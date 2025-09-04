Hírlevél

Rendkívüli

Ukrajna durva dolgot tett: erre ébredt Oroszország

rejtély

Furcsa, szőrös gömbök jelennek meg tömegével a Földközi-tenger partján

Első pillantásra lehullott kókuszdióknak vagy összegömbölyödött, szőrös állatoknak tűnnek a Földközi-tenger partjain heverő gömbök. Ezek a furcsa lények valójában a Posidonia oceanica nevű tengeri fű rostjaiból álló ún. „Neptun-golyók”, amelyeket gyakran viharok sodornak partra.
A partokon heverő, olykor tökéletesen gömbölyű, máskor rögbilabdára emlékeztető objektumok könnyen zavarba hozzák a laikusokat. A „Neptun-golyó” elnevezés nem a bolygóra, hanem a római tengeristenre utal, akinek hullámai gyakran partra vetik őket.

Fénykép egy Neptun-golyóról.
Fénykép egy Neptun-golyóról.
Fotó: Picasa 2.0 / Wikimedia Commons

Hogyan jönnek létre a Neptun-golyók?

Spanyol kutatók kiderítették, hogy a Neptun-golyók valójában a Posidonia oceanica levélrostjaiból állnak. A leváló leveleket a víz sodrása összegyűri, gömbbé formálja, majd a partra sodorja.

Az így létrejövő labdák közben műanyagokat is összegyűjtenek: csomagolásdarabokat, zacskókat, zsineget, kupakokat és mikroműanyagokat

A barcelonai kutatók szerint a levelek már a leválás előtt belegabalyodhatnak a hulladékba, így amikor partra vetődnek, kiválóan szemléltetik, mennyi szemét tér vissza a tengerből a szárazföldre.

Egy 2021-es vizsgálatban – Mallorca négy strandján – megszámolták a csomókban lévő műanyagot. A laza levélminták felében kilogrammonként nagyjából 600 darab hulladékot találtak. A sűrűbb gömbökben ritkábban fordult elő műanyagszemét, ám ott jóval több, közel 1500 darab is lehetett kilogrammonként.

A tengerek takarítói

A Posidonia oceanica egyike annak a mintegy 70 tengeri fűfajnak, amelyek 80–100 millió éve még szárazföldön éltek, de idővel visszatértek a tengerekbe. Ma az Arktisztól a trópusokig hatalmas víz alatti réteket alkotnak. 

Javítják a vízminőséget, szén-dioxidot nyelnek el, oxigént termelnek, és menedéket adnak halak számára.

Rögzítik a sekély vizek aljzatát, csökkentik a partfal erózióját, és mérséklik a hullámok erejét.

 

