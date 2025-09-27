Láthatatlan gyilkos tombolt Európában: több áldozatot szedett, mint egy háború

Az ISGlobal által koordinált és a Nature Medicine szakfolyóiratban publikált tanulmány becslése szerint a 2022-es, 2023-as és 2024-es nyarak hőhullámai összesen több mint 181 ezer halálos áldozatot követeltek Európában. A 2024-es év ezen a hármason belül többszörös rekorder. Ez volt a valaha mért legmelegebb év, és a nyara is a legforróbbnak bizonyult a megfigyelések kezdete óta. A „la Caixa” Alapítvány által támogatott ISGlobal vezette kutatás kimutatta, hogy 2024 június 1-je és szeptember 30-a között hozzávetőlegesen 62775 hőséggel kapcsolatos haláleset történt Európa-szerte. Ez az érték 23.6%-kal magasabb a megelőző, 2023-as nyár hasonló halálozási adatánál, és 8.1%-kal alacsonyabb a 2022-es nyárra becsült 67900-as számnál.

Az elmúlt három nyár döbbenetesen sok embert ölt meg

Fotó: OpenAI DALL-E

Három halálos nyár egymás után: az áldozatok száma

A tanulmány 32 európai ország 654 régiójának adatait dolgozta fel. A legnagyobb mértékű hőség okozta halálozás Olaszországot sújtotta, ahol több mint 19 ezer halálesetet hoznak összefüggésbe a 2024-es nyár időjárásával. A megelőző, 2022-es és 2023-as nyarakon szintén Olaszország szenvedte el a legtöbb hőség okozta halálozást: akkor 13800, illetve 18800 ilyen haláleset történt.

A 2024-es nyár által második legsúlyosabban érintett ország Spanyolország, több mint 6700 halálesettel. Ezt követi

Németország mintegy 6300,

Görögország mintegy 6000,

és Románia több mint 4900 halálesettel.

Spanyolország még úgy is a második a ranglistán, hogy esetében a 2024-re becsült halálozás a korábbi két év nyarához képest enyhébb hőmérsékleti értékeknek köszönhetően a 2022-es értéknek csaknem a felére esett vissza.

Ami a népességarányos halálozási rátákat illeti, a listát Görögország vezeti az egymillió főre eső 574 halálesettel. Utána következik Bulgária (530 eset / millió lakos) és Szerbia (379 eset / millió lakos). Ezek az értékek feltűnően magasabbak az előző két év hasonló számainál, amelyek közül a legmagasabb a Görögországban regisztrált 2023-as érték egymillió lakosra eső 373 halálesettel.

Összességében a felmérés által áttekintett 32 ország közül 15-ben regisztrálták a valaha mért legmagasabb számszerű és lakosságarányos hőség okozta halálozást 2024 nyarán.

Kik közül kerültek ki az áldozatok?

Az áldozatok mindhárom egymást követő nyáron nagyobb arányban kerültek ki az idősebb népesség és a nők köréből. Konkrétan a 2024-es nyárra vonatkozóan a becslések szerint a nők körében 46.7%-kal volt magasabb a hőséggel összefüggő halálozás, mint a férfiak körében, és a 75 évnél idősebbek közül 323%-kal többen estek áldozatul a hőségnek, mint az összes ennél fiatalabb korcsoportban együttvéve.

Bár a Copernicus EU-s adatbázis szerint a 2024-es nyár volt a legforróbb valaha regisztrált nyár, a tanulmányunk által érintett egyes régiókban a 2022-es és a 2023-as nyarak valójában még forróbbak voltak.

Ezek az átlaghőmérsékletben mutatkozó regionális különbségek ugyanakkor nem tükröződnek teljesen a halálozási számokban, mert a 2024-re becsült halálozási számok magasabbak a 2023 nyarára becsülteknél, és alig alacsonyabbak a 2022-eseknél. Ez azzal magyarázható, hogy mind 2022-ben, mind 2024-ben a hőségre leginkább érzékeny délnyugat- és délkelet-európai területeken mérték a legmagasabb hőmérsékleteket – ismertette Tomáš Jánoš, az ISGlobal és a Recetox kutatója, a közlemény vezető szerzője.

– Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, ahol a felmelegedés sebessége a globális átlag kétszerese.

Európán belül a Földközi-tenger medencéje és a délkeleti területek azok a klímaváltozási forrópontok, amelyek a legnagyobb egészségügyi terhet viselik, és amelyeknek a 21. században jelentős mértékű hőmérséklettel összefüggő halálozásnövekedéssel kell szembenézniük.”