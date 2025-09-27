Láthatatlan gyilkos tombolt Európában: több áldozatot szedett, mint egy háború

Az ISGlobal által koordinált és a Nature Medicine szakfolyóiratban publikált tanulmány becslése szerint a 2022-es, 2023-as és 2024-es nyarak hőhullámai összesen több mint 181 ezer halálos áldozatot követeltek Európában. A 2024-es év ezen a hármason belül többszörös rekorder. Ez volt a valaha mért legmelegebb év, és a nyara is a legforróbbnak bizonyult a megfigyelések kezdete óta. A „la Caixa” Alapítvány által támogatott ISGlobal vezette kutatás kimutatta, hogy 2024 június 1-je és szeptember 30-a között hozzávetőlegesen 62775 hőséggel kapcsolatos haláleset történt Európa-szerte. Ez az érték 23.6%-kal magasabb a megelőző, 2023-as nyár hasonló halálozási adatánál, és 8.1%-kal alacsonyabb a 2022-es nyárra becsült 67900-as számnál.
A tanulmány 32 európai ország 654 régiójának adatait dolgozta fel. A legnagyobb mértékű hőség okozta halálozás Olaszországot sújtotta, ahol több mint 19 ezer halálesetet hoznak összefüggésbe a 2024-es nyár időjárásával. A megelőző, 2022-es és 2023-as nyarakon szintén Olaszország szenvedte el a legtöbb hőség okozta halálozást: akkor 13800, illetve 18800 ilyen haláleset történt.
A 2024-es nyár által második legsúlyosabban érintett ország Spanyolország, több mint 6700 halálesettel. Ezt követi
Spanyolország még úgy is a második a ranglistán, hogy esetében a 2024-re becsült halálozás a korábbi két év nyarához képest enyhébb hőmérsékleti értékeknek köszönhetően a 2022-es értéknek csaknem a felére esett vissza.
Ami a népességarányos halálozási rátákat illeti, a listát Görögország vezeti az egymillió főre eső 574 halálesettel. Utána következik Bulgária (530 eset / millió lakos) és Szerbia (379 eset / millió lakos). Ezek az értékek feltűnően magasabbak az előző két év hasonló számainál, amelyek közül a legmagasabb a Görögországban regisztrált 2023-as érték egymillió lakosra eső 373 halálesettel.
Összességében a felmérés által áttekintett 32 ország közül 15-ben regisztrálták a valaha mért legmagasabb számszerű és lakosságarányos hőség okozta halálozást 2024 nyarán.
Az áldozatok mindhárom egymást követő nyáron nagyobb arányban kerültek ki az idősebb népesség és a nők köréből. Konkrétan a 2024-es nyárra vonatkozóan a becslések szerint a nők körében 46.7%-kal volt magasabb a hőséggel összefüggő halálozás, mint a férfiak körében, és a 75 évnél idősebbek közül 323%-kal többen estek áldozatul a hőségnek, mint az összes ennél fiatalabb korcsoportban együttvéve.
Bár a Copernicus EU-s adatbázis szerint a 2024-es nyár volt a legforróbb valaha regisztrált nyár, a tanulmányunk által érintett egyes régiókban a 2022-es és a 2023-as nyarak valójában még forróbbak voltak.
Ezek az átlaghőmérsékletben mutatkozó regionális különbségek ugyanakkor nem tükröződnek teljesen a halálozási számokban, mert a 2024-re becsült halálozási számok magasabbak a 2023 nyarára becsülteknél, és alig alacsonyabbak a 2022-eseknél. Ez azzal magyarázható, hogy mind 2022-ben, mind 2024-ben a hőségre leginkább érzékeny délnyugat- és délkelet-európai területeken mérték a legmagasabb hőmérsékleteket – ismertette Tomáš Jánoš, az ISGlobal és a Recetox kutatója, a közlemény vezető szerzője.
– Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, ahol a felmelegedés sebessége a globális átlag kétszerese.
Európán belül a Földközi-tenger medencéje és a délkeleti területek azok a klímaváltozási forrópontok, amelyek a legnagyobb egészségügyi terhet viselik, és amelyeknek a 21. században jelentős mértékű hőmérséklettel összefüggő halálozásnövekedéssel kell szembenézniük.”
A tanulmány szerint az elmúlt három nyár során összességében több mint 181000 európai haláleset írható a hőség számlájára, s ezek kétharmada Dél-Európát érinti. Joan Ballester Claramunt, az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) EARLY-ADAPT projektjének vezető kutatója és a tanulmány rangidős szerzője kifejtette:
e riasztóan magas számok nyomán „erősítenünk kell az alkalmazkodási stratégiáinkat, melynek részeként ki kell fejlesztenünk és működésbe kell léptetnünk a hőségriadó-rendszerek egész kontinensre kiterjedő új generációját”.
Ezt a célt szem előtt tartva a tanulmány fontos részét képezte a Forecaster.health nevű hőségriasztó rendszer értékelése. Ez az ERC támogatásával kifejlesztett alkalmazás az időjárás-előjelzéseket epidemiológiai modellek segítségével régiókra és specifikus népességcsoportokra lebontott napi egészségmeteorológiai riasztásokká alakítja. Elemzésük alapján az alkalmazás nagy megbízhatósággal adja ki legalább egy héttel előre az aktuális egészségmeteorológiai riasztásokat mindazokban a helyzetekben, amikor az időjárási viszonyok jelentős többlethalálozással fenyegetnek.
„Dél-Európában a korai riasztórendszer még a hétnapos időhorizonton túl tekintve is viszonylag megbízható előrejelzéseket adott – fűzte hozzá Claramunt. – Tekintettel arra, hogy földrészünknek ebben a régiójában a legmagasabb a hőséggel összefüggő halálozás, a rendszerben számottevő kiaknázatlan potenciál rejlik a leginkább veszélyeztetett emberéletek megmentése terén.”
Ami a kutatás módszertanát illeti, a csoport az epidemiológiai modellek illesztéséhez a 2025-2019 közötti időszak regionális hőmérsékleti értékeit és halálozási regisztereit vette alapul. Az illesztés után ezeket az adatokat a 2022-2024-es időszak napi megfigyelt hőmérsékleteivel és halálozási statisztikáival kombinálták, hogy megbecsüljék a három utolsó nyár hőséggel összefüggésbe hozható haláleseteinek számát.