrállomás

A Nemzetközi Űrállomás (ISS) története a hidegháborús feszültségek enyhülésével indult, amikor az Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kanada és az Európai Űrügynökség összefogott egy közös űrbázis létrehozására. Az első modul, a Zarja, 1998 novemberében állt pályára, és azóta folyamatosan bővült a komplexum, amely ma több mint 400 tonnát nyom és egy futballpálya méretével vetekszik.
2000 novembere óta egyetlen napra sem maradt lakatlan: azóta több mint 270 űrhajós fordult meg a fedélzetén.
Az ISS több mint 4000 kísérletnek adott otthont, és 110 ország tudósai használták kutatásaikhoz.
E büszke nemzetek között mi magyarok is ott vagyunk: Kapu Tibor küldetése során 25 tudományos kísérletet és ismeretterjesztő programot valósított meg a Nemzetközi Űrállomáson. Az eredmények között szerepelnek az anyagtudomány, a gyógyszerkutatás, az orvosi diagnosztika és az űrutazás jövőjét megalapozó tanulmányok is.
Bár a Nemzetközi Űrállomás máig az emberi mérnöki teljesítmény csúcsa, a technológia elhasználódása és az egyre magasabb fenntartási költségek miatt 2030-ra elkerülhetetlen a vég. Az ISS moduljain repedések, tömítési problémák és energiaellátási gondok is jelentkeznek, a rendszerek cseréje pedig már nem kifizetődő. A karbantartás évente több milliárd dollárt emészt fel.
A NASA és partnerei ezért úgy döntöttek, hogy lezárják az ISS korszakát, és a jövőben inkább magáncégek által üzemeltetett, olcsóbban működtethető űrállomásokra támaszkodnak.
A hatalmas szerkezet pályáról való eltávolítása mérnöki kihívás. Az ISS 400 kilométeres magasságban kering, 28 000 km/órás sebességgel. Ahhoz, hogy belépjen a légkörbe, fokozatosan csökkenteni kell a sebességét és a pályáját.
A NASA tervei szerint a következő lépések történnek:
A folyamat gondosan megtervezett, így kizárható egy kontrollálatlan becsapódás veszélye.
A NASA már jó ideje készül az ISS utáni korszakra. 2021-ben három amerikai vállalat — a Blue Origin, a Nanoracks és a Northrop Grumman — kapott támogatást kereskedelmi űrállomások fejlesztésére.
Az új állomások moduláris felépítésűek lesznek, könnyebben bővíthetők, és kisebb legénységgel is működtethetők.
A NASA nem tulajdonosként, hanem bérlőként fog megjelenni: kutatási időt, laboratóriumi kapacitást és logisztikai szolgáltatásokat vásárol majd, hasonlóan ahhoz, ahogy ma a SpaceX-től vagy a Northrop Grummantől rendel teherszállító repüléseket.
Miközben a nyugati világ a jövő űrállomásain dolgozik, Kína már üzemelteti a sajátját: a Tiangong 2021 óta folyamatosan lakott.
Háromfős személyzete rendszeresen végez kísérleteket, és a következő években további modulokkal bővítik az állomást.
Ha az ISS megszűnik, a Tiangong egy időre az egyetlen aktív emberes űrállomás lehet a világon. Ez geopolitikai szempontból is fontos: a folyamatos emberes jelenlét az űrben komoly presztízst jelent, és stratégiai előnyt biztosíthat Kínának.