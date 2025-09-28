Hírlevél

Rendkívüli

Így bukkantak rá Kaszás Nikolett holttestére a Pilisben

űrhajó

A felére rövidíti az űrutazásokat a titokban fejlesztett, nukleáris meghajtású rakéta

Olvasási idő: 7 perc
Forradalmi, magfúziós meghajtású rakétát fejleszt egy brit startup. A Pulsar Fusion cég Sunbird nevű űrhajója a futurisztikus hajtóműve révén két év alatt eléri a Titánt, és mindössze 4,5 hónap alatt a Marsot. Az új nukleáris rakétamotor hőmérséklete magasabb, mint a Napé, és 800,000 km per óra sebességre gyorsíthatja az űrhajót.
űrhajórakománySunbirdcsillagűrFöldüzemanyag

A nukleáris fúzió már régóta a tudósok álma, hiszen, ha sikerülne reprodukálni a csillagok belső működésété a Földön, korlátlan, tiszta energiához jutna az emberiség, úgy, hogy közben nem keletkezik káros anyag, pl. radioaktív hulladék sem. Ez egyebek mellett a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is kulcsfontosságú lenne. A kutatóknak már sikerült rekordmagas hőmérsékletet előállítaniuk, a francia West fúziós erőműben az idén februárban már 22 percig sikerült plazmát stabilizálni, 50 millió fokon, de a legtöbb ilyen kísérlet több energiát igényel, mint amennyit termel. A Pulsar Fusion koncepciója szerint az űrbéli reaktor protonokat állítana elő, amelyeket közvetlenül fel lehet használni meghajtásra, ahelyett, hogy az energiatermelés egy köztes lépéssel, például áramtermeléssel járna. A Duel Direct Fusion Drive (DDFD) nevű egy forgó mágneses mezőt használ a tolóerő előállítására, és a kipufogógázból a részecskék óránként 800 ezer kilométeres sebességgel távoznak. 

Az új űrhajó nukleáris hajtóműve.
Az új űrhajó nukleáris hajtóműve.
Fotó: Pulsar Fusion

Ehhez csak rövid fúziós impulzusokra van szükség, ami jóval egyszerűbbé teszi a tervezést a földi fúziós reaktorokhoz képest. A rakétamotor magasabb hőmérsékleten fog üzemelni, mint maga a Nap. Az első teszteket már az idén végre is hajtják, és ezek sikeresek lesznek, az első működőképes űrszonda akár már 2027-re elkészülhet. 

A nukleáris hajtóművel működő űrhajó mintája: az Alien-ben látott űrvontató

A Sunbird űrhajó
Fotó: Pulsar Fusion

A vállalat űrhajója, a Sunbird pontosan úgy működne, mint a Nyolcadik utas: a Halál c. ikonikus sci fi mozi újrafelhasználható űrvontatója, a Nostromo. Az Sunbird az űrben, Föld körüli pályán keringő űrállomásoknál várná a rakományát, itt dokkolna más hajókhoz. 

Ridley Scott 1979-es, zsánerteremtő filmjének űrvontatója, a Nostromo
Fotó: Xenepodia

A Sunbird vontató körülbelül 30 méteres lesz, és páncélozzák majd, hogy kibírja a hosszan tartó kozmikus sugárzást és a mikrometeoritok becsapódását. 

Ezért néz ki nagyon furcsán, úgy, mintha egy idegen lény lenne. 

A koncepció előnye az is, hogy 

  • a Sunbirdnek eleve kevés üzemanyagra lesz szüksége 
  • és könnyen meg lehet majd tankolni az űrben. 

A tervezők szerint ráadásul energiaforrásként szolgálhat majd a vontatmánya rendszerei számára az űrutazásokkor. 

Az űrvontató árát 90 millió dollárra becsüli a gyártó, és ennek a legnagyobb részét a drága hélium-3 üzemanyag tenné ki. Sőt, hosszú távon a hélium-3-at akár a holdi kőzetből is kibányászhatnák.

Száguldás az űrben

A Sunbird űrvontató 4,5 hónap alatt jutattja el a vontatmányát a Marsra
Fotó: Pulsar Fusion

Sunbird a jelenleginél rövidebb idő alatt, sokkal gyorsabban vontatná a rakományait az útcélhoz, mert a fúziós meghajtás jóval nagyobb sebességet tesz lehetővé, mint a hagyományos űrtechnológia. A

 Pulsar Fusion becslései szerint a Mars-utazás időtartama csak 4,5 hónap lenne, a Titánra 2 év alatt lehetne eljutni, a Plutóra pedig csak négy évig alatt. Ez utóbbi utat a NASA szondája majdnem 10 év alatt ette meg. 

Ez áttörést jelent majd az űrkutatásban, mondta Richard Dinan, a cég vezetője. 

Ha olyan fajjá szeretnénk válni, amely eljut más bolygókra is, ebben a rakéták sebessége lesz a legfontosabb tényező. 

A cég 2027-ben már az űrben tervezi tesztelni a koncepciót. 

 

