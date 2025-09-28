A felére rövidíti az űrutazásokat a titokban fejlesztett, nukleáris meghajtású rakéta

A nukleáris fúzió már régóta a tudósok álma, hiszen, ha sikerülne reprodukálni a csillagok belső működésété a Földön, korlátlan, tiszta energiához jutna az emberiség, úgy, hogy közben nem keletkezik káros anyag, pl. radioaktív hulladék sem. Ez egyebek mellett a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is kulcsfontosságú lenne. A kutatóknak már sikerült rekordmagas hőmérsékletet előállítaniuk, a francia West fúziós erőműben az idén februárban már 22 percig sikerült plazmát stabilizálni, 50 millió fokon, de a legtöbb ilyen kísérlet több energiát igényel, mint amennyit termel. A Pulsar Fusion koncepciója szerint az űrbéli reaktor protonokat állítana elő, amelyeket közvetlenül fel lehet használni meghajtásra, ahelyett, hogy az energiatermelés egy köztes lépéssel, például áramtermeléssel járna. A Duel Direct Fusion Drive (DDFD) nevű egy forgó mágneses mezőt használ a tolóerő előállítására, és a kipufogógázból a részecskék óránként 800 ezer kilométeres sebességgel távoznak.

Az új űrhajó nukleáris hajtóműve.

Fotó: Pulsar Fusion

Ehhez csak rövid fúziós impulzusokra van szükség, ami jóval egyszerűbbé teszi a tervezést a földi fúziós reaktorokhoz képest. A rakétamotor magasabb hőmérsékleten fog üzemelni, mint maga a Nap. Az első teszteket már az idén végre is hajtják, és ezek sikeresek lesznek, az első működőképes űrszonda akár már 2027-re elkészülhet.

A nukleáris hajtóművel működő űrhajó mintája: az Alien-ben látott űrvontató

A Sunbird űrhajó

Fotó: Pulsar Fusion

A vállalat űrhajója, a Sunbird pontosan úgy működne, mint a Nyolcadik utas: a Halál c. ikonikus sci fi mozi újrafelhasználható űrvontatója, a Nostromo. Az Sunbird az űrben, Föld körüli pályán keringő űrállomásoknál várná a rakományát, itt dokkolna más hajókhoz.

Ridley Scott 1979-es, zsánerteremtő filmjének űrvontatója, a Nostromo

Fotó: Xenepodia

A Sunbird vontató körülbelül 30 méteres lesz, és páncélozzák majd, hogy kibírja a hosszan tartó kozmikus sugárzást és a mikrometeoritok becsapódását.

Ezért néz ki nagyon furcsán, úgy, mintha egy idegen lény lenne.

A koncepció előnye az is, hogy

a Sunbirdnek eleve kevés üzemanyagra lesz szüksége

és könnyen meg lehet majd tankolni az űrben.

A tervezők szerint ráadásul energiaforrásként szolgálhat majd a vontatmánya rendszerei számára az űrutazásokkor.