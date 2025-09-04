Furcsa, szőrös gömbök jelennek meg tömegével a Földközi-tenger partján

A partokon heverő, olykor tökéletesen gömbölyű, máskor rögbilabdára emlékeztető objektumok könnyen zavarba hozzák a laikusokat. A „Neptun-golyó” elnevezés nem a bolygóra, hanem a római tengeristenre utal, akinek hullámai gyakran partra vetik őket.

Fénykép egy Neptun-golyóról.

Fotó: Picasa 2.0 / Wikimedia Commons

Hogyan jönnek létre a Neptun-golyók?

Spanyol kutatók kiderítették, hogy a Neptun-golyók valójában a Posidonia oceanica levélrostjaiból állnak. A leváló leveleket a víz sodrása összegyűri, gömbbé formálja, majd a partra sodorja.

Az így létrejövő labdák közben műanyagokat is összegyűjtenek: csomagolásdarabokat, zacskókat, zsineget, kupakokat és mikroműanyagokat.

A barcelonai kutatók szerint a levelek már a leválás előtt belegabalyodhatnak a hulladékba, így amikor partra vetődnek, kiválóan szemléltetik, mennyi szemét tér vissza a tengerből a szárazföldre.

Egy 2021-es vizsgálatban – Mallorca négy strandján – megszámolták a csomókban lévő műanyagot. A laza levélminták felében kilogrammonként nagyjából 600 darab hulladékot találtak. A sűrűbb gömbökben ritkábban fordult elő műanyagszemét, ám ott jóval több, közel 1500 darab is lehetett kilogrammonként.

A tengerek takarítói

A Posidonia oceanica egyike annak a mintegy 70 tengeri fűfajnak, amelyek 80–100 millió éve még szárazföldön éltek, de idővel visszatértek a tengerekbe. Ma az Arktisztól a trópusokig hatalmas víz alatti réteket alkotnak.

Javítják a vízminőséget, szén-dioxidot nyelnek el, oxigént termelnek, és menedéket adnak halak számára.

Rögzítik a sekély vizek aljzatát, csökkentik a partfal erózióját, és mérséklik a hullámok erejét.