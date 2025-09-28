A felére rövidíti az űrutazásokat a titokban fejlesztett, nukleáris meghajtású rakéta

A nukleáris fúzió már régóta a tudósok álma, hiszen, ha sikerülne reprodukálni a csillagok belső működésété a Földön, korlátlan, tiszta energiához jutna az emberiség, úgy, hogy közben nem keletkezik káros anyag, pl. radioaktív hulladék sem. Ez egyebek mellett a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is kulcsfontosságú lenne. A kutatóknak már sikerült rekordmagas hőmérsékletet előállítaniuk, a francia West fúziós erőműben az idén februárban már 22 percig sikerült plazmát stabilizálni, 50 millió fokon, de a legtöbb ilyen kísérlet több energiát igényel, mint amennyit termel. A Pulsar Fusion koncepciója szerint az űrbéli reaktor protonokat állítana elő, amelyeket közvetlenül fel lehet használni meghajtásra, ahelyett, hogy az energiatermelés egy köztes lépéssel, például áramtermeléssel járna. A Duel Direct Fusion Drive (DDFD) nevű egy forgó mágneses mezőt használ a tolóerő előállítására, és a kipufogógázból a részecskék óránként 800 ezer kilométeres sebességgel távoznak.
Ehhez csak rövid fúziós impulzusokra van szükség, ami jóval egyszerűbbé teszi a tervezést a földi fúziós reaktorokhoz képest. A rakétamotor magasabb hőmérsékleten fog üzemelni, mint maga a Nap. Az első teszteket már az idén végre is hajtják, és ezek sikeresek lesznek, az első működőképes űrszonda akár már 2027-re elkészülhet.
A vállalat űrhajója, a Sunbird pontosan úgy működne, mint a Nyolcadik utas: a Halál c. ikonikus sci fi mozi újrafelhasználható űrvontatója, a Nostromo. Az Sunbird az űrben, Föld körüli pályán keringő űrállomásoknál várná a rakományát, itt dokkolna más hajókhoz.
A Sunbird vontató körülbelül 30 méteres lesz, és páncélozzák majd, hogy kibírja a hosszan tartó kozmikus sugárzást és a mikrometeoritok becsapódását.
Ezért néz ki nagyon furcsán, úgy, mintha egy idegen lény lenne.
A koncepció előnye az is, hogy
A tervezők szerint ráadásul energiaforrásként szolgálhat majd a vontatmánya rendszerei számára az űrutazásokkor.
Az űrvontató árát 90 millió dollárra becsüli a gyártó, és ennek a legnagyobb részét a drága hélium-3 üzemanyag tenné ki. Sőt, hosszú távon a hélium-3-at akár a holdi kőzetből is kibányászhatnák.
Sunbird a jelenleginél rövidebb idő alatt, sokkal gyorsabban vontatná a rakományait az útcélhoz, mert a fúziós meghajtás jóval nagyobb sebességet tesz lehetővé, mint a hagyományos űrtechnológia. A
Pulsar Fusion becslései szerint a Mars-utazás időtartama csak 4,5 hónap lenne, a Titánra 2 év alatt lehetne eljutni, a Plutóra pedig csak négy évig alatt. Ez utóbbi utat a NASA szondája majdnem 10 év alatt ette meg.
Ez áttörést jelent majd az űrkutatásban, mondta Richard Dinan, a cég vezetője.
Ha olyan fajjá szeretnénk válni, amely eljut más bolygókra is, ebben a rakéták sebessége lesz a legfontosabb tényező.
A cég 2027-ben már az űrben tervezi tesztelni a koncepciót.